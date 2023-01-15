Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыФранция. Лига 1 2022/2023

«Монако» разгромил «Аяччо», Бен-Йеддер оформил хет-трик

сегодня, 20:56
МонакоЛоготип футбольный клуб Монако7 : 1Логотип футбольный клуб АяччоАяччоМатч завершен

«Монако» одержал разгромную победу над «Аяччо» в поединке 19-го тура Лиги 1 (7:1).

Аксель Дисаси открыл счет на 2-й минуте. Крепин Диатта на 6-й удвоил преимущество команды. Гости ответили мячом Мохаммеда Белайли на 11-й минуте. Хозяева продолжили натиск на ворота соперника: Виссам Бен-Йеддер оформил хет-трик, отличившись на 21-й, 28-й (с паса россиянина Александра Головина) и 35-й минуте (третий свой мяч он забил с пенальти). После этого Брель Эмболо оформил дубль, забив на 63-й и 89-й минуте.

После матча «Монако» занимает 4-е место (37 баллов), «Аяччо» идет на 18-й строчке (15 пунктов).

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Аталанта» разгромила «Салернитану», в матче 10 голов
Сегодня, 21:59
«Арсенал» одолел «Тоттенхэм» и укрепил лидерство в Премьер-Лиге
Сегодня, 21:26
«Альмерия» и «Атлетико» сыграли вничью
Сегодня, 20:11
«Торино» уступил «Специи», Миранчук отыграл 67 минут
Сегодня, 19:07
«Ньюкасл» переиграл «Фулхэм» и идёт в топ-3 Премьер-Лиги
Сегодня, 19:01
«Челси» минимально обыграл «Кристал Пэлас»
Сегодня, 19:00
Сортировать
Все комментарии
протон
протон
сегодня в 22:06
Головин отличный п/з, ведёт игру Монако, без него монегаски не тянут.
Беня с ним часто забивает, без него - не идёт игра Виссама Бен-Йедера
Ziza Woor
Ziza Woor
сегодня в 21:38
7:1 кто бы мог подумать.
ABir
ABir
сегодня в 21:35
Очень уверенно с хоккейным счетом
Ironigor
Ironigor
сегодня в 21:08
Наконец-то Монако прорвало ! С ПОБЕДОЙ !
Gahi
Gahi
сегодня в 21:08
Сегодня "Монако" молодцы, такой разгром дорогого стоит, а что "Аяччо", а я ччо? я ни чё, остаётся вот так сказать футболистом всей команды.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 