Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСтатистика

Роналду — лидер по числу матчей в XXI веке

вчера, 19:08

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) подсчитала, кто провел наибольшее число матчей в XXI веке.

Лидером по этому показателю является португалец Криштиану Роналду. У него 1145 поединков в текущем столетии. Второе место занимает бразилец Дани Алвес — 1033 игры. Третий — Лионель Месси, у которого 1003 поединка.

Стоит отметить, что в XXI веке только эти три игрока перевалили за отметку в 1000 матчей. Четвертым идет Икер Касильяс, который провел 974 игры в XXI веке и 74 — в XX.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Атака ЦСКА пока не чемпионского уровня. Федотов ждёт большего даже от Чалова
Вчера, 23:40Вадим Багров в блоге Цифровое измерениеКомментарии2
У «Арсенала» 20 побед в 25 матчах — это лучший результат в истории клуба
10 января
Тер Штеген в матче с «Атлетико» сделал больше передач, чем 4 полевых игрока
09 января
«Атлетико» впервые с 2003-го не забил «Барсе», нанеся 20 ударов по воротам
09 января
Доминирование «Баварии» и неожиданные претенденты. Оценка шансов на титул
08 январяСергей Иванов в блоге Цифровое измерениеКомментарии5
Бензема сравнялся с Ди Стефано по голам в чемпионате Испании
07 января
Сортировать
Все комментарии
Gelious
Gelious ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 00:54
Это бесспорно. Если даже президент такого большого клуба Барса вкладывала кучи денег в ботов и другие виды пиара, то что уж про игроков говорить. С Месси просто вообще до абсурда уже раздули. (хотя Аргентину можно понять, Стране с таким идолом (Марадонна) нужен новый идол, раз старый уходил. Вернее, уже ушел в мир иной)
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 23:15, ред.
"Но на ЧМ ничего не показал, только скандалы."

Ты ж не глупый парень... Завязывай со своей долгоиграющей пластинкой.
Сантуш на ЧМ дурака свалял, как ребёнок. Месси и Роналду это не игроки ротации в каком бы состоянии они не находились!!! Их функция в поле - это функция двигателя автомобиля. Поэтому нет на протяжении всей их карьеры одних только белых пятен, ибо Двигатель может работать как хорошо, так и не очень, в зависимости от обстоятельств и сопутствующих изменений условий... Когда он работает гуд - всех всё устраивает; когда плохо, один хозяин авто создаёт ему условия и делает своевременную диагностику (Скалони после матча с С. Аравией); а другой (Сантуш) - просто решил после хорошего разгона с горки ( со Швейцарией), взобраться на следующую без движка за счёт инерции - для собственных понтов, не делая выводов с дурного примера Энрике. Вот тебе и результат. Стадо миллионеров 60 минут с Марокко пробегала, как бараны, после чего Сантуша "осенило"...
Elliada
Elliada ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 22:57
Гол был, не спорю. Но на ЧМ ничего не показал, только скандалы
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 22:46, ред.
"...даже в отборе на ЧМ и в стыковых ничего полезного не сделал."

Плохо значит ты отбор на ЧМ смотрел.
Игры с основными соперниками португальцы на его плечах вынесли. Он игру с Ирландией своим дублем вытянул ( 3 очка в копилку), и с Сербией в гостях победный забил, который не засчитали, когда мяч ленточку ворот пересёк..., после чего Рон кэп-повязку швырнул, о чём тут его "почитатели" посмаковать любят...

Поэтому никаких стыковых у Португалов бы не было, если бы мафия Инфантино/Чефер ВАР систему использовала в отборе на ЧМ.
Johnes
Johnes ответ FenixSL (раскрыть)
вчера в 22:42, ред.
Выиграла бы, но ведь не выиграла же! И не в течение 4-х лет, а еще порядка лет так 50! Ибо новый Король - это Месси! Пора бы Вам, батенька, привыкать уже.
Elliada
Elliada ответ Gelious (раскрыть)
вчера в 22:10
Сейчас всех пиарят. Например, про Роналду по 10 новостей в день, при том, что новости не о футболе. Или Холанна все хвалят, много забивает, но Сити не на первом месте. Если Сити не выиграет АПЛ и ЛЧ, грош цена его голам. А сколько новостей про Мбаппе, не сосчитать. И почему только Месси раздражает?
Gelious
Gelious ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 22:03
Нет, это просто как частный показатель. А то пришлось бы расписывать много в и без того большом тексте.
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 21:56
Фаны Месси должны респектнуть Рона. Лучший нападающий топ лиг по факту это Криштиану сейчас. Но, затем просто показываете как Месси почти столько же забил сыграв на 140 матчей меньше, 11000 минут, и бил по воротам в разы меньше 2.5к против 3.5к.
Imrebellion
Imrebellion ответ Gelious (раскрыть)
вчера в 21:52
    Elliada
    Elliada
    вчера в 21:48
    Почему-то не удивлен. Все рекорды по количеству игр - рекорды Роналду. Нынче только присутствием на поле может похвастаться, а не пользой команде. Уже 2 года без трофеев. На ЧМ и ЛН ничего не показал, даже в отборе на ЧМ и в стыковых ничего полезного не сделал. Про МЮ и говорить не стоит.

