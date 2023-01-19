«Томь» объявила о потере профессионального статуса

Пресс-служба «Томи» опубликовала заявление, в котором сообщила, что клуб не сможет продолжить играть на профессиональном уровне.

Уже практически на 100 процентов понятно, что профессиональной команды в этом году не будет, следовательно, клуб теряет свой статус, исключается из РФС . Теряет свой статус и Академия «Томи». Детских тренеров постараются трудоустроить в другие футбольные школы – как и самих ребят, воспитанников Академии.

Пока в ведении ФК «Томь» остаются только объекты спортивной инфраструктуры, судьба которых будет решаться далее. Один из возможных вариантов их использования в ближайшие годы (у стадионов есть соответствующие лицензии) – Юношеская Футбольная Лига России, первенство ЛФК, юношеские финалы Сибири и другие турниры. Но уже не с командой «Томь», а с другими представителями Томска и томского футбола.