«Аккрингтон Стэнли» заработал менее 3 фунтов за матч Кубка Англии

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вчера, 10:24

«Аккрингтон Стэнли» из английской Лиги 1 заработал лишь 2,99 фунта стерлингов за матч Кубка Англии против «Барнета».

Управляющий директор клуба Дэвид Берджесс в одной из социальных сетей опубликовал финансовый отчет по итогам поединка. На игре присутствовали 1532 зрителя, которые заплатили суммарно 9 771,66 после вычета НДС. Однако часть этих денег ушла на оплату услуг стюардов, медиков и обслуживание прожекторов. Более 5000 фунтов ушло на проезд и гостиничное обеспечение «Барнета». Общая прибыль составила 5,99 фунтов, которые пришлось поделить с командой соперника.