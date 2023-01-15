«Барселона» победила «Реал» в матче за Суперкубок Испании

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вчера, 23:54

«Реал» уступил «Барселоне» в поединке за Суперкубок Испании (1:3).

Гави открыл счет на 33-й минуте. Роберт Левандовски удвоил преимущество команды на 45-й, а на 69-й минуте Педри забил третий гол каталонцев. У «Реала» на 90+3-й отличился Карим Бензема.

В прошлый раз этот трофей взяли «сливочные».