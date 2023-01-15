«Монако» разгромил «Аяччо», Бен-Йеддер оформил хет-трик

1673805388

сегодня, 20:56

«Монако» одержал разгромную победу над «Аяччо» в поединке 19-го тура Лиги 1 (7:1).

Аксель Дисаси открыл счет на 2-й минуте. Крепин Диатта на 6-й удвоил преимущество команды. Гости ответили мячом Мохаммеда Белайли на 11-й минуте. Хозяева продолжили натиск на ворота соперника: Виссам Бен-Йеддер оформил хет-трик, отличившись на 21-й, 28-й (с паса россиянина Александра Головина) и 35-й минуте (третий свой мяч он забил с пенальти). После этого Брель Эмболо оформил дубль, забив на 63-й и 89-й минуте.

После матча «Монако» занимает 4-е место (37 баллов), «Аяччо» идет на 18-й строчке (15 пунктов).