    Дани Алвес и Месси, занимающие второе и третье места соответственно, самые титулованные футболисты в истории.
    Elliada
    Elliada ответ Gelious (раскрыть)
    вчера в 21:41
    Ну не забивает Реалу 4 года и что? Забить Реалу это показатель величия? Это просто одна команда.
    НЕЭ Г О И С Т
    НЕЭ Г О И С Т
    вчера в 21:39
    Хоть в чем-то этот эгоюга "лучше" Месси... Хе-хе..
    Gelious
    Gelious ответ GOR TER-ARISTAKESSIAN (раскрыть)
    вчера в 21:08
    Речь не о том, кто гений. Роналду велик за то, что сделал в предыдущие года. В 38-39 лет остальные вообще уже не играют. Он же наколотил кучу мячей только что в прошлом сезоне. И не надо говорить про разлад в раздевалке. Кто-то пытается в ответ про якобы срачи в раздевалке с Роналду писать, что, разумеется, воообще не соотносится со словами инсайдеров по МЮ.

    Просто понимаете, это невозможно смотреть на пиар Месси. Лионель был очень силен. Сейчас он просто старик, который в посмешище превращается даже около штрафной. Это никак не отменяет его предыдущих заслуш. Сейчас олн 8 матчей подряд Мадриду не забивает. Но это не отменяет те времена, когда специально все силы бросали, лишь бы сдержать молодого Месси у ворота Реала, который все равно периодически выкручивался. И на фоне этого еще до ЧМ начали как по указке писать все разом про него. И про то, что сейчас его лучшая версия. О да. Там Месси клал под сотню мячей на любой вкус. Ему только капли тащерства не хватало. Если бы он в наиболее важных матчах вытаскивал, то я бы его боготворил, а не Роналду. Ну не возможно просто на этот глупый пиар смотреть, поймите людей.
    Месси великий игрок. Они с Роналду и рядом других футболистов кандидаты на звание лучших всех времен. Но то, что сейчас старика, который специально во Франции отдыхал, готовился просто под чемпионат на фоне дохлых игроков остальных чемпионатов (по той же причине даже Неймар раскрылся на ЧМ), забил два мяча с игры каких-то сомнительных к тому же, так пиарят - это нечто
    Baggio R.
    Baggio R. ответ FenixSL (раскрыть)
    вчера в 20:10
    Это Роналду тянули, когда уже в первом матче дали левый пенальти. Но дальше он начал проявлять свой характер, капризничать, пытаться отбирать голы у партнёров, сестер подключил. В общем, сам все и профукал.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 20:04
    Похоже на спецзаказ от Дайвера.
    Хоть в чём то быть лучше других и Месси...
    Imrebellion
    Imrebellion
    вчера в 19:59
    ахахах, теории заговора о ЧМ такие смешные))
    FenixSL
    FenixSL ответ GOR TER-ARISTAKESSIAN (раскрыть)
    вчера в 19:56, ред.
    Причем тут карлик которого толкали к чм всем миром и судейством?

    Некоторые до сих пор не понимают что его величие раздуто и в течении 4 лет будут о нем говорить как о победителе ЧМ, наследнике Марадонны, делая на этом громадные суммы.

    Выиграла бы Франция, и что? ну, это уже было.
    lotsman
    lotsman
    вчера в 19:15
    Роналду занимает бОльшую часть новостей.))
    GOR TER-ARISTAKESSIAN
    GOR TER-ARISTAKESSIAN
    вчера в 19:10
    И по контракту, и по... Все равно Месси гений, а он нет.
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     