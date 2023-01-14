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Роналду записал послание для болельщиков «Реала»

сегодня, 08:55
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)-:-Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаЗавтра в 22:00 Не начался

Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду записал видео для фанатов «Реала». Футболист пожелал удачи команде в предстоящем финале Суперкубка Испании против «Барселоны».

«Всех обнимаю и желаю удачи нашему „Мадриду“ в воскресенье», — сказал португалец.

В пятницу Роналду навестил расположение «Реала» в Саудовской Аравии, где проходит испанский Суперкубок. Он отметил: «Всегда замечательно навестить бывших товарищей по команде и членов клуба, в котором мы творили историю. Приятно увидеть друзей».

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 14:02
известный общественный деятель должен быть активен !
НЕЭ Г О И С Т
НЕЭ Г О И С Т
сегодня в 11:56
Он и Бетису желал победы... Хе... Там, где он появляется - всегда поражения... Уже давно... Иди тренируйся, пенсионер... Хе..
МASTER CHIEF
МASTER CHIEF
сегодня в 11:29
Лучший игрок в истории Реала поддержал лучший клуб в истории футбола.Это вам не середняк манчестер,который ни разу за сто лет ЛЧ не выигрывал.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 11:20
Эр-Риадцы молодцы !!!
И суперкубки европейские к себе подтянули...и звёзд былых привозят...
И одним хорошо...вживую посмотрят Эль Класико....
И другим возможность подзаработать...
Выездные гастроли вообще всесторонне вещь полезная и правильная....
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 11:08
    ЦСКА 06
    ЦСКА 06 ответ Elliada (раскрыть)
    сегодня в 11:05
    У всех есть свободное время и выходные. Это его право.

    Реал и до роналду и после роналду выигрывала и выиграет лч. Но роналду внес огромный вклад в это. Реал много лет не мог выиграть лч. И благодаря голам роналду реал выиграл 4 лч за 5 лет. Даже Барселона которая была одна из лучших команд не выиграла 2 раза даже. Даже в финале не была на второй год после выиграшнего лч.
    John 5mith
    John 5mith
    сегодня в 10:54
    Теперь на пенсии можно и вспомнить о брошенных друзьях.
    В предыдущие пять лет всё как-то некогда было.
    Romeo 777
    Romeo 777
    сегодня в 10:33
    Он навсегда останется значимой частью Реала, 4 раза выиграл для Мадрида лигу чемпионов, не говоря уже о множествах поставленных рекордах и других трофеях.
    В 38 годков, можно и «попутешествовать».
    Elliada
    Elliada ответ ЦСКА 06 (раскрыть)
    сегодня в 10:13
    Это ты ищешь какие-то пакости. Я всего лишь удивился, что он называет реаловцев друзьями и посещает всякие мероприятия вместо тренировок с нынешней командой.

    Его время в Реале было самым халявным в его карьере. Реал без него выиграл ЛЧ, а он без Реала даже ЛЕ не осилил.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    сегодня в 10:13
    В свободное время не в заперти сидит с приставкой, а не забывает друзей и продолжает жить футболом
    YGGDRASILL911
    YGGDRASILL911
    сегодня в 10:11
    Ждем финала, давно ждем. Теперь играют 3 матча, все равно - Реал и Барса в финале Суперкубка Испании...
    Gelious
    Gelious
    сегодня в 09:51, ред.
    Хала Мадрид! Хейтеры как всегда рвутся. Браво, Рон.
    ЦСКА 06
    ЦСКА 06 ответ Elliada (раскрыть)
    сегодня в 09:40
    Сам сказал насколько я знаю. А ты хоть и стараешься знать про роналду все, особенно плохое (хорошее ты пропускаешь мимо ушей и придумываешь сказки) но ты не его девушка друг адвокат и т д чтобы ты все знал. В реале у него была лучшая часть карьеры и реал в стране где он сейчас работает и играет поэтому и навестил. Он и бетис навестил. Наверное в бетис хочет? зачем же искать тут какие то пакости.
    zooveterinar
    zooveterinar ответ Elliada (раскрыть)
    сегодня в 09:34
    Зачем ,ему это,деньги уже заплаченны!! Конечно ему ,по-хорошему уже надо уходить из проф.спорта!!!
    ABir
    ABir
    сегодня в 09:14
    Лучшие годы и великие спортивные достижения связаны у Криштиану с Реалом
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 09:13
    Тянет его память в славные годы.
    А теперь только деньги сшибать...
    Elliada
    Elliada
    сегодня в 09:08
    За этот месяц он провел больше времени с Реалом, чем за все время после ухода. Все еще надеется на то, что Перес предложит контракт. И о каких друзьях в Реале он говорит? Насколько я помню, он не поздравил Бензему с ЗМ. Модрича тоже, а Реал с победой в ЛЧ.

    Разве ему не надо тренироваться со своей командой?
    lotsman
    lotsman
    сегодня в 09:03
    Реал скорее всего победит в это матче.
    КЭТиК
    КЭТиК
    сегодня в 09:01
    Роналду делает очень хорошую мину при плохой игре.
    Гость
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