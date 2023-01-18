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«Салернитана» вернула тренера, которого уволила два дня назад

вчера, 21:38

«Салернитана» вернула главного тренера Давиде Николу.

Клуб объявил об увольнении специалиста 16 января. Команда перед этим крупно проиграла «Аталанте» в чемпионате Италии (2:8).

Никола впервые возглавил «Салернитану» в феврале 2022 года.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 23:15
Удивительно не то, что уволили, а то, что сразу вернули, поостыв видимо.
Для Италии это - нонсенс.
А многие называют РПЛ лигой приколов:) в европейских чемпионатах тоже не скучно
Да возможно просто руководство перечитало контракт с тренером и не захотело платить неустойку...)))
qsf43c7bf3u7
qsf43c7bf3u7
вчера в 21:58
Сначала уволила затем вернула, странно!
Гость
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