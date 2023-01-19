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«Томь» объявила о потере профессионального статуса

вчера, 10:48

Пресс-служба «Томи» опубликовала заявление, в котором сообщила, что клуб не сможет продолжить играть на профессиональном уровне.

Уже практически на 100 процентов понятно, что профессиональной команды в этом году не будет, следовательно, клуб теряет свой статус, исключается из РФС. Теряет свой статус и Академия «Томи». Детских тренеров постараются трудоустроить в другие футбольные школы – как и самих ребят, воспитанников Академии.

Пока в ведении ФК «Томь» остаются только объекты спортивной инфраструктуры, судьба которых будет решаться далее. Один из возможных вариантов их использования в ближайшие годы (у стадионов есть соответствующие лицензии) – Юношеская Футбольная Лига России, первенство ЛФК, юношеские финалы Сибири и другие турниры. Но уже не с командой «Томь», а с другими представителями Томска и томского футбола.

Проект «ФК „Томь“», служивший Томску и области 65 лет, завершается 😭 Что ж, будем надеяться на новое возрождение Большого томского футбола.

В прошлом сезоне «Томь» заняла 14-е место в ФНЛ. В этой кампании команда не заявилась ни в одну из профессиональных лиг.

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Все комментарии
DIN84
DIN84
вчера в 15:47
очень жаль,что в региональном бюджете не нашлось пара-тройку миллионов долларов на клуб.дернули бы с социалки,ничего страшного бы не случилось.)

пысы.абсолютно не жаль.померла очередный пылесос и присоска к бюджетным деньгам.всем жалеющим,ну так скидывайтесь,кто вам не дает.)
Zak11
Zak11
вчера в 15:32
Спасите Томь! Футбол в регионах загибается, сколько славных клубов уже покинули нас... Но наши депутаты думают только о фанайди, скудсистемах которые стоят миллионы и прочей ерунде
memphis
memphis
вчера в 14:10
Все отмыли, в карманы распихали и закрыли
ssspartak
ssspartak
вчера в 13:54
Чего и следовало ожидать. В регионах футбол мало популярен
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 13:41
А жаль. во втором дивизионе бы играли себе спокойно
Мишка Бигдан
Мишка Бигдан
вчера в 13:29
Невероятно скучная команда была.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 12:41, ред.
Очень жаль детишек которые занимались в футбольных секциях.

"Детских тренеров постараются трудоустроить в другие футбольные школы – как и самих ребят, воспитанников Академии."
А это вот вилами по водной , мутной глади... Ждут их там, и тех и других,
с детским насосом от велосипеда "Орленок", чтобы по прибытии уволенных тренеров, качнуть местный фонд заработной платы и под фанфары, с хлебом - солью, принять на работу, под дружные аплодисменты местных, "своих" тренеров...
Не будем дальше развивать эту тему с повесткой дня: "Резиновые или нет спортзалы" и куда приткнуть будущих, томских, футбольных звёзд приковылявших за своими наставниками в поисках лучшей доли...
ОПС
ОПС
вчера в 12:08
Клуб летел по небосклону
И исчез в дали.
Плохо это по любому,
что не говори.
Потерять всегда легко, а вот возродить ох как сложно. Сколько уже команд исчезло... Но все же будем надеяться на хорошее.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 12:06
Без помощи из центра провинциальные клубы просто вымирают.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ galem72 (раскрыть)
вчера в 11:46, ред.
Во-во! В Томске ведь дураки и бесхозяйственники живут..., а в Грозном - умные и хозяйственные. Инвестора хорошего нашли - Фонд Кадырова. Кадыров тоже умный - "инвесторов" в Москве нашёл... Шёл, шёл, шёл... и бац, - нашёл! Ай, маладэц, да ?!
Futurista
Futurista
вчера в 11:44
drug01
drug01
вчера в 11:39
Такой клуб пошёл на дно
sir_Alex
sir_Alex ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 11:34
Да её сокращать надо, а не расширять.
Сп62
Сп62
вчера в 11:28
Ну вот, а мы толкуем о расширении лиги.
galem72
galem72
вчера в 11:24
"...проект фк томь, служивший Томску и области 65 лет, завершается..."

И что же этот проект привнёс значимого в регион или город, кроме того, что сожрал их бюджетные бабки своими бесполезными футболистами и "хозяйственными" управленцами? Не понимаю сожалений по поводу их сворачивания. Пусть обзаведутся настоящим частным инвестором, а не завуалированным областным, завоюют любовь местных фанатов / зрителей своей игрой и тогда будет им праздник.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 11:24, ред.
Ну и где наша хвалёная региональная политика, м*ть их ?!
Бабосы из общероссийского котла за пределы Москвы и Питера никуда не уходят..., за редким исключением.
LOpp
LOpp
вчера в 11:13
жаль, еще один клуб перешел в Небесную лигу
112910415
112910415
вчера в 11:07
ещё одна команда с историей погибла ...
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 11:02
Дэмократию нового типа и более сильные структуры пережить не могут!
8ygbgyyaudaj
8ygbgyyaudaj
вчера в 11:00
Очень жалко ещё одну исчезнувшую команду
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
вчера в 10:55
«Томь» проиграл Джерри в серии пенальти, и объявила объявила о капитуляции.
GOR TER-ARISTAKESSIAN
GOR TER-ARISTAKESSIAN
вчера в 10:49
«Томь» - синоним
"Дно пробито":
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