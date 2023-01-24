«Милан» интересуется полузащитником «Ромы»

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вчера, 08:51

«Милан» планирует приобрести полузащитника «Ромы» .

«Россонери» хотят взять футболиста в аренду с правом выкупа, но готовы включить опцию обязательного выкупа при попадании в Лигу чемпионов. Стоимость перехода при этом не будет выше 25 миллионов евро. Миланцы уже общаются с игроком на предмет условий сотрудничества, в ближайшее время клубы проведут переговоры.

Ранее сообщалось, что «Рома» интересуется игроком «Челси» в связи с вероятным уходом Дзаньоло.