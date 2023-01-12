«Реал» обыграл «Валенсию» по пенальти и вышел в финал Суперкубка Испании

В первом полуфинальном матче Суперкубка Испании мадридский «Реал» обыграл по пенальти «Валенсию». По итогам основного и дополнительного времени была зафиксирована ничья 1:1.
Счет открыл форвард мадридцев Карим Бензема с пенальти на 39-й минуте. На 46-й Самуэл Лино результат сравнял. В серии 11-метровых точнее были «сливочные» — 4:3.
В финале «Реал» сыграет с победителем пары «Бетис» — «Барселона». Эти команды проведут свой матч в четверг вечером.
В остальном - трагичная игра Реала, который был явным фаворитом.
Винисиус вызывает искреннюю тревогу. 9/10 действий - потеря.
Досадно, что Вальверде полгода играет в «скромный» футбол. Почти нет фирменный рывков, ударов. Жалко Васкеса, великолепный первый тайм, во втором привёз гол и травма. Карвахаль, к слову, отлично вошел в игру.
В общем, игра в атаке на данный момент очень обескровлена отсутствием сильных латералей. Особенно на фоне воспоминаний о Марсело и молодом Карвахале
Валенсии и Гаттузо - удачи
В остальном - трагичная игра Реала, который был явным фаворитом.
Винисиус вызывает искреннюю тревогу. 9/10 действий - потеря.
Досадно, что Вальверде полгода играет в «скромный» футбол. Почти нет фирменный рывков, ударов. Жалко Васкеса, великолепный первый тайм, во втором привёз гол и травма. Карвахаль, к слову, отлично вошел в игру.
В общем, игра в атаке на данный момент очень обескровлена отсутствием сильных латералей. Особенно на фоне воспоминаний о Марсело и молодом Карвахале
Валенсии и Гаттузо - удачи