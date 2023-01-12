Стали известны сроки восстановления вратаря «Милана»

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вчера, 17:20

Названы сроки восстановления вратаря «Милана» .

Футболист в октябре из-за рецидива травмы выбыл из строя на длительное время. Как сообщается, на восстановление французу понадобится не менее 40-50 дней.

В текущем сезоне игрок провёл 7 матчей в Серии А и 2 в Лиге чемпионов.