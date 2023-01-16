Куда пропадают российские футбольные таланты. Захаряну и Пиняеву на заметку

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вчера, 17:54

Актуальная история, ведь гранды доверяют парням не из топ-5.

Баскетболист Дончич похож на бычка. Скорее всего, у него есть лишний вес. Точно не такой спортивный на вид, как многие соперники. Лука похож на среднего мужичка из любой восточноевропейской страны. Но словенец в 23 года стал человеком, благодаря которому миллионы фанатов НБА ощутили интерес к баскетболу, как в золотые времена. С ним за статус MVP сезона будет соревноваться серб Никола Йокич, который дважды выигрывал престижную награду.

Если в большом баскетболе, где куда больше темнокожих легенд, нашлось место парням из Балкан, то и в большом футболе найдется место не только аргентинцам и бразильцам. Мудрик обошелся «Челси» в 70 млн евро плюс 30 млн за счет бонусов. А несостоявшийся новичок «Спартака» оказался в Серии А, хотя готовился в «Рубине». Защитники «Ювентуса» подтвердят – Хвичу непросто поймать. Хотелось бы, чтобы таланты из РПЛ наследовали их пример.

Ведь у Головина получается. Вот только далеко не все победители и номинанты премии лучшему молодому игроку России – «Первая пятерка», выступают на уровне одного из лидеров «Монако». Самое время вспомнить горький опыт, новым надеждам на заметку.

Вратарь

Александр Максименко («Спартак», 24 года)

От карьеры Митрюшкина ждали большего, но если выбирать именно из претендентов на «Первую пятерку», то подходит резервист «Спартака». Вряд ли Максименко будет первым номером у Абаскаля весной, если Селихова не подведет здоровье. Увы, ужасный сезон с массой пропущенных мячей после небольшого количества ударов подкосил младшего из двух Александров.

Защитники

Григорий Морозов («Целе», 28 лет)

Если бы Дончич в 28 лет играл в чемпионате Словении по баскетболу, то о нем бы никто не знал. Морозов в тамошнем клубе «Целе», хотя раньше был игроком юношеских сборных, выступал за «Динамо». К сожалению, крайний защитник не прогрессировал от сезона к сезону, не дорос до сборной. Был в «Уфе», ушел в скромный зарубежный клуб свободным агентом.

Николай Рассказов («Спартак», 25 лет)

Пока еще «Спартак», но не исключен вариант с «Крыльями Советов». Абаскаль заманивает в Москву португальца, с которым работал раньше. Но даже юному хавбеку Денисову или не самому опытному Хлусевичу воспитанник «Спартака» конкуренцию на месте правого защитника составить не сумел. У Рассказова запоминающиеся промахи в обороне, ему сложно будет вернуться.

Роман Евгеньев («Крылья Советов», 23 года)

Пару лет назад казалось, что Роман будет кандидатом на попадание в сборную России, как Дивеев. Теперь Йоканович от него отказался в пользу молодых иностранцев, в чьи ряды также затесался выбравший Грузию Саба Сазонов. Евгеньев уже ошибался в Самаре, и хотя там давление ниже, ниже и уровень амбиций клуба. Евгеньев не отличается надежностью.

Георгий Тигиев (без клуба, 27 лет)

Запомнился историей про исчезнувший из крови амфетамин после повторного анализа. Тигиев – экс-игрок «Анжи» и «Спартака», оказался в медиалиге, а еще дрался с каким-то певцом Майами. В «Крыльях Советов» не заиграл, в Минске не раскрылся, дублером Айртона не стал. Карьера Тигиева огорчает. Чемпион России, между прочим, а профессиональный клуб найти не может.

Полузащитники

Иван Соловьев («Насаф», 29 лет)

Снова чемпион России, на этот раз в составе «Зенита». Переход из «Динамо» во вражеский клуб обернулся для Соловьева хорошим личным контрактом и катастрофой в карьере. За основу не играл, в «Сочи» не задержался, выступает в Узбекистане. При всем уважении к тамошним клубам это точно не уровень, о котором может мечтать талантливый воспитанник «Динамо».

Эльмир Набиуллин («Пари НН», 27 лет)

«Золотой» медалист с «Зенитом», а толку? В 27 лет крайний защитник сидит на лавке в команде, которая весной будет бороться за выживание. Эльмир был в «Сочи» и «Химках», футболист в самом расцвете сил. Но времена, когда его вызывали в сборную, давно позади.

Денис Давыдов («Химки-2», 27 лет)

С легкой подачи Федуна, сравнившего Давыдова с Месси, Денис получил свое прозвище. Но травмы и плохой футбол заставили его мотаться по клубам, неподходящим для «российского Месси». После серии аренд покинул «Спартак». Не заиграл в Болгарии. Рубился вне РПЛ , а когда перешел в «Химки», то в первом составе не появился. А ведь ему скоро 27 лет…

Сердер Сердеров («Истра», 28 лет)

Так много путешествует – из России в Польшу, оттуда в Хорватию, затем в Венгрию и Казахстан, что можно потерять Сердера из виду. Даже в аренде в «Актобе» не задержался, 31 декабря срок действия соглашения истек. Не факт, что входит в планы хорватского клуба «Истра». А ведь воспитанник ЦСКА даже в ЛЧ играл как-то.

Нападающие

Константин Базелюк («Акрон», 29 лет)

Базелюк, как и Набиуллин, выигрывал премию, а не просто был номинантом. Сейчас Константин – футболист клуба «Акрон». Если Базелюк видит, как за его родной ЦСКА играет аргентинец Гайч или как может провести худший матч Заболотный, то точно сожалеет, что в свои 29 лет не является хотя бы дублером Чалова, если не конкурентом. В Португалии и Чехии не заиграл.

Иван Игнатьев («Локомотив», 24 года)

Многим в списке не везло, мешали травмы. Игнатьев же не добился планомерного прогресса из-за своего характера и отношения к работе. Посмотрим, как с ним справится Галактионов с его опытом работы с молодыми игроками, но Игнатьев на пороге футбольной зрелости – недавно исполнилось 24 года. «Локомотив» ищет форварда на сложную весну после срыва сделки с Камбиндо – не договорились об условиях соглашения.