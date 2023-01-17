Рэтклифф начал официальные переговоры о покупке «Манчестер Юнайтед»

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вчера, 21:25

Английский миллиардер Джим Рэтклифф официально вступил в переговоры по покупке у семьи Глейзеров клуба «Манчестер Юнайтед». Эту информацию подтвердил представитель бизнесмена.

Рэтклифф является основателем и совладельцем компании Ineos, которая работает в сфере химической промышленности. В 2020 году его состояние оценивалось в 28,2 миллиарда фунтов, в рейтинге Bloomberg Billionaires Index он занимал 55-е место среди богатейших людей мира и 2-е в Великобритании.

Бизнесмен уже владеет французской «Ниццей», а в прошлом году он пытался купить «Челси». Также компания Рэтклиффа является спонсором команды Формулы-1 Mercedes.