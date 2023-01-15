«Арсенал» одолел «Тоттенхэм» и укрепил лидерство в Премьер-Лиге

«Тоттенхэм» уступил «Арсеналу» в 20-м туре АПЛ (0:2).
Уго Льорис автоголом на 14-й минуте вывел гостей вперед. Мартин Эдегор на 36-й удвоил преимущество команды.
«Шпоры» занимают 5-е место (33 балла), «канониры» лидируют (47 очков).
«Тоттенхэм» уступил «Арсеналу» в 20-м туре АПЛ (0:2).
Уго Льорис автоголом на 14-й минуте вывел гостей вперед. Мартин Эдегор на 36-й удвоил преимущество команды.
«Шпоры» занимают 5-е место (33 балла), «канониры» лидируют (47 очков).
У ТТХ (лидеры) просто просели хуже некуда: Сон медлителен, Кейн должным образом не обостряет, а Льорис ...
У Арсенала, кроме Эдегора, тоже - большой футбольный "колхоз". Бешеные скорости идут вразрез футбольной мысли. Мартинелли, уходя в дриблинг, роняет сильно темп. Нкетия в роли центрфорварда таки вообще свою позицию не чувствует. А Сака (хоть и соорудил первый гол) на протяжении всего матча мне напоминал Дембеле (в худшей его версии) из Барселоны.
Обе команды допускали большой процент брака в передачах, что для первой пятёрки АПЛ в принципе недопустимо.
У ТТХ (лидеры) просто просели хуже некуда: Сон медлителен, Кейн должным образом не обостряет, а Льорис ...
У Арсенала, кроме Эдегора, тоже - большой футбольный "колхоз". Бешеные скорости идут вразрез футбольной мысли. Мартинелли, уходя в дриблинг, роняет сильно темп. Нкетия в роли центрфорварда таки вообще свою позицию не чувствует. А Сака (хоть и соорудил первый гол) на протяжении всего матча мне напоминал Дембеле (в худшей его версии) из Барселоны.
Обе команды допускали большой процент брака в передачах, что для первой пятёрки АПЛ в принципе недопустимо.
Удачи в следующим матче против МЮ, нужно брать реванш! Ну а пока London is red!!!
Удачи в следующим матче против МЮ, нужно брать реванш! Ну а пока London is red!!!