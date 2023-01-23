Бывший директор «Ман Сити» возглавил Премьер-Лигу Саудовской Аравии

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сегодня, 22:49

Британский менеджер Гарри Кук возглавил Саудовскую Премьер-Лигу. 65-летний функционер занял пост исполнительного директора и президента лиги.

Кук известен по работе в Nike в 90-х, а также в «Манчестер Сити». Он был назначен в клуб в 2008 году на должность исполнительного директора и оставался на своем посту до сезона 2011/12. Именно при нем «горожане» заложили основу для чемпионской команды, выигравшей Премьер-Лигу в 2012-м.

В Саудовской Аравии рассчитывают, что опыт Кука поможет максимально конвертировать в финансовую выгоду недавний переход в местный клуб «Аль-Наср» португальской суперзвезды Криштиану Роналду.