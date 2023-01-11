«Нойер никого не слушает». Кан в бешенстве, вратарь «Баварии» рискнул карьерой

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вчера, 16:57

Экстремал Мануэль подставил большой клуб.

Травма Нойера – его вина

Редко в футболе так бывает, нерядовое повреждение. Пару лет назад у Мануэля были проблемы в личной жизни. Развелся с женой, нашел девятнадцатилетнюю подружку. С той поры не такой надежный, как раньше. Теперь волейболистка чуть старше, но любой мужчина возраста Нойера знает, что отношения с юной женщиной это всегда вечеринки, встречи с её друзьями-студентами и желание уехать на отдых, особенно если пара видится редко.

После неудачи на чемпионате мира Нойер решил отвлечься. Рванул в горы кататься на любимых лыжах. Конечно же, футболисты чаще так не поступают. И не только из-за трагедии с беднягой Шумахером. Спортсмены опасаются экстремальных видов развлечений, у многих в контракте прописан запрет на лыжи, прыжки с парашютом и тому подобное. У Нойера такого пункта вроде бы нет, но голова на плечах имеется. Слово Оливеру Кану, генеральному директору «Баварии», который не скрывал разочарования:

Нойер никогда никого не слушает! Знаю, что его несколько раз предупреждали, что снега очень мало, везде торчали камни, кататься было опасно. В итоге его с горы снимали спасатели, перевозили на вертолете в госпиталь, сделали операцию. До конца сезона мы потеряли первого номера. Ужасно, ведь он один из лучших в мире.

Также месяц назад Кан был уверен, что Нойер вернется сравнительно быстро. После операции голкипер улыбался на фотографии. Но всё пошло не так гладко и просто, как планировали.

«Бавария» скрывала диагноз

Если бы голкипер сломал ногу на футбольном поле, то это воля случая, жертва судьбы. Но раз катался на горных лыжах на лысом склоне без снега, то это пример трагической глупости от парня, который любит рисковать – адреналиновый маньяк, видно даже по манере игры. «Бавария» заявила, что Нойер сломал голень, а журналисты поговорили с близкими Мануэля и уверяют, что «Бавария» «прикрыла» ветерана.

Учитывая, что клуб из Мюнхена до последнего защищал в прошлом того же Ули Хенесса, хотя легендарный немец позже сознался в сокрытии 18.5 млн евро и отсидел половину срока в 3.5 года в тюрьме, вряд ли можем сомневаться в хитрости футбольных немцев. Журналисты настаивают, что у Нойера перелом большеберцовой и малоберцовой костей, травма более сложная и опасная для продолжения карьеры.

Вратарям чуть проще – если нет болевых синдромов, как в случае со связками, то легче вернуться, ведь риск получить травму на скорости минимальный. Но врачи допускают, что прежнего Нойера, учитывая возраст – в марте исполнится 37 лет, «Бавария» может не дождаться. Свен Ульрайх уже подменял его в воротах ранее, но не всегда удачно. 20 января у «Баварии» первый немецкий матч – сразу с «Лейпцигом», а через месяц первый поединок против ПСЖ в Лиге чемпионов.

Со стороны Нагельсманна будет большой наглостью выводить команду против Неймара, Мбаппе и Месси с Ульрайхом в воротах. Голкипер – важная составляющая успехов «Баварии», у которой случаются затмения в защите, а общие неплохие показатели строятся скорее на доминировании над соперниками в Бундеслиге, нежели на идеальной игре четверки обороны и опорной зоны.

Мануэлю пора искать замены

Во множественном числе, поскольку затрагивает интересы сборной Германии – хозяев Евро-2024, до которого полтора года, и «Баварии» — фаворита Бундеслиги. Ситуация щекотливая, поскольку у Флика, который предпочитал Нойера, есть вратарь самой успешной защитной линии в топ-5. А у «Баварии» есть имя и деньги, они могут заполучить сильного голкипера. Но если с Нойером поссорятся в будущем, то клуб проиграет.

Как и сборная, ведь Мануэль уже заявил, что хочет играть на домашнем чемпионате Европы. Такие люди, как Нойер и Мюллер, не умеют уходить после провалов. Им нужен реванш, они его постараются получить, хотя в клубе и сборной того же Томаса может со временем заменить Мусиала. А сменщик Нойера будет понимать, что является временной фигурой. «Бавария» точно пыталась выйти на «Монако», там в аренде Нюбель.

Но тезка Головина прекрасно справляется в составе «монегасков», один из лучших голкиперов сезона. Нюбелю не хочется даже думать о кратковременном возвращении, которое испортит его форму, о чем голкипер говорит прямо. Также прямо выскажется ПСЖ , если «Бавария» придет за Кейлором Навасом. Будет глупо, если парижане, мечтающие об очередном финале Лиги чемпионов, вылетят из турнира после сэйвов своего же вратаря в аренде.

Ливакович вряд ли перейдет в «Баварию», пока там есть Нойер. Чемпион мира Мартинес едва ли окажется в Мюнхене. Он получил дозу обожания в мире, которую расплескал после того, как издевался над Мбаппе – понятно, что всегда может оправдать себя личным разговором с Килианом по ходу финала, но со стороны Эмилиано точно не вел себя зрело. Если «Баварии» нужен опытный голкипер, то хороший вариант в Менхенгладбахе. Янн Зоммер точно задумался.

В «Боруссии» М заявили, что Зоммер – практичный парень и профессионал, поэтому на шантаж клуба, за который давно играет, не пойдет. Но светит плей-офф Лиги чемпионов против ПСЖ . На чемпионате мира Янн сыграл плохо, но в Бундеслиге до этого смотрелся сказочно. Если швейцарцу хочется простого человеческого футбольного трофея, а лучше нескольких, то 34-летний голкипер найдет аргументы для ухода. Но «Бавария» скупая, поэтому до сих пор без вратаря – не хотят переплачивать за ветерана.