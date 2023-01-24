Бэйл сыграет на турнире по гольфу PGA Tour

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вчера, 10:34

Экс-футболист «Реала» и «Тоттенхэма» сыграет на турнире по гольфу PGA Tour.

Соревнование состоится в начале февраля в Калифорнии. Бывший игрок «сливочных» примет участие в AT&T Pebble Beach Pro-Am с призовым фондом, составляющим 9 миллионов долларов. Со 2 по 5 февраля в турнире примут участие 156 профессиональных гольфистов, включая победителя US Open Мэтта Фицпатрика, Джордана Спита и Люка Дональда, а также 156 любителей. Это мероприятие входит в программу PGA Tour. Бэйл уже подтвердил участие на своей странице в одной из социальных сетей.