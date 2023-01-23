В «Эвертоне» приняли решение уволить Лэмпарда

Главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард, вероятно, покинет свой пост в ближайшее время.
Сообщается, что руководство «ирисок» уже приняло решение по этому поводу. Лэмпард возглавил команду в конце января прошлого года. Ранее болельщики коллектива также попросили уволить Лэмпарда.
«Эвертон» занимает 19-е место в АПЛ.
Но не получается. А как жаль, такой игрочище был(
К сожалению, хорошие игроки не всегда хорошие тренеры. Надеюсь, Фрэнки опровергнет это, но пока у него не складывается с тренерской деятельностью. Удачи, сердце Челси, диспетчер Челси!
Но не получается. А как жаль, такой игрочище был(
К сожалению, хорошие игроки не всегда хорошие тренеры. Надеюсь, Фрэнки опровергнет это, но пока у него не складывается с тренерской деятельностью. Удачи, сердце Челси, диспетчер Челси!
На то и выражение" "Божий дар...."
Фрэнк был кудесником футбольного мяча, а на тренерском мостике пока одни спотыкачи, в отличии от него Моуриньо, тот что Жозе, спотыкался через мяч в третьем эшелоне Португалии, а вот теоретически обучить как пинать сферу в 15-ть унций преуспел...
На то и выражение" "Божий дар...."
Фрэнк был кудесником футбольного мяча, а на тренерском мостике пока одни спотыкачи, в отличии от него Моуриньо, тот что Жозе, спотыкался через мяч в третьем эшелоне Португалии, а вот теоретически обучить как пинать сферу в 15-ть унций преуспел...