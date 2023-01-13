Ван де Бек больше не сыграет в этом сезоне из-за травмы

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» пропустит оставшиеся матчи сезона 2022/23 из-за травмы колена, полученной в начале января.

Это подтвердил главный тренер команды .

Плохая новость заключается в том, что он выбыл из строя до конца сезона. Но в долгосрочной перспективе его колено будет в порядке, и он снова будет готов играть на самом высоком уровне. Это хорошая новость. Донни вернётся к началу предсезонки.