«Их ноги оказались быстрее наших». Данило — о поражении в игре с «Наполи»

Защитник «Ювентуса» Данило оценил итоги матча его команды против «Наполи» в Серии А (1:5).
Их ноги оказались быстрее наших. «Наполи» умеет использовать пространство для атаки, мы должны были действовать более грамотно в подобных ситуациях.
Защитник «Ювентуса» Данило оценил итоги матча его команды против «Наполи» в Серии А (1:5).
Их ноги оказались быстрее наших. «Наполи» умеет использовать пространство для атаки, мы должны были действовать более грамотно в подобных ситуациях.
их головы шибче соображали,
их трактор на поле поглубже пашет...
В итоге мы здорово облажались.
их головы шибче соображали,
их трактор на поле поглубже пашет...
В итоге мы здорово облажались.