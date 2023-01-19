«Томь» объявила о потере профессионального статуса

Пресс-служба «Томи» опубликовала заявление, в котором сообщила, что клуб не сможет продолжить играть на профессиональном уровне.
Уже практически на 100 процентов понятно, что профессиональной команды в этом году не будет, следовательно, клуб теряет свой статус, исключается из РФС. Теряет свой статус и Академия «Томи». Детских тренеров постараются трудоустроить в другие футбольные школы – как и самих ребят, воспитанников Академии.
Пока в ведении ФК «Томь» остаются только объекты спортивной инфраструктуры, судьба которых будет решаться далее. Один из возможных вариантов их использования в ближайшие годы (у стадионов есть соответствующие лицензии) – Юношеская Футбольная Лига России, первенство ЛФК, юношеские финалы Сибири и другие турниры. Но уже не с командой «Томь», а с другими представителями Томска и томского футбола.
Проект «ФК „Томь“», служивший Томску и области 65 лет, завершается 😭 Что ж, будем надеяться на новое возрождение Большого томского футбола.
В прошлом сезоне «Томь» заняла 14-е место в ФНЛ. В этой кампании команда не заявилась ни в одну из профессиональных лиг.
"Детских тренеров постараются трудоустроить в другие футбольные школы – как и самих ребят, воспитанников Академии."
А это вот вилами по водной , мутной глади... Ждут их там, и тех и других,
с детским насосом от велосипеда "Орленок", чтобы по прибытии уволенных тренеров, качнуть местный фонд заработной платы и под фанфары, с хлебом - солью, принять на работу, под дружные аплодисменты местных, "своих" тренеров...
Не будем дальше развивать эту тему с повесткой дня: "Резиновые или нет спортзалы" и куда приткнуть будущих, томских, футбольных звёзд приковылявших за своими наставниками в поисках лучшей доли...
"Детских тренеров постараются трудоустроить в другие футбольные школы – как и самих ребят, воспитанников Академии."
А это вот вилами по водной , мутной глади... Ждут их там, и тех и других,
с детским насосом от велосипеда "Орленок", чтобы по прибытии уволенных тренеров, качнуть местный фонд заработной платы и под фанфары, с хлебом - солью, принять на работу, под дружные аплодисменты местных, "своих" тренеров...
Не будем дальше развивать эту тему с повесткой дня: "Резиновые или нет спортзалы" и куда приткнуть будущих, томских, футбольных звёзд приковылявших за своими наставниками в поисках лучшей доли...