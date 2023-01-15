«Барселона» победила «Реал» в матче за Суперкубок Испании

«Реал» уступил «Барселоне» в поединке за Суперкубок Испании (1:3).
Гави открыл счет на 33-й минуте. Роберт Левандовски удвоил преимущество команды на 45-й, а на 69-й минуте Педри забил третий гол каталонцев. У «Реала» на 90+3-й отличился Карим Бензема.
В прошлый раз этот трофей взяли «сливочные».
Есть первый трофей при Хави, будем надеяться, что дальше будет больше)
Сегодня каталонцы полностью переиграли сливочных, победа очень даже заслуженная.
Но все же, такие матчи за пределами Испании, это не то.. да и Суперкубок в самом начале сезона был что надо) такие триллеры бывали в классико, эх
Есть первый трофей при Хави, будем надеяться, что дальше будет больше)
Сегодня каталонцы полностью переиграли сливочных, победа очень даже заслуженная.
Но все же, такие матчи за пределами Испании, это не то.. да и Суперкубок в самом начале сезона был что надо) такие триллеры бывали в классико, эх
Игра смотрелась. Скорости классные. Точность передач и игровое мышление Барселоны - на высоте. Да и функционально "гранатовые" выглядели сильнее оппонента. Ключевую роль в победе Барселоны сыграла средняя линия.
Мои поздравления Хави.
Игра смотрелась. Скорости классные. Точность передач и игровое мышление Барселоны - на высоте. Да и функционально "гранатовые" выглядели сильнее оппонента. Ключевую роль в победе Барселоны сыграла средняя линия.
Мои поздравления Хави.