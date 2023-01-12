Стали известны сроки восстановления вратаря «Милана»

Названы сроки восстановления вратаря «Милана» Мика Меньяна.
Футболист в октябре из-за рецидива травмы выбыл из строя на длительное время. Как сообщается, на восстановление французу понадобится не менее 40-50 дней.
В текущем сезоне игрок провёл 7 матчей в Серии А и 2 в Лиге чемпионов.
Пожелаю Меньяну скорейшего выздоровления и возвращения в строй. Надеюсь травмы обойдут его стороной и в следующем сезоне он будет не только основным вратарем Милана, но и сборной Франции!
Пожелаю Меньяну скорейшего выздоровления и возвращения в строй. Надеюсь травмы обойдут его стороной и в следующем сезоне он будет не только основным вратарем Милана, но и сборной Франции!