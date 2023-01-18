«Салернитана» вернула тренера, которого уволила два дня назад

«Салернитана» вернула главного тренера Давиде Николу.
Клуб объявил об увольнении специалиста 16 января. Команда перед этим крупно проиграла «Аталанте» в чемпионате Италии (2:8).
Никола впервые возглавил «Салернитану» в феврале 2022 года.
«Салернитана» вернула главного тренера Давиде Николу.
Клуб объявил об увольнении специалиста 16 января. Команда перед этим крупно проиграла «Аталанте» в чемпионате Италии (2:8).
Никола впервые возглавил «Салернитану» в феврале 2022 года.
Для Италии это - нонсенс.
А многие называют РПЛ лигой приколов:) в европейских чемпионатах тоже не скучно
Да возможно просто руководство перечитало контракт с тренером и не захотело платить неустойку...)))
Для Италии это - нонсенс.
А многие называют РПЛ лигой приколов:) в европейских чемпионатах тоже не скучно
Да возможно просто руководство перечитало контракт с тренером и не захотело платить неустойку...)))