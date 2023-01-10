«Барселона» собирается оспорить удаление Торреса в матче с «Атлетико»

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сегодня, 00:30

«Барселона» хочет обжаловать удаление в матче против «Атлетико».

Клуб выдвинул обвинения Ла Лиге из-за удаления игрока, тот принял участие в потасовке с защитником «Атлетико» Стефаном Савичем во время матча чемпионата Испании (1:0 в пользу «Барселоны»).

Торресу грозит дисквалификация на 12 матчей, каталонцы надеются снизить это число до 3 поединков.