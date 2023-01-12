«Реал» обыграл «Валенсию» по пенальти и вышел в финал Суперкубка Испании

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сегодня, 00:50

В первом полуфинальном матче Суперкубка Испании мадридский «Реал» обыграл по пенальти «Валенсию». По итогам основного и дополнительного времени была зафиксирована ничья 1:1.

Счет открыл форвард мадридцев Карим Бензема с пенальти на 39-й минуте. На 46-й Самуэл Лино результат сравнял. В серии 11-метровых точнее были «сливочные» — 4:3.

В финале «Реал» сыграет с победителем пары «Бетис» — «Барселона». Эти команды проведут свой матч в четверг вечером.