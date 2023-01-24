Бьелса может вернуться в английский футбол

В «Эвертоне», вероятно, определились с назначением нового главного тренера.
Владелец клуба Фархад Мошири провел встречу с бывшим наставником «Лидса» Марсело Бьелсой. Мошири склоняется к назначению Бьелсы, но мнение остального руководства пока что неизвестно.
Ранее должность рулевого «Эвертона» покинул Фрэнк Лэмпард. Команда идет на 19-м месте в АПЛ.
Все таки в защите Эвертон не надежен, а Бьелсе нужны игроки на подавление атакующих действий соперника. В атаке Эвертон не силен, да и Бьелса не ставит атакующий футбол.
В общем Эвертону с любой стороны будет сложно поставить игру. Нужна свежая кровь и игроки для ротации.
Учитывая как игроки Эвертона сами привозят голы, играть в разрушении им будет тяжело. Именно такой футбол будет ставить Бьелса с прессинг действиями.
Все таки в защите Эвертон не надежен, а Бьелсе нужны игроки на подавление атакующих действий соперника. В атаке Эвертон не силен, да и Бьелса не ставит атакующий футбол.
В общем Эвертону с любой стороны будет сложно поставить игру. Нужна свежая кровь и игроки для ротации.
Учитывая как игроки Эвертона сами привозят голы, играть в разрушении им будет тяжело. Именно такой футбол будет ставить Бьелса с прессинг действиями.