Бьелса может вернуться в английский футбол

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вчера, 08:31

В «Эвертоне», вероятно, определились с назначением нового главного тренера.

Владелец клуба Фархад Мошири провел встречу с бывшим наставником «Лидса» . Мошири склоняется к назначению Бьелсы, но мнение остального руководства пока что неизвестно.