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«Реал» обыграл «Валенсию» по пенальти и вышел в финал Суперкубка Испании

сегодня, 00:50
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)2 : 1Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсияЗакончился после серии пенальти

В первом полуфинальном матче Суперкубка Испании мадридский «Реал» обыграл по пенальти «Валенсию». По итогам основного и дополнительного времени была зафиксирована ничья 1:1.

Счет открыл форвард мадридцев Карим Бензема с пенальти на 39-й минуте. На 46-й Самуэл Лино результат сравнял. В серии 11-метровых точнее были «сливочные» — 4:3.

В финале «Реал» сыграет с победителем пары «Бетис» — «Барселона». Эти команды проведут свой матч в четверг вечером.

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Все комментарии
Malhira
Malhira
сегодня в 02:04
Мутная игра какая то на самом деле. То ли Реал так плох, то ли еще что. Я предпологал что Реал не выиграет, но чтобы так легко было. Не понятно почему Валенсия не провела последнюю атаку, навешивать надо было в штрафную, оставались ведь последние секунды, а они мяч назад двигали. Или им нужна была ничья и пеналльти, но там им ничего не светило, ниуж то они этого не понимали. У меня стояла ставка проход 2, и как они проводили концовку, было понятно что в серии пенальти они мне ее не вытянут. Ну хоть X2 с этого матча сыграла. Странная игра короче, и странный турнир. В Барсу с Бетисом точно теперь не полезу.
S.L.I.P.
S.L.I.P.
сегодня в 01:02
С выходом в финал - это главное!

В остальном - трагичная игра Реала, который был явным фаворитом.

Винисиус вызывает искреннюю тревогу. 9/10 действий - потеря.

Досадно, что Вальверде полгода играет в «скромный» футбол. Почти нет фирменный рывков, ударов. Жалко Васкеса, великолепный первый тайм, во втором привёз гол и травма. Карвахаль, к слову, отлично вошел в игру.

В общем, игра в атаке на данный момент очень обескровлена отсутствием сильных латералей. Особенно на фоне воспоминаний о Марсело и молодом Карвахале

Валенсии и Гаттузо - удачи
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:55
Реал совсем не впечетляет. Еле еле выиграли.
С ПОБЕДОЙ РЕАЛ !
Gahi
Gahi
сегодня в 00:55
Как тренера Реала говорили до матча что игра будет тяжёлой, так оно и случилось. Удачи сегодня была на стороне Реала.
we7bv364c78v
we7bv364c78v
сегодня в 00:53
Реал с большим трудом добился победы, дальше будет лучше
Марид Исмаилов
Марид Исмаилов
сегодня в 00:52
я все равно не доволен . не дали забить с игры танцору диско из бразилии
Гость
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