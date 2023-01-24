«Эвертон» подтвердил отставку Лэмпарда

Английский «Эвертон» объявил об уходе Фрэнка Лэмпарда с поста главного тренера команды.
До назначения нового наставника руководить первым составом будут Пол Тейт и Лейтон Бэйнс.
«Эвертон» на данный момент занимает предпоследнее место в таблице чемпионата Англии. У команды в активе лишь 15 очков после 20 матчей.
Они футбол придумали...а тренеров придумать забыли...))
30 лет тренер-англичанин АПЛ не выигрывал...
И еще столько же не выиграют...
Из 20-ти команд - 6 тренеров англичан...
Радует только Ньюкасл...идущий с 1-м поражением в 20-ти играх...
Остальные тренеры-англичане либо как Поттер..с миллиардным составом на 10-м месте...либо в зоне вылета ..
Они футбол придумали...а тренеров придумать забыли...))
30 лет тренер-англичанин АПЛ не выигрывал...
И еще столько же не выиграют...
Из 20-ти команд - 6 тренеров англичан...
Радует только Ньюкасл...идущий с 1-м поражением в 20-ти играх...
Остальные тренеры-англичане либо как Поттер..с миллиардным составом на 10-м месте...либо в зоне вылета ..