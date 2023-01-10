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«Барселона» собирается оспорить удаление Торреса в матче с «Атлетико»

сегодня, 00:30
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)0 : 1Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

«Барселона» хочет обжаловать удаление Феррана Торреса в матче против «Атлетико».

Клуб выдвинул обвинения Ла Лиге из-за удаления игрока, тот принял участие в потасовке с защитником «Атлетико» Стефаном Савичем во время матча чемпионата Испании (1:0 в пользу «Барселоны»).

Торресу грозит дисквалификация на 12 матчей, каталонцы надеются снизить это число до 3 поединков.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 09:35
Сейчас Москалёву позвонят...спросят что делать...
И дадут по 6 матчей дисквы...
pgq677rc5xva
pgq677rc5xva
сегодня в 08:09
Где-нибудь на 6 матчах сторгуются
3ton
3ton
сегодня в 07:04
Что там оспаривать , если удаления по делу .
Оспаривать надо количество дисквалификации.
ОПС
ОПС
сегодня в 06:43
Скорей всего наказание будет снижено. 12 матчей - это перебор.
НЕ Э Г О И С Т
НЕ Э Г О И С Т
сегодня в 01:46
Да ничего там такого не было... Ну, патлы причесали лёжа друг другу - да и всё... Даже не плевались и не кусались..
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:56
Хоть красные карточки в это матче предъявлены по делу, всё же 12 матчей это перебор.
Гость
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