Атака ЦСКА пока не чемпионского уровня. Федотов ждёт большего даже от Чалова

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вчера, 23:40

Фёдор выделился, но у «армейцев» есть скелеты в шкафу.

57 % голов забили в пяти матчах

Результативность можно добрать разгромами. Например, у «Зенита» 15 голов в двух матчах, а 32 – в остальных 15. Но у ЦСКА всех голов в полтора раза меньше, 30 точных ударов. И почти 60 % мячей забили пяти соперникам. Удались два стартовых поединка – пять мячей. Позже громили «Краснодар» и «Факел», также забили четыре мяча «Ахмату». Вроде бы все отлично, если не знать, что было дальше.

С десятого сентября, когда пострадали «горожане», максимум ЦСКА в атаке – два мяча. Причем дважды, против «Спартака» и «Оренбурга», двух голов не хватало для победы. Средняя результативность 12 остальных игр скромная – 1.1 мяча за игру. Совсем без голов оставались трижды, но NPxG – качество моментов без учета пенальти, не впечатляет. ЦСКА лучше «Оренбурга», но хуже «Спартака» и «Зенита».

Недобрали 3-4 мяча, а в матчах против «Краснодара», «Факела» и «Урала» собрали треть xG. Поэтому провисли по ожидаемым очкам. Если бы ЦСКА сыграл на максимуме, то мог набрать 35 пунктов. Чуть больше, чем заслужил «Спартак». Это вторая позиция в таблице по ожидаемым очкам вместо четвертой-пятой в реальной таблице.

ЦСКА подарил «Спартаку» отрыв в семь пунктов, а «Зениту» — в тринадцать. Проще говоря, чемпионский титул Федотову не светит. А вот анализ атакующей фазы игры и персональных действий футболистов на повестке дня. Пока подписали нового защитника, а в атаке расписался в стабильности лишь один человек.

Каждый третий мяч на счету Чалова

Форвард, которого предыдущий главный тренер отдавал в аренду в «Базель» Абаскаля, забил десять мячей в РПЛ . Для Чалова это не новость, Фёдор бывал лучшим снайпером сезона РПЛ в юности. Но десять мячей и один ассист в 17 сыгранных матчах – замечательный результат. Но только если не знать, что Чалов претендовал на большее количество голов и особенно ассистов.

Второй недобор на совести всей команды, но Чалов мог сыграть успешнее. У него мало ярких промахов, как в прошлом, хотя с «Динамо» и «Оренбургом» мог принести победы. А во втором дерби с «бело-голубыми» мог организовать ничью вместо поражения. Пять пунктов наверх в таблице. Чалов крут по меркам этого ЦСКА , но недостаточно хорош для роли вожака для фаворита.

В этом сезоне высокая результативность. Даже Писарский (бывший Сычевой) забил 14 мячей, не имея опыта. Ещё у Чалова, хотя спускается в глубину поля, нет такого же показателя участия в цепочках атак, как у Промеса. Чалов сделал прыжок вперед по сравнению с прошлым сезоном, но один игрок не вытащит ЦСКА на пьедестал. Не говоря о предметной борьбе за титул с «Зенитом».

Поэтому 10 голов у Чалова, а еще 11 суммарно у Медины и Карраскаля. Легионеров никакая бумажка с текстом о вечной любви к «армейцам» не сдержит в РПЛ — у Федотова проблемы. Три человека в ответе за 21 гол из 30. Одна травма или дисквалификация – сразу ломается вся созидательная игра.

Лишь седьмые по ударам в створ ворот

6 из 30 голов «армейцев» с пенальти. Медина, Карраскаль и Чалов молодцы, сняли «проклятие». Также разок случился автогол и четыре мяча с других стандартов. Суммарно 11 мячей, еще 2 – контратаки, и только 17 с помощью позиционного нападения, как чаще всего забивают фавориты. У «Зенита», например, 40 таких голов. У «Оренбурга» — двадцать, тоже больше, чем у москвичей.

Если говорить об ударах в целом, то ЦСКА в пятерке – уступает немного «Крыльям Советов», но переход к точным попыткам с игры отбрасывает на седьмое место. ЦСКА ниже, чем «Ахмат», который по ходу сезона сменил тренера, а сейчас остановился в трех пунктах от команды Федотова. Зато комбинации у «армейцев» есть, по сумме последних передач они почти наравне со «Спартаком».

Но у кого состав атаки стабильнее? Мозеса и Мартинса соседи потеряли, Бальде долго не играл, Николсон не всегда в основе, Зиньковский – новичок. У ЦСКА Чалов не покидал основу, Карраскаль сыграл в 16 играх из 17, пропустив один матч после перебора желтых карточек, а Медина был в основе в 15 случаях. Получается, проблему надо искать шире и глубже. Например, на флангах обороны.

Хотя Гайич стал основным правым латералем, а Мойсес провел 13 поединков в РПЛ , два опытных игрока не исполнили мечты Федотова об успешной игре флангами в атаке, как при Фернандесе. По количеству кроссов ЦСКА на восьмом месте. Не все фавориты задействуют фланги, но «Зенит» спокойно пользуется прострелами и навесами, чтобы забивать больше всех. Как видите, схема работает.

Медина, Карраскаль и Чалов набрали последних передач, но Обляков, Гайич и Мойсес могли бы поучиться у Кучаева. Константин играл мало, но принял участие в четырех голах. Мендес и Зделар в плане созидания намного хуже, стартовали без результативных действий. Запасные форварды Заболотный и Гайч на двоих набрали один гол у Адольфо, но аргентинец ищет себе новый клуб.