Хави назвал ключевое преимущество «Реала» над «Барселоной»

Главный тренер «Барселоны» дал комментарий перед финальным матчем Суперкубка Испании против «Реала».

Психологический аспект играет ключевую роль. И в этом плане «Реал» имеет преимущество над нами, так как они более опытные. Однако у нас должен быть голод до побед. Мы давно не брали титул. Я уже говорил об этом игрокам перед игрой с «Бетисом», и я надеюсь, что они не забудут об этом в матче с «Реалом». Молодые игроки должны быть голодны до побед, а ветеранам нужно передавать свой опыт. Думаю, желание выиграть титул можно рассматривать как наше преимущество.