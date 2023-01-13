Ван де Бек больше не сыграет в этом сезоне из-за травмы

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек пропустит оставшиеся матчи сезона 2022/23 из-за травмы колена, полученной в начале января.
Это подтвердил главный тренер команды Эрик Тен Хаг.
Плохая новость заключается в том, что он выбыл из строя до конца сезона. Но в долгосрочной перспективе его колено будет в порядке, и он снова будет готов играть на самом высоком уровне. Это хорошая новость. Донни вернётся к началу предсезонки.
Так что здоровья нашему Дони, и скорейшего выздоровление. И возвращение в строй.
Так что здоровья нашему Дони, и скорейшего выздоровление. И возвращение в строй.