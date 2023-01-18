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«Аккрингтон Стэнли» заработал менее 3 фунтов за матч Кубка Англии

вчера, 10:24

«Аккрингтон Стэнли» из английской Лиги 1 заработал лишь 2,99 фунта стерлингов за матч Кубка Англии против «Барнета».

Управляющий директор клуба Дэвид Берджесс в одной из социальных сетей опубликовал финансовый отчет по итогам поединка. На игре присутствовали 1532 зрителя, которые заплатили суммарно 9 771,66 после вычета НДС. Однако часть этих денег ушла на оплату услуг стюардов, медиков и обслуживание прожекторов. Более 5000 фунтов ушло на проезд и гостиничное обеспечение «Барнета». Общая прибыль составила 5,99 фунтов, которые пришлось поделить с командой соперника.

«Аккрингтон Стэнли» заработал менее 3 фунтов за матч Кубка Англии

«Аккрингтон Стэнли» заработал менее 3 фунтов за матч Кубка Англии

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 12:00
Если уже не в минус, то тоже хорошо.
galem72
galem72
вчера в 11:57
Делали бы они как в скрепах — всё оплатит народ. И бед бы таких английские клубы не знали. Сказал народу, что свет на стадионе — это обогрев воздуха их городка, а гостиницы и стюарды — развитие туризма у них в регионе. Глядишь, население с пониманием отнеслось бы к таким тратам. А то, понимаешь, навыдумывали себе всякие отчёты, прибыли, расходы...
dok66
dok66
вчера в 11:53
Сопернику досталось на 1 цент больше . Вот это по мужски .
vitechechek
vitechechek
вчера в 11:52
Ну так матч самоокупился, это уже неплохой результат для такой команды, у нас в рпл на одни дотации команды живут, не говоря уже про низшие дивизионы.
adekvat
adekvat
вчера в 11:28
Во где бабки бешеные крутятся, шейхи позавидуют.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 11:23, ред.
3 фунта заработка клуба - не тот аспект, который требует внимания.
Актуально то, что даже у команды из английского захолустья имеется такой скрупулёзный, ОФИЦИАЛЬНЫЙ учёт доходно-расходной части после проведения матча.
Вы можете себе представить нечто подобное в РПЛ ? )))

P.S. Англичане, следуя работе В.И. Ленина "Учёт и контроль ", так испугались растущей гегемонии пролетариата, что с испугу построили у себя коммунизм.
Elliada
Elliada
вчера в 11:13
Даже азиатские дети получают больше
ypqkv9fz9yvz
ypqkv9fz9yvz
вчера в 10:53
Как замутить хороший бизнес?
Купить ящик водки, потом продать, а деньги пропить...
LOpp
LOpp
вчера в 10:52
ну хотя бы в плюсе остались.
stavr74
stavr74
вчера в 10:47
хорош бизнес ))
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