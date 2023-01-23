В «Эвертоне» приняли решение уволить Лэмпарда

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сегодня, 13:11

Главный тренер «Эвертона» , вероятно, покинет свой пост в ближайшее время.

Сообщается, что руководство «ирисок» уже приняло решение по этому поводу. Лэмпард возглавил команду в конце января прошлого года. Ранее болельщики коллектива также попросили уволить Лэмпарда.