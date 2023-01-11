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Месси, Мбаппе и Холанд попали в символическую сборную года по версии IFFHS

вчера, 19:53

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала свою версию символической сборной 2022 года.

В нее вошли: Тибо КуртуаАшраф Хакими, Йошко Гвардиол, Вирджил ван Дейк, Альфонсо ДэвисЛука Модрич, Кевин Де Брюйне, Лионель МессиЭрлинг Холанд, Карим Бензема, Килиан Мбаппе.

Месси, Мбаппе и Холанд попали в символическую сборную года по версии IFFHS

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Все комментарии
Boricku
Boricku
вчера в 22:43
Гном должен быть на дискве
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:17
без комментариев....
Asman tours
Asman tours ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 21:55
Наконец-то мы в чем то согласны.
НЕЭ Г О И С Т
НЕЭ Г О И С Т
вчера в 21:48
Гешу забыли... Его нырок и гол волосами Аля "Бруну Фернандеш" на ЧМ "затмили всё и вся... А-ха-ха-ха..
Elliada
Elliada ответ Asman tours (раскрыть)
вчера в 21:30
Футбол это не только голы
Asman tours
Asman tours ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 21:28
Что касается того что он забил 35 голов, вот те кто забил больше, но как ты видишь не все из того списка в сборной года, надо было левандовски левым защитником ставить вместо альфонсо)))

56 голов (56 матчей): Килиан Мбаппе ("ПСЖ" и Франция)
46 (43) ﻿Эрлинг Холанн ("Боруссия" Д/"Ман Сити" и Норвегия)
42﻿ (51) Роберт Левандовски ("Бавария"/"Барселона" и Польша)﻿

37 (50) ﻿Мехди Тареми ("Порту" и Иран)
37 (58) ﻿Кристофер Нкунку ("Лейпциг" и Франция)
35 (51) Лионель Месси ("ПСЖ" и Аргентина)
Ruslik1982
Ruslik1982 ответ Asman tours (раскрыть)
вчера в 21:26
руководствовались поговоркой "кашу маслом не испортить"
Asman tours
Asman tours ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 21:25
Ты так говоришь будто лига1 и кубок что то сверхъестественное. Единственное достойное достижение ЧМ. Я к тому что как, нападающий Эрлинг Холанд, Карим Бензема, Килиан Мбаппе были лучше месси. И скажи мне зачем его поставили цп? или он цп и мы не знаем?.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 21:07
Главное по больше 11-ти метровых для Месси 😁
Elliada
Elliada
вчера в 20:57
Вместо Холанна Месси. Де Брюйне на место Месси в полузащите, а в центре Каземиро. И получится более-менее хорошая сборная
Elliada
Elliada ответ Asman tours (раскрыть)
вчера в 20:54
Месси в 2022 году забил 35 голов и отдал 30 голевых передач. Выиграл Чемпионат Франции, Суперкубок Франции, Финаллисиму, ЧМ. Думаешь, он лишний?
drug01
drug01 ответ Ruslik1982 (раскрыть)
вчера в 20:39
А им главное запихнуть всех туда...
Alex12357
Alex12357
вчера в 20:15
Это кто такую ересь составил?
FenixSL
FenixSL
вчера в 20:08
ну конечно
если турнир ЧМ так важен что раз Месси в составе, то где остальные игроки?
например голкипер как минимум

но нееееет
пиаримся дальше на имени карлика и суем его везде
Asman tours
Asman tours
вчера в 20:05
Не нашлось месси места в атаке, так решили его в цп заделать, лишь бы был в сборной года)
Ruslik1982
Ruslik1982
вчера в 19:59
что Вандейк делает в этой сборной? и Месси слева играет? чет не видел никогда
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