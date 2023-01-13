Моуриньо: «Кубок Италии — худший турнир в Европе»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо раскритиковал нынешний формат Кубка Италии.
Кубок Италии — худший турнир в Европе. Он не защищает более скромные команды. «Торино» выиграл у «Милана», но в следующем раунде им придётся сыграть на выезде, потому что «Фиорентина» в прошлом году финишировала седьмой, а они были восьмыми или девятыми. Я не понимаю. Было бы здорово сыграть на поле клуба Серии B или Серии C. Где чувства от игры на полном стадионе Серии C? Почему этого не происходит? Не защищены те, у кого есть мечта.
Хоть кто-то сказал об этом ужасе. Кубок должен быть для всех, как во Франции. Мало того, что Серию С вообще обрезали, так ещё и сильнейшая восьмёрка играет с 1/8, причём дома. Интереса никакого. Полуфиналистов можно сразу же предсказать.
Хоть кто-то сказал об этом ужасе. Кубок должен быть для всех, как во Франции. Мало того, что Серию С вообще обрезали, так ещё и сильнейшая восьмёрка играет с 1/8, причём дома. Интереса никакого. Полуфиналистов можно сразу же предсказать.