«Барселона» собирается оспорить удаление Торреса в матче с «Атлетико»

«Барселона» хочет обжаловать удаление Феррана Торреса в матче против «Атлетико».
Клуб выдвинул обвинения Ла Лиге из-за удаления игрока, тот принял участие в потасовке с защитником «Атлетико» Стефаном Савичем во время матча чемпионата Испании (1:0 в пользу «Барселоны»).
Торресу грозит дисквалификация на 12 матчей, каталонцы надеются снизить это число до 3 поединков.
И дадут по 6 матчей дисквы...
И дадут по 6 матчей дисквы...
Оспаривать надо количество дисквалификации.
Оспаривать надо количество дисквалификации.