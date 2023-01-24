Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИталия. Серия А 2022/2023

«Милан» интересуется полузащитником «Ромы»

вчера, 08:51

«Милан» планирует приобрести полузащитника «Ромы» Николо Дзаньоло.

«Россонери» хотят взять футболиста в аренду с правом выкупа, но готовы включить опцию обязательного выкупа при попадании в Лигу чемпионов. Стоимость перехода при этом не будет выше 25 миллионов евро. Миланцы уже общаются с игроком на предмет условий сотрудничества, в ближайшее время клубы проведут переговоры.

Ранее сообщалось, что «Рома» интересуется игроком «Челси» в связи с вероятным уходом Дзаньоло.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиМодрич отказался от предложения «Аль-Насра». Игрок хочет остаться в «Реале»
Вчера, 23:41
Слухи«Милан» хочет подписать форварда «Челси»
Вчера, 22:56
СлухиПолузащитник «Челси» перейдёт в «Адану Демирспор»
Вчера, 21:36
«Челси» скупает всех подряд. Не отстают от «Бенфики» и готовы на очередной крупный трансфер
Вчера, 21:11Максим Тарасов в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии2
Слухи«Тоттенхэм» перехватил игрока у «Эвертона»
Вчера, 20:59
Слухи«Челси» интересуется форвардом «Эвертона»
Вчера, 20:40
Сортировать
Все комментарии
monah-10
monah-10
вчера в 13:08
Очень срочно Ибра нужен на поле, скишшая команда сразу вернет свои позиции, от Ибры только нужно быть на поле, всё остальное сделает команда, хотя Ибра и отбывать номер, это не про него.
ma7sc56zmenz
ma7sc56zmenz
вчера в 12:50
Неплохие условия, ещё и мотивация есть у игрока.
Qu Bert Nilingus
Qu Bert Nilingus
вчера в 12:49
Жозе Моуринью также высказал свое мнение о ситуации после матча со Специей: Я понимаю желание Николо Дзаньоло уйти, рынок открыт, но я чувствую, что он не уйдет.
j46u6ez8kfhf
j46u6ez8kfhf
вчера в 12:48
Игрок попросил не вызывать его на последний матч чемпионата и готовится собирать чемоданы.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 10:15
Не тех людей Милан зовет...
протон
протон
вчера в 09:19
Милану чтобы вернуть прежний статус нужны топовые игроки. Если в прошлом году на эмоциях удалось добиться результата, то в этом году видно что этого состава выжималось максимум. Перспективные бельгийцы вообще не оправдали надежд, а Ориги бледная тень, деградировал до уровня дна...
Практически все последние трансферы не особо складываются. Есть над чем подумать. Либо не брать на перспективу, если не получается развивать талант, либо переплатить, но взять проверенного топового
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 