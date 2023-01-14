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«Не понимает, что ему уже не 25». Кантона прошёлся по Роналду

сегодня, 15:27

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Эрик Кантона выразил свое мнение о скандальном уходе из клуба португальской звезды Криштиану Роналду.

КриРо расторг контракт с МЮ в ноябре после конфликта с главным тренером Эриком тен Хагом.

Думаю, есть два типа игроков. Такие, как я, кто завершает карьеру молодым, и другие, которые хотят играть и играть до 40 лет.

Одни хотят играть, потому что думают, что им всё еще 25 лет, а другие понимают, что им уже не 25 и что их задача — помочь молодым футболистам. Они осознают, что уже не смогут играть в каждой игре. Так делает Ибрагимович, так делали Гиггз и Мальдини.

Я думаю, что Роналду не понял и до сих пор не понимает, что ему уже не 25. Он стал старше, и ему вместо того, чтобы выражать недовольство недостатком игровой практики, следовало сказать: "Окей, мне уже не 25, я не могу играть каждый матч, но я буду помогать молодым футболистам, и я принимаю мое нынешнее положение.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 16:04
Эрик Кантона: "Окей, мне уже не 25, я не могу играть каждый матч, но я буду помогать молодым футболистам, и я принимаю мое нынешнее положение."

Роналду : "Окей, мне уже не 25, но я могу играть каждый матч, но пусть мне помогают молодые футболисты, и я принимаю мое нынешнее положение."
kindpennywise
kindpennywise
сегодня в 15:55
Попу с пальцем сравнили. Кантона в 31 закончил, Роналду после 31 выиграл чемпионат Европы и 3 раза лигу чемпионов. И этим все сказано
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 15:50
Этот нарцисс слишком любит себя, чтобы помогать другим...
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 15:31
Пару лет еще поиграет на уровне и все.на отдых.
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