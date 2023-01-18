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«Атлетико» и «Барселона» договорились о переходе Депая

вчера, 22:36

Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай близок к переходу в «Атлетико».

По информации журналиста Фабрицио Романо, «матрасники» договорились с каталонцами о выплате 3-4 млн евро за игрока. Футболист в ближайшее время собирается отправиться в Мадрид для прохождения обследования.

Контракт с голландцем будет заключён до июня 2028 года.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:12
При всем уважении, но тот же Суарес, Давид Вилья великие чемпионы, которые умели приводить свои команды к победам. Да и позиции абсолютно разные, вряд ли Депай принесёт такой успех Атлетико. Хотя кто знает, футбол бывает непредсказуем.
С текущими зп в футболе, для топ-клубов главным критерием подписания футболистов, помимо мастерства, должна быть мотивация и рабочая этика. Как избежать кейсов типа лентяй Азар, гольфист Бэйл, шантажист Дембеле итп. Если игрок получил свой максимальный, долгосрочный и гарантированный контракт и выше стремиться уже некуда, где гарантия, что он будет выкладываться на 100%?
Live_r_pool
Live_r_pool
вчера в 23:30
Продали Гризманна за 20млн, теперь и Депая за 3-4 млн, ну ниче скоро ещё пара рычагов подъедет
DEIVID_355
DEIVID_355
вчера в 23:12
Барса совсем не умеет вести переговоры. Её наё...ает кто угодно.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 22:38
Приключения блудного Депая
Гость
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