Моуриньо: «Кубок Италии — худший турнир в Европе»

Главный тренер «Ромы» раскритиковал нынешний формат Кубка Италии.

Кубок Италии — худший турнир в Европе. Он не защищает более скромные команды. «Торино» выиграл у «Милана», но в следующем раунде им придётся сыграть на выезде, потому что «Фиорентина» в прошлом году финишировала седьмой, а они были восьмыми или девятыми. Я не понимаю. Было бы здорово сыграть на поле клуба Серии B или Серии C. Где чувства от игры на полном стадионе Серии C? Почему этого не происходит? Не защищены те, у кого есть мечта.