Рэтклифф начал официальные переговоры о покупке «Манчестер Юнайтед»

Английский миллиардер Джим Рэтклифф официально вступил в переговоры по покупке у семьи Глейзеров клуба «Манчестер Юнайтед». Эту информацию подтвердил представитель бизнесмена.
Рэтклифф является основателем и совладельцем компании Ineos, которая работает в сфере химической промышленности. В 2020 году его состояние оценивалось в 28,2 миллиарда фунтов, в рейтинге Bloomberg Billionaires Index он занимал 55-е место среди богатейших людей мира и 2-е в Великобритании.
Бизнесмен уже владеет французской «Ниццей», а в прошлом году он пытался купить «Челси». Также компания Рэтклиффа является спонсором команды Формулы-1 Mercedes.
В аукционе с ОАЭ и Кувейтом он вряд ли потянет.
Арабы нанимают лучших управленцев, для них это имидж, а не бизнес, арабы это холдинги и фонды, а не один богатый человек, плюс банально имеют больше ресурсов.
Рэтклифф 👌 арабы 👍 главное не американцы, хоть Апл и Амазон интересные варианты, но все же неоднозначные.
В аукционе с ОАЭ и Кувейтом он вряд ли потянет.
Арабы нанимают лучших управленцев, для них это имидж, а не бизнес, арабы это холдинги и фонды, а не один богатый человек, плюс банально имеют больше ресурсов.
Рэтклифф 👌 арабы 👍 главное не американцы, хоть Апл и Амазон интересные варианты, но все же неоднозначные.