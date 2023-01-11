Роналду — лидер по числу матчей в XXI веке

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вчера, 19:08

Международная федерация футбольной истории и статистики ( IFFHS ) подсчитала, кто провел наибольшее число матчей в XXI веке.

Лидером по этому показателю является португалец . У него 1145 поединков в текущем столетии. Второе место занимает бразилец — 1033 игры. Третий — , у которого 1003 поединка.

Стоит отметить, что в XXI веке только эти три игрока перевалили за отметку в 1000 матчей. Четвертым идет , который провел 974 игры в XXI веке и 74 — в XX.