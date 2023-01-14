«Не понимает, что ему уже не 25». Кантона прошёлся по Роналду

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» выразил свое мнение о скандальном уходе из клуба португальской звезды .

КриРо расторг контракт с МЮ в ноябре после конфликта с главным тренером Эриком тен Хагом.

Думаю, есть два типа игроков. Такие, как я, кто завершает карьеру молодым, и другие, которые хотят играть и играть до 40 лет.

Одни хотят играть, потому что думают, что им всё еще 25 лет, а другие понимают, что им уже не 25 и что их задача — помочь молодым футболистам. Они осознают, что уже не смогут играть в каждой игре. Так делает Ибрагимович, так делали Гиггз и Мальдини.

Я думаю, что Роналду не понял и до сих пор не понимает, что ему уже не 25. Он стал старше, и ему вместо того, чтобы выражать недовольство недостатком игровой практики, следовало сказать: "Окей, мне уже не 25, я не могу играть каждый матч, но я буду помогать молодым футболистам, и я принимаю мое нынешнее положение.