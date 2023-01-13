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Дисциплинарный комитет ФИФА возбудил дело против Аргентинской ассоциации

вчера, 23:33

Дисциплинарный комитет ФИФА возбудил дело против Аргентинской футбольной ассоциации в связи с возможными нарушениями статей 11 («Агрессивное поведение и нарушение принципов честной игры») и 12 («Проступки игроков и официальных лиц») Дисциплинарного кодекса ФИФА, а также статьи 44 Регламента чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре в сочетании с Положениями о СМИ и маркетинге турнира во время финального матча между Аргентиной и Францией.

Также санкции и штрафы за различные нарушения будут наложены на ассоциации Эквадора, Мексики, Сербии и Хорватии.

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Все комментарии
ОПС
ОПС
сегодня в 03:56
Кубок не отберут, а остальное так...
Johnes
Johnes ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 01:24
Удачи тебе, чувак!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Johnes (раскрыть)
сегодня в 01:23, ред.
Чувак. Я, положа лапу на сердце, и сам желаю ошибаться в собственных - подобных рассуждениях, НО, к сожалению, я не вижу ни одного весомого обстоятельства, которое способно побудить мой мозг оценивать ситуацию иначе.
Слишком много всего случилось в пользу Аргентины на этом мундиале. Слишком !
И..., как говорил мудрый Угвэй мастеру Шифу: " Случайности неслучайны, мой друг!"
Johnes
Johnes ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 01:15
Я тоже не пойму о чем ты здесь?! Всегда умные и аргументированные комментарии и вот на тебе: теория заговора и вас навестила! Ну-ну.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Agamaga........ (раскрыть)
сегодня в 01:15, ред.
Этот объём информации мало получить через зрение. Его ещё надо через мозг правильно переработать.
Я бы мог тебе сейчас привести кучу доводов своего скептицизма, который, в отличии от твоей братии, полностью абстрагирован от личных симпатий/антипатий к конкретным действующим лицам в поле... Однако..., этого делать я не буду. Поживёшь с моё..., к тебе сама придёт зрелость в части способности сопоставлять события.
Agamaga........
Agamaga........ ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 00:53
Человек 95% информации получает через зрение, но всё равно есть те, кто может для себя выдумать обман и верить в неё)) с Мбаппе не договорились или с Коло-Муани?! Какой сговор может быть в таком драматичном финале? Мне интересно, что у людей в голове, которые так думают. Злость? Обида? Врать самому себе?
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 00:37, ред.
Ты не понял.
Штрафные санкции - это сопутствующее наказание, которое УЖЕ неизбежно. Дисциплинарное наказание за нарушение принципов честной игры - это совсем иные меры.
Посмотрим насколько далеко зайдёт расследование, однако, если в финале ЧМ франко-аргентинский сговор на уровне национальных федераций имел место и будет иметь огласку, то небезызвестные мытарства Ювентуса в 2006-м покажутся детской шалостью.
НЕЭ Г О И С Т
НЕЭ Г О И С Т
сегодня в 00:23
А говорят, что ФИФА тащили Аргентину... Арги сами всех протащили... Бойцы...
амурец
амурец
сегодня в 00:18
Нарушение принципов честной игры? А причем тут аргентина? Это вопрос к судейству на чм когда тянули за уши эту самую аргентину
Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 00:13
Эмоции били через край, да было дело, в Манче с Нидерландами нервы были у всех со времён ЧМ 2006 против Португалии такого не было, одной карточки не хватило, Иванов стайл, Финал подстатье турниру эмоции нервы но победитель по делу!!! P.S. Французы сами виноваты, финальный выход 1 на 1 решил исход турнира!!!
lobsterdam
lobsterdam ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 00:07
Главное - вести себя как подобает, тем более, когда смотрит весь мир и среди них есть дети! Эти клоуны показали свое истинное лицо ( не все, конечно).
Elliada
Elliada
вчера в 23:37
Ничего страшного. Заплатят из тех 42-х млн, которые они получили за победу на ЧМ. Главное выиграли ЧМ
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 23:37
Это как мертвому припарка
Гость
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