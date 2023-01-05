Головин на очереди. «Монако» заработал больше миллиарда за десять лет

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вчера, 22:41

И ещё больше за последние три десятилетия.

Вратарь

Фабьен Бартез ( МЮ , 11.7 млн евро)

Воспитанник «Тулузы», но после успехов с «Марселем» помог «Монако» дважды выиграть чемпионат Франции, пока параллельно побеждал на ЧМ и Евро. Затем Фергюсон позвал в МЮ . На новом месте не сложилось, специфический голкипер – узнаваемый стиль, неприятие дальних ударов и любовь к ближним выстрелам. Как альтернативу можно указать Руффье и Силву – наигрались после ухода в новых клубах.

Альтернатива: Стефан Руффье («Сент-Этьен», 3 млн евро), Тони Силва (в «Лилль», свободный агент).

Защитники

Майкон («Интер», 6.8 млн евро)

За Саньоля и Хенрикса платили больше, но Майкон в «Интере» одно время был лучшим латералем мира. С головой не дружил, но Дуглас Сизенандо четыре раза был чемпионом Италии, выигрывал различные кубки и покорил Лигу чемпионов в составе Моуриньо. 75 матчей за сборную во Вселенной, где есть Дани Алвес – знак качества.

Альтернатива: Вилли Саньоль («Бавария», 7.7 млн евро), Беньямин Хенрикс («Лейпциг», 15 млн евро).

Бенуа Бадьяшиль («Челси», 38 млн евро)

Сегодняшний трансфер. «Челси» взбесил «Бенфику», когда задурил Энцо Фернандесу голову – обманули, что выкупят контракт за 127 млн евро, а затем начали торговаться. А вот сделка по Бадьяшилю закрыта. 21-летний Бенуа идет в команду, которая попрощается с ветеранами Аспиликуэтой и Тиаго Силвой. Также летом «Челси» потерял Кристенсена и Рюдигера, уехали в страну Эль Класико. Новичков ждали, Кунде отказался, а его напарник по сборной согласился.

Альтернатива: Страхинья Павлович («Зальцбург», 7 млн евро), Аймен Абденнур («Валенсия», 22 млн евро).

Рафаэль Маркес («Барселона», 5.25 млн евро)

Комбинируем трансферы из разных эпох, важно показать, как глубоко уходят корни грамотной футбольной торговли. «Барселона» подписала Кристанваля, а чуть позже забрала Маркеса. Рафа разминулся с финалом Лиги чемпионов в составе Дешама, но спустя пару лет был основным в финале против Венгера. «Барселона» обыграла «Арсенал», Маркес работал рядом с Пуйолем. Мексиканец выиграл ЛЧ дважды, хотя и уступил позже место в основе Пике.

Альтернатива: Себастьен Скиллачи («Лион», 4.5 мн евро), Гаэль Живе («Марсель», 5 млн евро).

Бенжамен Менди («Манчестер Сити», 57.5 млн евро)

Такие сделки помогают «Монако» чувствовать себя уверенно. Менди в 23 года высоко котировался, в него поверил Гвардиола. Но концентрации на футболе игроку не хватало, мог сорваться и уехать, не уведомив наставника. Позже оказалось, что Бенжамен сексуальный маньяк. Менди сидит в тюрьме Ливерпуля, судят как серийного насильника. Страшная история. У Эвра, Курзава и Риисе судьба сложилась лучше.

Альтернатива: Патрис Эвра ( МЮ , 8 млн евро), Лайвен Курзава ( ПСЖ , 25 млн евро).

Полузащитники

Орельен Тчуамени («Реал», 80 млн евро)

Тчуамени необязательно повторит путь Каземиро – Карлос слишком крутой, что и доказывает в МЮ . Но Орельен один из самых одаренных опорных хавбеков планеты. «Реал» отдал 80 млн евро, когда оказались нетронутыми деньги из «фонда Мбаппе». Правильное решение. Тчуамени понравился на чемпионате мира, и хотя в финале мог сыграть ярче, спишем на молодость — вся карьера впереди.

