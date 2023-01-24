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«Эвертон» подтвердил отставку Лэмпарда

сегодня, 00:50

Английский «Эвертон» объявил об уходе Фрэнка Лэмпарда с поста главного тренера команды.

До назначения нового наставника руководить первым составом будут Пол Тейт и Лейтон Бэйнс.

«Эвертон» на данный момент занимает предпоследнее место в таблице чемпионата Англии. У команды в активе лишь 15 очков после 20 матчей.

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Все комментарии
ЗавАН
ЗавАН
сегодня в 12:02
Всё ожидаемо, даже скажу более категорично , давно пора.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 11:08, ред.
Нет на острове добротных местных тренеров...
Они футбол придумали...а тренеров придумать забыли...))
30 лет тренер-англичанин АПЛ не выигрывал...
И еще столько же не выиграют...
Из 20-ти команд - 6 тренеров англичан...
Радует только Ньюкасл...идущий с 1-м поражением в 20-ти играх...
Остальные тренеры-англичане либо как Поттер..с миллиардным составом на 10-м месте...либо в зоне вылета ..
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 10:32
Нельзя не согласиться с коллегой "A.S.A " - слишком поздно стали решать вопрос с заменой тренера. Пол Тейт и Лейтон Бэйнс новые кормчие у славного "Эвертона"...
Что они смогут сделать на переправе? Конечно не исключена причина кроющаяся в психологическом невосприятии Лэмпарда игроками скаузерами...
Посмотрим чем закончится этот движок!)
Lewa2708
Lewa2708 ответ dikalot (раскрыть)
сегодня в 09:56
Он работал с лучшими тренерами. Дело только в нем. Ни он, ни Джеррард скорее всего уже не станут большими тренерами. К тому же, англичане оба. Англичане слабые тренеры
Василий 50
Василий 50
сегодня в 08:42
Потратили время и деньги...
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 07:56
Во втордиве Лэмпарду тренировать с его способностями.
Gahi
Gahi
сегодня в 07:27
Интересно как новый тренер сможет исправить ситуацию, начиная работать в таких условиях. Удачи
A.S.A
A.S.A
сегодня в 07:17, ред.
Если в прошлом сезоне Фрэнку удалось сохранить ирискам место в АПЛ, то в этом году дела у команды складываются просто ужасно. Команда идет в зоне вылета и не видно за счет чего будет оттуда выкарабкиваться. Отставка Лэмпарда была ожидаема, и прощаться с тренером нужно было во время паузы на ЧМ, тогда у нового тренера был бы месяц на подготовку команды и уже во время трансферного окна подбиралось бы усиление под тренера, а сейчас неизвестно кто возглавит команду и как будут обстоять дела у ирисок
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 06:57
Тренеришкой оказался.
rhskmz
rhskmz
сегодня в 05:41
Давай назад в Самару !
shlomo
shlomo
сегодня в 05:36
Ожидаемое решение... Пока Фрэнку нужно набираться опыта
dikalot
dikalot
сегодня в 05:27
Мог бы как Хави тренировать в Катара, или что-то в этом роде, потом в АПЛ. Спешка...
Carl Lewis
Carl Lewis
сегодня в 05:22
Фрэнк Лэмпард еще покажет класс в тренерской карьере.
6m3hez2ubx3q
6m3hez2ubx3q
сегодня в 05:12
Бэйнса надо ставить, реальную легенду ирисок
Варвар7
Варвар7
сегодня в 02:42
Это решение назревало давно и вот свершилось - Лэмпард уволен.
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