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«Челси» предпримет ещё одну попытку подписать чемпиона мира из «Бенфики»

сегодня, 20:44

Английский «Челси» в последние дни работы зимнего окна может предпринять еще одну попытку подписать хавбека «Бенфики» и сборной Аргентины Энцо Фернандеса.

В начале января «синие» активно вели переговоры по переходу игрока, однако в итоге отказались платить требуемые португальцами 127 млн евро. При этом сам Фернандес попросил «Бенфику» о трансфере, в чем ему было отказано. В итоге это привело к напряженным отношениям между клубами, а также между Фернандесом и «Бенфикой».

Несмотря на такой расклад, «Челси» готов сделать новое предложение по переходу чемпиона мира.

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Все комментарии
Бубнин
Бубнин
сегодня в 21:29
Англичане совсем запутались. У Фернандеса еще все впереди, и когда-нибудь будет шанс выиграть чемпионат. А пока что действующий чемпион - Лионель Месси.
Джиперс Криперс
Джиперс Криперс
сегодня в 21:00
Сейчас переход из Бенфики в Челси - понижение
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