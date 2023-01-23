«Челси» предпримет ещё одну попытку подписать чемпиона мира из «Бенфики»

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сегодня, 20:44

Английский «Челси» в последние дни работы зимнего окна может предпринять еще одну попытку подписать хавбека «Бенфики» и сборной Аргентины .

В начале января «синие» активно вели переговоры по переходу игрока, однако в итоге отказались платить требуемые португальцами 127 млн евро. При этом сам Фернандес попросил «Бенфику» о трансфере, в чем ему было отказано. В итоге это привело к напряженным отношениям между клубами, а также между Фернандесом и «Бенфикой».

Несмотря на такой расклад, «Челси» готов сделать новое предложение по переходу чемпиона мира.