Роналду записал послание для болельщиков «Реала»

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сегодня, 08:55

Форвард «Аль-Насра» записал видео для фанатов «Реала». Футболист пожелал удачи команде в предстоящем финале Суперкубка Испании против «Барселоны».

«Всех обнимаю и желаю удачи нашему „Мадриду“ в воскресенье», — сказал португалец.

В пятницу Роналду навестил расположение «Реала» в Саудовской Аравии, где проходит испанский Суперкубок. Он отметил: «Всегда замечательно навестить бывших товарищей по команде и членов клуба, в котором мы творили историю. Приятно увидеть друзей».