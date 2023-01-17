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Рэтклифф начал официальные переговоры о покупке «Манчестер Юнайтед»

вчера, 21:25

Английский миллиардер Джим Рэтклифф официально вступил в переговоры по покупке у семьи Глейзеров клуба «Манчестер Юнайтед». Эту информацию подтвердил представитель бизнесмена.

Рэтклифф является основателем и совладельцем компании Ineos, которая работает в сфере химической промышленности. В 2020 году его состояние оценивалось в 28,2 миллиарда фунтов, в рейтинге Bloomberg Billionaires Index он занимал 55-е место среди богатейших людей мира и 2-е в Великобритании.

Бизнесмен уже владеет французской «Ниццей», а в прошлом году он пытался купить «Челси». Также компания Рэтклиффа является спонсором команды Формулы-1 Mercedes.

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Ман Юнайтед
Перевод с goal.com Фото: Goal / Getty
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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:18
Если новым владельцем будет Рэтклифф, то было бы отлично. Да и шейхи тоже в принципе, но главное не американцы! А то вот видим мы Мю после ухода Сэра, да и после Абрамовича в Челси что творится. Смотрит хорошо играет, а почему бы не купить за бешеные деньги. Подходит ли он под стиль игры тренера или нет, их это не волнует
протон
протон
сегодня в 00:05
Рэтклифф болельщик МЮ, сам принимает решения избегая проволочек (Ницца) в противовес Глейзерам у которых все очень долго решается, Рэтклифф не будет сорить деньгами, но ему уже 70 лет, случись что с ним кто будет заниматься клубом?
В аукционе с ОАЭ и Кувейтом он вряд ли потянет.
Арабы нанимают лучших управленцев, для них это имидж, а не бизнес, арабы это холдинги и фонды, а не один богатый человек, плюс банально имеют больше ресурсов.
Рэтклифф 👌 арабы 👍 главное не американцы, хоть Апл и Амазон интересные варианты, но все же неоднозначные.
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 22:18
Уже один перекупили клуб, Челси кажется!!!
Dirty_Harry
Dirty_Harry
вчера в 21:39
В АПЛ Реконкиста назревает
shlomo
shlomo
вчера в 21:27
Оооо переделка АПЛ... а что арабы молчат....
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