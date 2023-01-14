Роналду записал послание для болельщиков «Реала»

Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду записал видео для фанатов «Реала». Футболист пожелал удачи команде в предстоящем финале Суперкубка Испании против «Барселоны».
«Всех обнимаю и желаю удачи нашему „Мадриду“ в воскресенье», — сказал португалец.
В пятницу Роналду навестил расположение «Реала» в Саудовской Аравии, где проходит испанский Суперкубок. Он отметил: «Всегда замечательно навестить бывших товарищей по команде и членов клуба, в котором мы творили историю. Приятно увидеть друзей».
Разве ему не надо тренироваться со своей командой?
Разве ему не надо тренироваться со своей командой?