«Атлетико» и «Барселона» договорились о переходе Депая

Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай близок к переходу в «Атлетико».
По информации журналиста Фабрицио Романо, «матрасники» договорились с каталонцами о выплате 3-4 млн евро за игрока. Футболист в ближайшее время собирается отправиться в Мадрид для прохождения обследования.
Контракт с голландцем будет заключён до июня 2028 года.
С текущими зп в футболе, для топ-клубов главным критерием подписания футболистов, помимо мастерства, должна быть мотивация и рабочая этика. Как избежать кейсов типа лентяй Азар, гольфист Бэйл, шантажист Дембеле итп. Если игрок получил свой максимальный, долгосрочный и гарантированный контракт и выше стремиться уже некуда, где гарантия, что он будет выкладываться на 100%?
С текущими зп в футболе, для топ-клубов главным критерием подписания футболистов, помимо мастерства, должна быть мотивация и рабочая этика. Как избежать кейсов типа лентяй Азар, гольфист Бэйл, шантажист Дембеле итп. Если игрок получил свой максимальный, долгосрочный и гарантированный контракт и выше стремиться уже некуда, где гарантия, что он будет выкладываться на 100%?