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«Барселона» победила «Реал» в матче за Суперкубок Испании

вчера, 23:54
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)1 : 3Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

«Реал» уступил «Барселоне» в поединке за Суперкубок Испании (1:3).

Гави открыл счет на 33-й минуте. Роберт Левандовски удвоил преимущество команды на 45-й, а на 69-й минуте Педри забил третий гол каталонцев. У «Реала» на 90+3-й отличился Карим Бензема.

В прошлый раз этот трофей взяли «сливочные».

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Все комментарии
Ron09
Ron09 ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 08:01
Мы взяли всё в прошлом году в этом можно и отдохнуть
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 06:24
Тем интереснее будет Ла Лига.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 06:01
Барса поиздевалась над Мадридом! Короче, в одну калитку!
fku9zk24ztak
fku9zk24ztak
сегодня в 05:39
Мощно Хави настроил сине-гранатовых на Эль Классико
112910415
112910415
сегодня в 04:38
итак, тренер Хави будет жить !
очень уверенно !
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ НЕЭ Г О И С Т (раскрыть)
сегодня в 03:20
Я подобные вещи за последние 8 лет многократно слышал, что Реал выдохся. А он брал и наказывал всех снова и снова по весне.
Так что говорить можно много.
В данный момент Реал не в форме, это видно. Каждый игрок был максимально задействован на ЧМ. Отсюда и спад наверно.
Сики Туранчокс
Сики Туранчокс
сегодня в 02:51
77 ваша Барселона.
Реал был никакой.
амурец
амурец
сегодня в 02:31
Барселона была лучше и суперкубок у неё по праву, а Анчелотти есть над чем подумать
faneng
faneng
сегодня в 01:22
Чую я, что у Анчелотти в этом году будут проблемы. Как бы Перес не пожалел, что не предложил контракт Роналду.
дурман
дурман
сегодня в 00:48
С победой!!!!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 00:31, ред.
"Если против такой Барселоны так плохо играют, то что будет против сильных соперников?"

Против какой "ТАКОЙ" Барселоны ?!
Качество футбола от Барселоны сегодня, в отличии от вчерашних двух Манчестеров и сегодняшней пары ТТХ/Арсенал - ни в какое сравнение. А они как никак - лидеры АПЛ.
Стабильности "гранатовым" не хватает и опыта в Еврокубках - это да, но в плане умений и техники, команда очень перспективная и по футбольному симпатичная.
barcamilan
barcamilan
сегодня в 00:23
удивительно хорошо сыграли, вот всегда бы так со всякими вальядолидами
kamilchik
kamilchik ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 00:22
Посмотрим в конце сезона. Главное не напороться на Айнтрахт вам иначе заветный ЛЕ опять мечтой останется
НЕЭ Г О И С Т
НЕЭ Г О И С Т
сегодня в 00:22
Как я и говорил - Реал выдохся и сдох после прошлой ЛЧ...
Vladimir808
Vladimir808
сегодня в 00:18
С победой, Барса!!!
Гави в 18 лет делает результат, так ещё в игре с Реалом.
Барселона выиграла вообще без шансов для Реала. Хави с первым титулом. Впереди упорная борьба за золото, удачи Хави и Ко.
Gahi
Gahi
сегодня в 00:15
Теперь можно со всей уверенностью сказать что Хави смог создать команду, которая воплощает его идеи. Но а самое главное это конечно Барселонский стиль командной игры, где футболисты уже более отчётливо понимают манёвры своих партнёров, чтобы вовремя сделать передачу на ход. Молодцы с победой и красивой игрой. Удачи
Agamaga........
Agamaga........
сегодня в 00:14
Всем нравится, когда Барса играет хорошо и добывает титулы. Пьяный Лапорта сегодня много приятного скажет команде за нас!))
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:12, ред.
С более чем заслуженной победой Барселону. Это полное поражение Карло Анчелотти. Неужели он не видел игровую форму Карвахаля и Менди? Теперь тема про возвращение Хакими очень актуальна, я думаю. И левого защитника надо брать. Менди не уровень Реала. А Карвахаль годится только для замены. Милитао тоже очень плохо сыграл. Рюдигер получил по голове, потом вышел на поле, и тут же ему свои же подсунули мяч. Очень плохо Реал возвращается после новогодних каникул. Хорошо, что хотя бы один гол забили, и хорошо, что у нас есть Карим Бензема. Если против такой Барселоны так плохо играют, то что будет против сильных соперников? Хорошо, что Лига Чемпионов не сейчас начинается. Карло Анчелотти проиграл первый трофей в этом сезоне. Если ничего не поменяется, то проиграет и все остальные.
Amiralla
Amiralla
сегодня в 00:08
Гави молодец. Будущее Барсы.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 00:07
Реал нуждается в перезагрузке.
DXTK
DXTK
сегодня в 00:07
Поздравляю Барселону, и Хави особенно, нашу легенду с первым трофеем. Теперь надо и титул вернуть на Камп Ноу, а в следующем сезоне и ЛЧ взять.))))))

Не зря Роналду на тренировку Реала заходил, помог Барселоне завоевать трофей.

PS Пускай полыхает Мадрид этой ночью))))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 00:06, ред.
Хороший, очень качественный футбол от Хави и К.
Игра смотрелась. Скорости классные. Точность передач и игровое мышление Барселоны - на высоте. Да и функционально "гранатовые" выглядели сильнее оппонента. Ключевую роль в победе Барселоны сыграла средняя линия.

Мои поздравления Хави.
Loko57
Loko57 ответ shur (раскрыть)
сегодня в 00:03
Ну скорее Бензема)))
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:02
Реал совсем не впечетляет. Совсем другую игру ожидал от них. Ну а болельщиков Барселоны с Победой !
Chaumont
Chaumont
сегодня в 00:02
барселона превзошла реал во всем, особенно в самоотдаче, хотя этот матч и близко не был по накалу близок прошлых
бензема вообще не было на поле до дополнительного времени, его кормят фланговые нападающие - а они не смогли ни разу за матч (!) отдать на него передачу, ни разу! центр был тоже перекрыт наглухо, а обострять у реала в центре просто некому..
однажды моуриньо после поражения на вопрос "какую ошибку вы совершили" ответил "я сделал 11 ошибок", вот тут именно та история... что толку попукивая бегать по полю 90 минут???
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
сегодня в 00:00
Мои поздравления болельщикам Барселоны.
Есть первый трофей при Хави, будем надеяться, что дальше будет больше)
Сегодня каталонцы полностью переиграли сливочных, победа очень даже заслуженная.
Но все же, такие матчи за пределами Испании, это не то.. да и Суперкубок в самом начале сезона был что надо) такие триллеры бывали в классико, эх
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
сегодня в 00:00
И тут попортили настроение «лучшему» игроку.
Барсу с заслуженной победой! Игра понравилась, надо продолжать в том же духе.
shur
shur ответ Loko57 (раскрыть)
сегодня в 00:00
...ну ребятушки, не наглейте, это всё таки Реал Мадрид...!
ABir
ABir
вчера в 23:59
Заслуженная и более, чем уверенная победа Барселоны. Каталонцы были лучше и конкретнее Реала во всем: в единоборствах, изобретательнее в атаках. Точнее в передачах
Loko57
Loko57
вчера в 23:58
Было бы идеально, если бы не пропустили в конце!
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