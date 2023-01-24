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Бьелса может вернуться в английский футбол

вчера, 08:31

В «Эвертоне», вероятно, определились с назначением нового главного тренера.

Владелец клуба Фархад Мошири провел встречу с бывшим наставником «Лидса» Марсело Бьелсой. Мошири склоняется к назначению Бьелсы, но мнение остального руководства пока что неизвестно.

Ранее должность рулевого «Эвертона» покинул Фрэнк Лэмпард. Команда идет на 19-м месте в АПЛ.

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Все комментарии
Rafael Benitez
Rafael Benitez
вчера в 14:15, ред.
У Лидса состав поинтереснее был. В Эвертоне сложно будет ему, но может получится у Бьелсы спасти Эвертон от вылета.
Все таки в защите Эвертон не надежен, а Бьелсе нужны игроки на подавление атакующих действий соперника. В атаке Эвертон не силен, да и Бьелса не ставит атакующий футбол.
В общем Эвертону с любой стороны будет сложно поставить игру. Нужна свежая кровь и игроки для ротации.
Учитывая как игроки Эвертона сами привозят голы, играть в разрушении им будет тяжело. Именно такой футбол будет ставить Бьелса с прессинг действиями.
DXTK
DXTK
вчера в 12:02
Бьелса прямо преследует Лэмпарда, сначала их матч в шипе между Лидсом и Дерби, скандал со шпионами на базе баранов, Фрэнк выбивает Марсело в плейофф, переходит в АПЛ возглавляет Челси, Бьелса на след сезон выводит Лидс в АПЛ, матчи между ними продолжаются. В итоге одного и другого увольняют из-за плохих результатов, а теперь Бьелса может заменить Лэмпарда в Эвертоне.
EVERTON
EVERTON
вчера в 12:00
По скорее бы уже возглавил ирисок!
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 10:42
Бьелса должен суметь вытянуть ирисок, хотя...не зная, что творится внутри команды сложно говорить
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 10:13
Посмотрим что представляет из себя Марсело, в деле.
lotsman
lotsman
вчера в 10:12
Может это и поможет Эвертону.
Lewa2708
Lewa2708
вчера в 09:58
Он справится, по крайней мере сохранит прописку. На взаимном энтузиазме вытащат. Они ещё топ клуб по пути прихлопнут
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 09:19
Ох и нелёгкая это работа- Эвертон тащить из болота...
Loko57
Loko57 ответ Октябрь 1917 (раскрыть)
вчера в 09:02
Как говорится : "Лучше поздно, чем никогда". Бьелса может дать хороший толчок.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 08:45
Попробовать можно - хуже точно не станет.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 08:44
Эвертон поздно спохватился, по моему.
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