«Шахтёр» и Мудрик задали новый тренд на стоимость игроков. 100 млн евро за ролевиков становится нормой

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вчера, 23:08

Примером «горняков» уже вдохновились «Барса» и «Наполи».

Сделка между «Челси» и «Шахтёром» по молодому вингеру Михаилу Мудрику – чистое безумие. Лондонцы выплатят украинскому гранду 70 миллионов евро плюс еще 30 в виде бонусов. И есть опасения, что такие траты зададут новый тренд в ценообразовании на рынке игроков.

Гонка с «Арсеналом», сравнение с Грилишем

Изначально всё шло к тому, что Михаил продолжит карьеру в лондонском «Арсенале». Главной загвоздкой была позиция менеджмента английского гранда – на первых порах они хотели договориться на сумму компенсации в 40+20 миллионов евро, но «Шахтёр» хотел получить намного больше.

Вице-президент клуба Карло Николини объяснял:

60 миллионов евро недостаточно для подписания Мудрика. Наш директор сказал, что нам нужна сумма, близкая скорее к той, которую «Ман Сити» заплатил за Грилиша, нежели которую «Ман Юнайтед» отдал за Антони. Только в таком случае мы продадим Мудрика. А предложения в размере 40 миллионов евро мы и вовсе никогда не рассматривали.

Лондонцам оставалось идти на поводу и медленно повышать предложение в надежде, что получится договориться на более скромные условия – Мудрик был приоритетной целью «канониров» на зимнее трансферное окно.

Позднее в борьбу за украинского футболиста включился «Челси» — это подбило «Арсенал» предложить 70 миллионов и различные бонусы. Все шло к трансферу в стан «пушкарей», с игроком даже успели согласовать контракт. Но на финишной прямой «синие» все-таки смогли вырваться вперед (финальные условия описаны выше).

Действия «Челси» больше напоминают желание насолить соседу. В клубе знали, что «канониры» всерьез рассчитывают на Мудрика, и сделали все, чтобы его подписать. Самим же «синим» в украинце нет острой необходимости – и всё равно они выложили 100 миллионов евро.

Это напоминает начало очередного скачка стоимости футболистов. Всё стартовало с тревожных звоночков – когда «Ман Сити» оказался готов отдать 117 миллионов евро за ролевика Джека Грилиша, а МЮ выложил 95+5 за ограниченного в функционале Антони. На новый уровень тенденцию вывел «Шахтёр» — их на это подтолкнула мысль «если они продали втридорога, почему мы не можем?» Затем ее подхватили 2 богатых клуба (один из которых просто решил посоревноваться).

Финальный штрих могут нанести «Барса» и «Арсенал»

Первый эффект от громкой сделки уже ощущается – еще раз встряхнуть рынок на поднятой волне хочет «Барселона». Каталонцы ищут покупателей для бразильского вингера Рафиньи и хотят выручить 100 миллионов евро.

Такой ценник устанавливается на форварда-ролевика, который до «Барселоны» играл за середняк «Лидс». Испанский гранд выплатил за него 50+10 миллионов евро – и оказался заложником ситуации. Рафинья дублировал позицию Усмана Дембеле, который набрал отличную форму. Другая грань – функционал 26-летнего вингера. В атаке он остается незаметным, часто смещается в глубину и предпочитает игру без мяча – рабочая лошадка. По части обращения с мячом и скорости француз смотрится в разы предпочтительнее. На противоположном фланге эффективность бразильца ниже, а усаживать его на скамейку неблагоразумно – как раз из-за суммы сделки.

И волна могла бы заглохнуть – повторить безумие «Челси» вряд ли кто-то захочет. Но в этом случае идеально складываются обстоятельства – одним из претендентов на игрока является «Арсенал». «Канониры» остались без Мудрика, который был главной целью на зиму, и хотят найти замену. Рафинья – профильный правый вингер, но способен занять позицию Михаила.

Причем отмечается, что в установлении размера компенсации «сине-гранатовые» ориентировались как раз на сделку между «Челси» и «Шахтёром». По последним сообщениям, многие клубы намерены использовать цену на украинского вингера как ориентир в будущих переговорах.

Эффект будет виден летом

Почва к тому моменту уже будет подготовлена. Именно летом клубы ищут усиление наиболее активно. Это время, когда новый сезон еще не начался, а потому новобранцев можно спокойно встраивать в концепцию главного тренера.

Еще в декабре было много слухов по потенциальным сделкам, которые могут перенестись на летнее трансферное окно. «Бенфика» ждет, пока найдется новая команда для полузащитника Энцо Фернандеса – аргентинца за 127 миллионов евро хотел забрать «Челси». Но «синие» и так потратились на усиление зимой. Был вариант с «Ливерпулем» — те, вероятно, вышли из переговоров, когда «Челси» стал предлагать космические суммы.

Другой трансферный лот – Джуд Беллингем. За талантливого англичанина из дортмундской «Боруссии» борются «Ливерпуль», «Ман Сити» и мадридский «Реал». Немецкий гранд изначально запрашивал за трансфер 150 млн евро, а после сделки по Мудрику за 100 млн может замахнуться на еще большую сумму.

А главным фактором риска в «мыльном пузыре» трансферных стоимостей, вероятно, станет «Манчестер Юнайтед». «Красные дьяволы» давно грешат крупными сделками – оттого в их трансферной политике можно насчитать достаточно провалов. Сейчас «манкунианцам» нужен форвард – по Коди Гакпо договориться не удалось, с Гонсалу Рамушем в последнее время нет никакой конкретики. Клуб решил ограничиться временным решением проблемы и арендовал Вута Вегхорста у «Бернли». Сообщается, что основные усилия по покупке центрального нападающего английский гранд предпримет летом – среди возможных целей называют 24-летнего нигерийца из «Наполи» Виктора Осимхена.

Неаполитанцы тоже не оставили без внимания переход Мудрика в «Челси» — и на этом фоне хотят получить за молодого форварда 150 млн евро.