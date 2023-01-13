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Моуриньо: «Кубок Италии — худший турнир в Европе»

вчера, 20:45

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо раскритиковал нынешний формат Кубка Италии.

Кубок Италии — худший турнир в Европе. Он не защищает более скромные команды. «Торино» выиграл у «Милана», но в следующем раунде им придётся сыграть на выезде, потому что «Фиорентина» в прошлом году финишировала седьмой, а они были восьмыми или девятыми. Я не понимаю. Было бы здорово сыграть на поле клуба Серии B или Серии C. Где чувства от игры на полном стадионе Серии C? Почему этого не происходит? Не защищены те, у кого есть мечта.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:21
Жозе красава! Видно, что любит не только себя в футболе, но и футбол, как зрелище в целом. Молодец
Хоть кто-то сказал об этом ужасе. Кубок должен быть для всех, как во Франции. Мало того, что Серию С вообще обрезали, так ещё и сильнейшая восьмёрка играет с 1/8, причём дома. Интереса никакого. Полуфиналистов можно сразу же предсказать.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 21:07
Как-то не солидно высказывается Жозе по отношению к стране где работает
Juventus CR7
Juventus CR7
вчера в 21:06
Как до Моуринью большинство не относилось бы но здесь он попал в самую десятку! Насчёт самый худший тут немного перегнул палку, но в общем то все было сказано по делу. Такое говорить худший и т. Д можно после ухода с чемпионата и клуба. Но когда ты ещё тренируешь команду с етого чемпионата и так говорить про кубок етого чемпионата ето конечно показывает всю сущность NUMBER ONE во всей красе.
Гость
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