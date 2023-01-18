IFFHS опубликовала сборную лучших игроков Европы 2022 года

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) назвала лучших игроков Европы 2022 года.
В список вошли:
Тибо Куртуа (Бельгия, «Реал»), Дензел Думфрис (Нидерланды, «Интер»), Йошко Гвардиол (Хорватия, «РБ Лейпциг»), Вирджил ван Дейк (Нидерланды, «Ливерпуль»), Тео Эрнандес (Франция, «Милан»), Лука Модрич (Хорватия, «Реал»), Кевин Де Брюйне (Бельгия, «Манчестер Сити»), Антуан Гризманн (Франция, «Атлетико»), Эрлинг Холанд (Норвегия, «Манчестер Сити»), Карим Бензема (Франция, «Реал»), Килиан Мбаппе (Франция, ПСЖ).