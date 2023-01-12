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Стали известны сроки восстановления вратаря «Милана»

вчера, 17:20

Названы сроки восстановления вратаря «Милана» Мика Меньяна.

Футболист в октябре из-за рецидива травмы выбыл из строя на длительное время. Как сообщается, на восстановление французу понадобится не менее 40-50 дней.

В текущем сезоне игрок провёл 7 матчей в Серии А и 2 в Лиге чемпионов.

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Все комментарии
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Zhgoon (раскрыть)
вчера в 20:30
У него с травмами рук особая история.
Zhgoon
Zhgoon
вчера в 19:48
Вот же Салах растяпа. Так неудачно наступил на руку.
A.S.A
A.S.A
вчера в 19:12, ред.
Да уж, действительно рок какой-то....Милану действительно не хватает Меньяна в воротах. Каким бы опытным небыл Тэтэрушану, но уровнем он в разы слабее француза. Можно сказать что вернется в ворота уже к следующему сезону. Сейчас 2 месяца уйдет на восстановление, после этого нужно набрать форму, это примерно будет апрель месяц, т.е конец сезона.

Пожелаю Меньяну скорейшего выздоровления и возвращения в строй. Надеюсь травмы обойдут его стороной и в следующем сезоне он будет не только основным вратарем Милана, но и сборной Франции!
1 984
1 984
вчера в 17:57
Солнце с флага Аргентины принесло сегодня потепление в столицу Сибири. Спасибо soccer.ru!
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:47
Бывает и такое у футболистов. Единственное можно пожелать ему скорейшего выздоровления.
Гость
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