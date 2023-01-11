Месси, Мбаппе и Холанд попали в символическую сборную года по версии IFFHS

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала свою версию символической сборной 2022 года.
В нее вошли: Тибо Куртуа — Ашраф Хакими, Йошко Гвардиол, Вирджил ван Дейк, Альфонсо Дэвис — Лука Модрич, Кевин Де Брюйне, Лионель Месси — Эрлинг Холанд, Карим Бензема, Килиан Мбаппе.
56 голов (56 матчей): Килиан Мбаппе ("ПСЖ" и Франция)
46 (43) Эрлинг Холанн ("Боруссия" Д/"Ман Сити" и Норвегия)
42 (51) Роберт Левандовски ("Бавария"/"Барселона" и Польша)
37 (50) Мехди Тареми ("Порту" и Иран)
37 (58) Кристофер Нкунку ("Лейпциг" и Франция)
35 (51) Лионель Месси ("ПСЖ" и Аргентина)
56 голов (56 матчей): Килиан Мбаппе ("ПСЖ" и Франция)
46 (43) Эрлинг Холанн ("Боруссия" Д/"Ман Сити" и Норвегия)
42 (51) Роберт Левандовски ("Бавария"/"Барселона" и Польша)
37 (50) Мехди Тареми ("Порту" и Иран)
37 (58) Кристофер Нкунку ("Лейпциг" и Франция)
35 (51) Лионель Месси ("ПСЖ" и Аргентина)
если турнир ЧМ так важен что раз Месси в составе, то где остальные игроки?
например голкипер как минимум
но нееееет
пиаримся дальше на имени карлика и суем его везде
если турнир ЧМ так важен что раз Месси в составе, то где остальные игроки?
например голкипер как минимум
но нееееет
пиаримся дальше на имени карлика и суем его везде