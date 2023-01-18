«Аккрингтон Стэнли» заработал менее 3 фунтов за матч Кубка Англии

«Аккрингтон Стэнли» из английской Лиги 1 заработал лишь 2,99 фунта стерлингов за матч Кубка Англии против «Барнета».
Управляющий директор клуба Дэвид Берджесс в одной из социальных сетей опубликовал финансовый отчет по итогам поединка. На игре присутствовали 1532 зрителя, которые заплатили суммарно 9 771,66 после вычета НДС. Однако часть этих денег ушла на оплату услуг стюардов, медиков и обслуживание прожекторов. Более 5000 фунтов ушло на проезд и гостиничное обеспечение «Барнета». Общая прибыль составила 5,99 фунтов, которые пришлось поделить с командой соперника.
Актуально то, что даже у команды из английского захолустья имеется такой скрупулёзный, ОФИЦИАЛЬНЫЙ учёт доходно-расходной части после проведения матча.
Вы можете себе представить нечто подобное в РПЛ ? )))
P.S. Англичане, следуя работе В.И. Ленина "Учёт и контроль ", так испугались растущей гегемонии пролетариата, что с испугу построили у себя коммунизм.
Актуально то, что даже у команды из английского захолустья имеется такой скрупулёзный, ОФИЦИАЛЬНЫЙ учёт доходно-расходной части после проведения матча.
Вы можете себе представить нечто подобное в РПЛ ? )))
P.S. Англичане, следуя работе В.И. Ленина "Учёт и контроль ", так испугались растущей гегемонии пролетариата, что с испугу построили у себя коммунизм.