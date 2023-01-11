Роналду — лидер по числу матчей в XXI веке

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) подсчитала, кто провел наибольшее число матчей в XXI веке.
Лидером по этому показателю является португалец Криштиану Роналду. У него 1145 поединков в текущем столетии. Второе место занимает бразилец Дани Алвес — 1033 игры. Третий — Лионель Месси, у которого 1003 поединка.
Стоит отметить, что в XXI веке только эти три игрока перевалили за отметку в 1000 матчей. Четвертым идет Икер Касильяс, который провел 974 игры в XXI веке и 74 — в XX.
Некоторые до сих пор не понимают что его величие раздуто и в течении 4 лет будут о нем говорить как о победителе ЧМ, наследнике Марадонны, делая на этом громадные суммы.
Выиграла бы Франция, и что? ну, это уже было.
Некоторые до сих пор не понимают что его величие раздуто и в течении 4 лет будут о нем говорить как о победителе ЧМ, наследнике Марадонны, делая на этом громадные суммы.
Выиграла бы Франция, и что? ну, это уже было.
Просто понимаете, это невозможно смотреть на пиар Месси. Лионель был очень силен. Сейчас он просто старик, который в посмешище превращается даже около штрафной. Это никак не отменяет его предыдущих заслуш. Сейчас олн 8 матчей подряд Мадриду не забивает. Но это не отменяет те времена, когда специально все силы бросали, лишь бы сдержать молодого Месси у ворота Реала, который все равно периодически выкручивался. И на фоне этого еще до ЧМ начали как по указке писать все разом про него. И про то, что сейчас его лучшая версия. О да. Там Месси клал под сотню мячей на любой вкус. Ему только капли тащерства не хватало. Если бы он в наиболее важных матчах вытаскивал, то я бы его боготворил, а не Роналду. Ну не возможно просто на этот глупый пиар смотреть, поймите людей.
Месси великий игрок. Они с Роналду и рядом других футболистов кандидаты на звание лучших всех времен. Но то, что сейчас старика, который специально во Франции отдыхал, готовился просто под чемпионат на фоне дохлых игроков остальных чемпионатов (по той же причине даже Неймар раскрылся на ЧМ), забил два мяча с игры каких-то сомнительных к тому же, так пиарят - это нечто
Просто понимаете, это невозможно смотреть на пиар Месси. Лионель был очень силен. Сейчас он просто старик, который в посмешище превращается даже около штрафной. Это никак не отменяет его предыдущих заслуш. Сейчас олн 8 матчей подряд Мадриду не забивает. Но это не отменяет те времена, когда специально все силы бросали, лишь бы сдержать молодого Месси у ворота Реала, который все равно периодически выкручивался. И на фоне этого еще до ЧМ начали как по указке писать все разом про него. И про то, что сейчас его лучшая версия. О да. Там Месси клал под сотню мячей на любой вкус. Ему только капли тащерства не хватало. Если бы он в наиболее важных матчах вытаскивал, то я бы его боготворил, а не Роналду. Ну не возможно просто на этот глупый пиар смотреть, поймите людей.
Месси великий игрок. Они с Роналду и рядом других футболистов кандидаты на звание лучших всех времен. Но то, что сейчас старика, который специально во Франции отдыхал, готовился просто под чемпионат на фоне дохлых игроков остальных чемпионатов (по той же причине даже Неймар раскрылся на ЧМ), забил два мяча с игры каких-то сомнительных к тому же, так пиарят - это нечто
Дани Алвес и Месси, занимающие второе и третье места соответственно, самые титулованные футболисты в истории.
Дани Алвес и Месси, занимающие второе и третье места соответственно, самые титулованные футболисты в истории.