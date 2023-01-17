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Ла Лига подала иск к ФИФА

вчера, 11:35

Руководство Ла Лиги подало иск в отношении ФИФА из-за нового регламента проведения клубного чемпионата мира. В турнире примут участие 32 коллектива, данное новшество вступит в силу с 2025 года. Помимо прочего, в Ла Лиге заявили о намерении изучить соответствующие юридические действия, чтобы помешать проведению клубного чемпионата мира в предложенном формате.

ФИФА, похоже, думает только о немногих, не понимая реального влияния на всех футболистов в профессиональном футболе. Она думает только об определенной группе клубов и игроков, однако в профессиональном футболе много профессиональных лиг, тысячи команд и футболистов, которые не играют в этих международных турнирах.

Данные решения, принятые в одностороннем порядке и без предварительного информирования касательно календаря с новыми международными соревнованиями, мешают всей футбольной системе.

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Перевод с as.com Фото: Сайт dailysabah.com
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Все комментарии
pomor45
pomor45
вчера в 22:38
Надо бы подумать о создании международных организаций любительского футбола, а этих акул от футбола оставить профессионалам - пусть там политикой занимаются, да за бабки грызутся.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 18:18
Это их проблемы, а не наши...
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 15:17
Вас не устраивает наше, нас не устраивает ваше.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 14:58
Опять бредни про Суперлигу?
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 13:32
Две руки одного преступного тела поссорились.
YGGDRASILL911
YGGDRASILL911
вчера в 12:53
ФИФА не дала Ла Лиге, Ла Лига подала иск))
Сварожич
Сварожич
вчера в 12:51
Ла Лига в последнее время много чудит и принимает много бестолковых решений...
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 12:06
Посмотрим у кого юристы круче.
Гость
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