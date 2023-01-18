«Атлетико» и «Барселона» договорились о переходе Депая

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вчера, 22:36

Нападающий «Барселоны» близок к переходу в «Атлетико».

По информации журналиста Фабрицио Романо, «матрасники» договорились с каталонцами о выплате 3-4 млн евро за игрока. Футболист в ближайшее время собирается отправиться в Мадрид для прохождения обследования.

Контракт с голландцем будет заключён до июня 2028 года.