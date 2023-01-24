«Эвертон» подтвердил отставку Лэмпарда

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сегодня, 00:50

Английский «Эвертон» объявил об уходе с поста главного тренера команды.

До назначения нового наставника руководить первым составом будут Пол Тейт и .

«Эвертон» на данный момент занимает предпоследнее место в таблице чемпионата Англии. У команды в активе лишь 15 очков после 20 матчей.