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«Арсенал» одолел «Тоттенхэм» и укрепил лидерство в Премьер-Лиге

сегодня, 21:26
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)0 : 2Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналМатч завершен

«Тоттенхэм» уступил «Арсеналу» в 20-м туре АПЛ (0:2).

Уго Льорис автоголом на 14-й минуте вывел гостей вперед. Мартин Эдегор на 36-й удвоил преимущество команды.

«Шпоры» занимают 5-е место (33 балла), «канониры» лидируют (47 очков).

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Все комментарии
Павел Якунин
Павел Якунин
сегодня в 23:07
Спасибо Васанту...
Муслим90
Муслим90
сегодня в 22:51
Такими темпами Арсенал может чемпионат выиграть. Ну чтож удачи им. Буду рад если они выиграют или сороки))) Ливерпулю все равно в этом сезоне не выиграть.
dok66
dok66
сегодня в 22:30
И хорошо , ближе к победе !
zooveterinar
zooveterinar
сегодня в 22:12
Молодцы,очень,очень нужная победа!!!!пошли ,в отрыв!!!! Поздравляю всех болел лондонцев!!!!!
A.S.A
A.S.A ответ Тристан (раскрыть)
сегодня в 22:08
Радует его сдержанность в этом сезоне. Не ведется на провокации...молодец
A.S.A
A.S.A ответ DXTK (раскрыть)
сегодня в 22:07
Уважаемый, даже если мы и обделаемся на финише, ничего страшного не произойдет! Наша главная цель - вернуться в топ 4 и участвовать в ЛЧ(это дополнительная финансовая подпитка, мы же деньги лопатами не гребем) Сейчас закончился только 19-й тур, и слишком рано говорить о победе в АПЛ. И вроде ни кто из наших не трубит о победе. Мы наслаждаемся моментом здесь и сейчас! А вообще, зачем болеть против кого то, лучше просто болейте за своих!
Тристан
Тристан
сегодня в 22:02
Нкетиа конечно же выпадает после часа игры, равноценная замена Жезусу очень нужна. На Джаку не нарадуюсь, как он изменился, а ведь я был главный его критикан.
Тристан
Тристан ответ FenixSL (раскрыть)
сегодня в 21:59
Он как бы за шпор топит. На деле против Арсенала.
FenixSL
FenixSL ответ DXTK (раскрыть)
сегодня в 21:57
что за ненависть к такому прекрасному клубу и Артете?
aNOOBis
aNOOBis
сегодня в 21:52
Хочу еще похвалить Рамсдейла, после прошлого сезона он уже не выглядел так ярко...до сегодняшнего дня. Сегодня ликвидировал все угрозы воротам. Кстати, удар Кейна в первом тайме был вполне голевой и удар Сессеньона во втором
aNOOBis
aNOOBis ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 21:47
Сон и Кейн сыграли так как им дал соперник...всегда так.
A.S.A
A.S.A
сегодня в 21:42, ред.
Ну что пушкари, с очередной победой нас! Просто шикарный первый тайм, в котором была полная "доминация"! Во втором тайме конечно заставили поневничать, особенно в первые мин 15, но потом снова выровняли игру. По второму тайму было видно как нужна нам длина скамейки. Мартинелли и Сака устали, а выпустить на замену некого!
Удачи в следующим матче против МЮ, нужно брать реванш! Ну а пока London is red!!!
Брулин
Брулин
сегодня в 21:41
Ждём в гости МЮ. Говорят, что они уже не середняки, и дадут настоящий бой на Эмирейтс))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 21:41, ред.
Кому как, конечно, но мне, если честно, матч не понравился.
У ТТХ (лидеры) просто просели хуже некуда: Сон медлителен, Кейн должным образом не обостряет, а Льорис ...
У Арсенала, кроме Эдегора, тоже - большой футбольный "колхоз". Бешеные скорости идут вразрез футбольной мысли. Мартинелли, уходя в дриблинг, роняет сильно темп. Нкетия в роли центрфорварда таки вообще свою позицию не чувствует. А Сака (хоть и соорудил первый гол) на протяжении всего матча мне напоминал Дембеле (в худшей его версии) из Барселоны.
Обе команды допускали большой процент брака в передачах, что для первой пятёрки АПЛ в принципе недопустимо.
dikalot
dikalot
сегодня в 21:40
Арсенал показал уровень. Чемпионская игра, как у Наполи в Серии А.
evqsm9vj9df8
evqsm9vj9df8 ответ Тристан (раскрыть)
сегодня в 21:40
Согласен полностью, рад результату
DXTK
DXTK
сегодня в 21:38
Посмотрим в следующем году как Артета и Арсенал будут в ЛЧ вынимать опять по 5-1, давно вас там не было слыхать.

PS Все же надеюсь что Арсенал обделается на финише.
YGGDRASILL911
YGGDRASILL911 ответ Live_r_pool (раскрыть)
сегодня в 21:36
и я хочу увидеть чемпионство канониров
Live_r_pool
Live_r_pool
сегодня в 21:33
Хоть и болею за Ливерпуль, но хочу увидеть чемпионство канониров, браво Арсенал, браво Артета и ко
aNOOBis
aNOOBis
сегодня в 21:33
Упидууу!
Тристан
Тристан
сегодня в 21:31
Молодцы, всех канониров с трудовой победой и мирного неба над головой!
azkan
azkan
сегодня в 21:31
С победой Арсенал!
Перетерпели Артету-доминатора фанаты канониров.
Лондон красный и видимо на долго!
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