Альтернатива: Тьему Бакайоко («Челси», 40 млн евро), Жоффре Кондогбиа («Интер», 36 млн евро).

Фабиньо («Ливерпуль», 45 млн евро)

Не стал ключевым правым защитником «Ливерпуля», хотя универсален, и заиграл в центре. Фабиньо исключительно умный футболист, попал в темп АПЛ , как и Яя Туре. С помощью бразильца «Ливерпуль» выиграл ЛЧ и АПЛ . Сейчас от того, наберет ли форму опытный хавбек, тоже многое зависит. Если Туре окреп в «Барселоне», то Фабиньо набрал высоту еще в «Монако».

Альтернатива: Яя Туре («Барселона», 9 млн евро), Юри Тилеманс («Лестер», 45 млн евро).

Бернарду Силва («Манчестер Сити», 50 млн евро)

Возможно, Силве стоило поискать команду, где его удельный вес будет выше? Скоро примет решение, Хави звал его в «Барселону». Философию каталонцев опытный и нестарый Бернарду понимает. Такие футболисты бывают недооцененными, но Силва — часть системы Гвардиолы в Манчестере. Пора ему «тащить» в плей-офф ЛЧ . Выбор хавбеков из «Монако» такой, что для Моутинью и Пети не осталось места даже на лавке…

Альтернатива: Хамес Родригес («Реал», 75 млн евро), Тома Лемар («Атлетико», 72 млн евро).

Нападающие

Килиан Мбаппе ( ПСЖ , 180 млн евро)

Прошли годы, а в цене не упал. Мбаппе – один из главных воспитанников не только знаменитой академии «Клерфонтен», но и школы «Монако». По нему сразу было видно, что будет большим мастером. Хотя даже после хет-трика во втором в карьере финале ЧМ остаются вопросы, насколько далеко француз зайдет? Данные безумные, но важно правильно выбрать следующий клуб.

Альтернатива: Антони Марсьяль ( МЮ , 60 млн евро), Рони Лопеш («Севилья», 25 млн евро).

Давид Трезеге («Ювентус», 23.24 млн евро)

В основе пять чемпионов мира вместе с Трезеге. В клубе из Монте-Карло удалось подготовить более трех десятков великолепных мастеров. Аргентинский француз Давид – ярчайший пример в центре атаки. За «Монако» играли Адебайор, Шевантон, Фалькао и Веа, не только великолепный Трезеге. Также можно упомянуть Сонни Андерсона. В «Барселоне» у него не сложилось, но форвард невероятный.

Альтернатива: Сонни Андерсон («Барселона», 26.25 млн евро), Джордж Веа ( ПСЖ , 6.5 млн евро).

Тьерри Анри («Ювентус», 12.5 млн евро)

Помним, что те 12.5 млн евро сейчас «стоили» бы куда больше. Туринцы платили за чемпиона мира. Анри вместе с Трезеге получил медаль из запаса. Его время придет позже, станет лучшим снайпером «трехцветных» в истории, пока Жиру не превзойдет солидное достижение. Анри – легенда «Арсенала», АПЛ и футбола. Один из самых технически одаренных футболистов в истории.

Альтернатива: Людовик Жюли («Барселона», 8.5 млн евро), Янник Карраско («Атлетико», 15 млн евро).

Ни один клуб не может похвастаться стопроцентной адаптацией игроков в новых командах. Но «Монако» отдает в другие клубы игроков безумного уровня. К мастерству редко вопросы, хотя понятно, что Лемар, Хамес и Марсьяль от своей карьеры ждали большего. Бывают неудачи, например, Бакайоко не стал ключевым в «Челси», но у Бадьяшиля будет шанс. А на очереди не только центральный хавбек Юссуф Фофана, но и Головин. Ему всего двадцать шесть лет, и если закончит сезон так, как начал год, то обязательно получит заманчивое предложение.

За десять сезонов монегаски наторговали на 1.14 млрд евро, даже «Бенфика» отстает. Нет сомнений, что Бадьяшиль очередной, а не последний дорогой новичок богатого клуба из «Монако».