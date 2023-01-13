Дисциплинарный комитет ФИФА возбудил дело против Аргентинской ассоциации

Дисциплинарный комитет ФИФА возбудил дело против Аргентинской футбольной ассоциации в связи с возможными нарушениями статей 11 («Агрессивное поведение и нарушение принципов честной игры») и 12 («Проступки игроков и официальных лиц») Дисциплинарного кодекса ФИФА, а также статьи 44 Регламента чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре в сочетании с Положениями о СМИ и маркетинге турнира во время финального матча между Аргентиной и Францией.
Также санкции и штрафы за различные нарушения будут наложены на ассоциации Эквадора, Мексики, Сербии и Хорватии.
Штрафные санкции - это сопутствующее наказание, которое УЖЕ неизбежно. Дисциплинарное наказание за нарушение принципов честной игры - это совсем иные меры.
Посмотрим насколько далеко зайдёт расследование, однако, если в финале ЧМ франко-аргентинский сговор на уровне национальных федераций имел место и будет иметь огласку, то небезызвестные мытарства Ювентуса в 2006-м покажутся детской шалостью.
Штрафные санкции - это сопутствующее наказание, которое УЖЕ неизбежно. Дисциплинарное наказание за нарушение принципов честной игры - это совсем иные меры.
Посмотрим насколько далеко зайдёт расследование, однако, если в финале ЧМ франко-аргентинский сговор на уровне национальных федераций имел место и будет иметь огласку, то небезызвестные мытарства Ювентуса в 2006-м покажутся детской шалостью.