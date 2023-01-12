«Манчестер Сити» проиграл «Саутгемптону» и вылетел из Кубка Лиги

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сегодня, 00:54

«Манчестер Сити» вылетел из Кубка Английской Лиги, уступив «Саутгемптону» со счетом 0:2.

Победу «святым» принесли точные удары Секу Мары (23-я минута) и Муссы Дженепо (28-я).

«Горожане» не выставили с первых минут сильнейший состав. Так, Кевин Де Брюйне, Эрлинг Холанд, Натан Аке и Родри появились лишь после перерыва и уже не смогли помочь спасти встречу.

Вчера в 1/2 финала Кубка Лиги сумели пробиться «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл».