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L’Equipe представила символическую сборную 2022 года

сегодня, 13:55

Французская газета L’Equipe опубликовала символическую сборную 2022 года.

Вратарь: Тибо Куртуа (Бельгия, «Реал»).

Защитники: Кайл Уокер (Англия, «Манчестер Сити»), Вирджил ван Дейк (Нидерланды, «Ливерпуль»), Йошко Гвардиол (Хорватия, «РБ Лейпциг»), Тео Эрнандес (Франция, «Милан»).

Полузащитники: Лука Модрич (Хорватия, «Реал»), Каземиро (Бразилия, «Манчестер Юнайтед»), Кевин де Брюйне (Бельгия, «Манчестер Сити»).

Нападающие: Лионель Месси (Аргентина, «ПСЖ»), Карим Бензема (Франция, «Реал»), Килиан Мбаппе (Франция, «ПСЖ»).

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 14:36
Гвардиол точно на 15 лет младше Бензема ???
Выглядит на пару лет старше француза...
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 14:30
Сколько пустоцвета сезона ЧМ-22!!!
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 14:15
Англичане и бельгийцы вообще не в тему.
Гость
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