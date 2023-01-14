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Хави назвал ключевое преимущество «Реала» над «Барселоной»

сегодня, 13:02
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)-:-Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаЗавтра в 22:00 Не начался

Главный тренер «Барселоны» Хави дал комментарий перед финальным матчем Суперкубка Испании против «Реала».

Психологический аспект играет ключевую роль. И в этом плане «Реал» имеет преимущество над нами, так как они более опытные. Однако у нас должен быть голод до побед. Мы давно не брали титул. Я уже говорил об этом игрокам перед игрой с «Бетисом», и я надеюсь, что они не забудут об этом в матче с «Реалом». Молодые игроки должны быть голодны до побед, а ветеранам нужно передавать свой опыт. Думаю, желание выиграть титул можно рассматривать как наше преимущество.

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ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 15:08
Хави строит только команду, Реал сейчас более мастеровитей, фаворит Мадрид
Gelious
Gelious
сегодня в 13:20
Есть такое. Мадриду тупо скучно в Испании на фоне успехов в ЛЧ в этом и прошедшем десятилетиях.
lotsman
lotsman
сегодня в 13:12
Не только психологический аспект, но и мастерство в игре у Реала выше.
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