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Три игрока «Барселоны» попали в символическую сборную талантов 2022 года

вчера, 14:01

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала свою версию символической сборной молодых талантов 2022 года.

В нее вошли: Гэвин Базуну («Саутгемптон») — Пьеро Инкапье («Байер»), Йошко Гвардиол («Лейпциг»), Нуну Мендеш (ПСЖ) - Гави («Барселона»), Джуд Беллингем («Боруссия» Д)​, Педри («Барселона»)​, Эдуардо Камавинга («Реал»)​ — Джамал Мусиала («Бавария»)​, Карим Адейеми («Боруссия» Д)​, Ансу Фати («Барселона»)​.

Три игрока «Барселоны» попали в символическую сборную талантов 2022 года

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 18:34
Гвардиол - молодой игрок, хорошо одарён физически, а вот с техникой защитника и тактикой ещё
работать и работать, и тогда может вырасти в Шкрыньяра например (похож на него, по игре). Очень много денег тратят на его рекламу, поэтому он и стоит в 2-3 раза больше чем должен.
Juventus CR7
Juventus CR7
вчера в 17:13
Все три игрока заслуженно попали в состав сборной. Все три игрока молодых, но очень талантливых перспективных очень техничных а также по футбольному интеллекту довольно таки умные. Все три в будущем могут стать лидерами как в команде так и сборных будут показывать класс и разницу на поле.
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:55
Вполне заслуженно. Ещё и в Боруссии хорошие пацаны и хорват из Лейпцига.
Гость
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