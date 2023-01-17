Ла Лига подала иск к ФИФА

Руководство Ла Лиги подало иск в отношении ФИФА из-за нового регламента проведения клубного чемпионата мира. В турнире примут участие 32 коллектива, данное новшество вступит в силу с 2025 года. Помимо прочего, в Ла Лиге заявили о намерении изучить соответствующие юридические действия, чтобы помешать проведению клубного чемпионата мира в предложенном формате.

ФИФА , похоже, думает только о немногих, не понимая реального влияния на всех футболистов в профессиональном футболе. Она думает только об определенной группе клубов и игроков, однако в профессиональном футболе много профессиональных лиг, тысячи команд и футболистов, которые не играют в этих международных турнирах.

Данные решения, принятые в одностороннем порядке и без предварительного информирования касательно календаря с новыми международными соревнованиями, мешают всей футбольной системе.