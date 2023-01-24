«Милан» интересуется полузащитником «Ромы»

«Милан» планирует приобрести полузащитника «Ромы» Николо Дзаньоло.
«Россонери» хотят взять футболиста в аренду с правом выкупа, но готовы включить опцию обязательного выкупа при попадании в Лигу чемпионов. Стоимость перехода при этом не будет выше 25 миллионов евро. Миланцы уже общаются с игроком на предмет условий сотрудничества, в ближайшее время клубы проведут переговоры.
Ранее сообщалось, что «Рома» интересуется игроком «Челси» в связи с вероятным уходом Дзаньоло.
Практически все последние трансферы не особо складываются. Есть над чем подумать. Либо не брать на перспективу, если не получается развивать талант, либо переплатить, но взять проверенного топового
Практически все последние трансферы не особо складываются. Есть над чем подумать. Либо не брать на перспективу, если не получается развивать талант, либо переплатить, но взять проверенного топового