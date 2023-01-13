Три игрока «Барселоны» попали в символическую сборную талантов 2022 года

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала свою версию символической сборной молодых талантов 2022 года.
В нее вошли: Гэвин Базуну («Саутгемптон») — Пьеро Инкапье («Байер»), Йошко Гвардиол («Лейпциг»), Нуну Мендеш (ПСЖ) - Гави («Барселона»), Джуд Беллингем («Боруссия» Д), Педри («Барселона»), Эдуардо Камавинга («Реал») — Джамал Мусиала («Бавария»), Карим Адейеми («Боруссия» Д), Ансу Фати («Барселона»).
работать и работать, и тогда может вырасти в Шкрыньяра например (похож на него, по игре). Очень много денег тратят на его рекламу, поэтому он и стоит в 2-3 раза больше чем должен.
работать и работать, и тогда может вырасти в Шкрыньяра например (похож на него, по игре). Очень много денег тратят на его рекламу, поэтому он и стоит в 2-3 раза больше чем должен.