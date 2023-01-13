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Ван де Бек больше не сыграет в этом сезоне из-за травмы

вчера, 18:40

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек пропустит оставшиеся матчи сезона 2022/23 из-за травмы колена, полученной в начале января.

Это подтвердил главный тренер команды Эрик Тен Хаг.

Плохая новость заключается в том, что он выбыл из строя до конца сезона. Но в долгосрочной перспективе его колено будет в порядке, и он снова будет готов играть на самом высоком уровне. Это хорошая новость. Донни вернётся к началу предсезонки.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:11
Может он и не стал своим за эти годы, но стоит отдать ему дань за позитивный настрой всегда. Никогда не слышал от него грязи в адрес клуба, руководства или тренерского штаба. Или о его конфликте с каким нибудь игроком в команды. Когда предоставлялся шанс выйти на поле, он всегда делал это с радостью, и улыбкой на лице. Даже сидя матч за матчем в запасе, всегда излучает позитивом. Это реально видно по нему, когда команда забивает, или когда выигрывает матч.
Так что здоровья нашему Дони, и скорейшего выздоровление. И возвращение в строй.
Roger Young
Roger Young
вчера в 21:28
Ну Ван де Бек и до травмы не был игроком основы. Игроку здоровья, но кажется пора перезагружать карьеру где-то в другом клубе.
drug01
drug01
вчера в 19:52
Это очень плохая новость, только здоровья желаю
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