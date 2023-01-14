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«Их ноги оказались быстрее наших». Данило — о поражении в игре с «Наполи»

вчера, 17:10
НаполиЛоготип футбольный клуб Наполи (Неаполь)5 : 1Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

Защитник «Ювентуса» Данило оценил итоги матча его команды против «Наполи» в Серии А (1:5).

Их ноги оказались быстрее наших. «Наполи» умеет использовать пространство для атаки, мы должны были действовать более грамотно в подобных ситуациях.

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Все комментарии
BagioR
BagioR
вчера в 19:53
Да нормально все и с ногами и со всем остальным. Просто их тренер оказался смелым мужиком, а у нас ссыкло
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 18:55
Их ноги были быстрее наших,
их головы шибче соображали,
их трактор на поле поглубже пашет...
В итоге мы здорово облажались.
Futurista
Futurista
вчера в 18:00
SSC Napoli
SSC Napoli
вчера в 17:25
В футбол играют не только ноги, но и мозги!
ДСА
ДСА
вчера в 17:22
Судя по всему у Ювентуса вообще ног не было.
Гость
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