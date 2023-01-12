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«Манчестер Сити» проиграл «Саутгемптону» и вылетел из Кубка Лиги

сегодня, 00:54
СаутгемптонЛоготип футбольный клуб Саутгемптон2 : 0Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

«Манчестер Сити» вылетел из Кубка Английской Лиги, уступив «Саутгемптону» со счетом 0:2.

Победу «святым» принесли точные удары Секу Мары (23-я минута) и Муссы Дженепо (28-я).

«Горожане» не выставили с первых минут сильнейший состав. Так, Кевин Де Брюйне, Эрлинг Холанд, Натан Аке и Родри появились лишь после перерыва и уже не смогли помочь спасти встречу.

Вчера в 1/2 финала Кубка Лиги сумели пробиться «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл».

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Все комментарии
Agamaga........
Agamaga........
сегодня в 01:14
Не хочет МС играть в кубке лиги дальше.
Абдурахман Джантемиров
Абдурахман Джантемиров
сегодня в 01:09
Ха-ха-ха! Пеп думал поберечь силы перед игрой с МЮ, за что и поплатился вылетом. Позор сити, даже по воротам попасть не смогли.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 01:05
Горожане хотели пройти по лёгкому на "шармачка" - не вышло!
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 01:05
МС вышел на легкую прогулку - не прокатило..
Святым респект, успеха и дальше!
allemz
allemz
сегодня в 00:59
На поле вышли кайфарики, затянувшись портовой дури, от сноса крыши отправились домой в себя приходить
НЕЭ Г О И С Т
НЕЭ Г О И С Т
сегодня в 00:56
Как-то нездорово играл МС..
Dosiaa
Dosiaa
сегодня в 00:56
Что-то не то, нужен ещё миллиард…
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