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В «Эвертоне» приняли решение уволить Лэмпарда

сегодня, 13:11

Главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард, вероятно, покинет свой пост в ближайшее время.

Сообщается, что руководство «ирисок» уже приняло решение по этому поводу. Лэмпард возглавил команду в конце января прошлого года. Ранее болельщики коллектива также попросили уволить Лэмпарда.

«Эвертон» занимает 19-е место в АПЛ.

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Все комментарии
dok66
dok66
сегодня в 18:22
Не оправдал доверие . Ему где-то ассистентом у топ тренера поработать , а потом уже выходить на самостоятельный уровень .
112910415
112910415
сегодня в 18:00
у него получится когда-то потом
Gahi
Gahi
сегодня в 17:54
Для каждого тренера важен результат тем более сейчас когда со всех сторон идёт давление. Но любой результат это опыт, поэтому у Лэмпарда есть возможность проанализировать свою работу и идти дальше вперёд. Удачи
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 16:59
На тренерский Олимп всевышний не всех пускает, некоторых даже и близко не подпускает.
На то и выражение" "Божий дар...."
Фрэнк был кудесником футбольного мяча, а на тренерском мостике пока одни спотыкачи, в отличии от него Моуриньо, тот что Жозе, спотыкался через мяч в третьем эшелоне Португалии, а вот теоретически обучить как пинать сферу в 15-ть унций преуспел...
протон
протон ответ Caniggia (раскрыть)
сегодня в 16:48
Вы правы, возраст для тренера только в расцвете сил. Я думаю, Френк свое слово еще скажет.
протон
протон
сегодня в 16:37
Казалось бы, у Лэмпарда есть все, что нужно для успешной карьеры тренера: футбольный интеллект, менталитет победителя, статус легенды мирового футбола.
Но не получается. А как жаль, такой игрочище был(
К сожалению, хорошие игроки не всегда хорошие тренеры. Надеюсь, Фрэнки опровергнет это, но пока у него не складывается с тренерской деятельностью. Удачи, сердце Челси, диспетчер Челси!
Caniggia
Caniggia
сегодня в 16:34
У Лэмпарда тренерская карьера пока не складывается, к сожалению, в отличие от игроцкой. Но ему всего 44 и лет 20-25 у него ещё есть, чтобы ярко реализовать себя и в качестве главного тренера. Удачи Фрэнку в этом!
Mi6
Mi6
сегодня в 16:33
У слуца появился шанс))
Ziza Woor
Ziza Woor
сегодня в 15:53
Френки не повезло с клубом. У него нет Холанда, Сака, Салаха, Кейна.
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 15:17
Долго терпели..
azkan
azkan
сегодня в 15:17
Френку нужно уйти в другую лигу, в другую страну. И начать с начала.
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 15:13
А я думал его уже уволили.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 15:12
Это тебе не мячик по полю гонять.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 15:07
На этот раз Фрэнк надолго останется неудел.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 14:55
Ну сколько еще можно было тянуть? Сплошные неудачи.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 14:07
Лишнее доказательство того, что далеко не всегда выдающийся игрок становится приличным тренером и наоборот гораздо чаще выдающиеся тренеры в прошлом далеко не выдающиеся игроки.
b4et2f2dumzb
b4et2f2dumzb ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 13:56
Очень жаль такой игрок был!
YGGDRASILL911
YGGDRASILL911 ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 13:43
Да, конечно. Фрэнк Лэмпард не виноват во всем. Его карьера еще впереди.
DXTK
DXTK
сегодня в 13:34
Увольнение Лэмпарда Ничего этот корабль не спасет, тонуть так тонуть, Руни придет и отправит их на дно. Тут однозначно игроки не хотят играть и сливают уже второго тренера сначала Бенитеса теперь Лэмпса может в*йна против руководства которые назначают. Они даже проиграли Саутгемптону с физруком на бровке, при чем дома ведя по ходу игры.

А что болелы орут на Лэмпарда, сами же кричали давайте нам англичанина, пускай игроков своих отчитывают, которые позорят клуб. фрэнк в прошлом сезоне спас их задницы от пердива, а теперь крайний.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 13:21
Что-то никак не складывается у него тренерская карьера. Всё ещё может быть в переди . В любом случае пожелаю ему только Удачи !
9q69cq8fsvby
9q69cq8fsvby
сегодня в 13:21
Всё к этому и шло, что не быть Фрэнку больше вождём ирисок
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