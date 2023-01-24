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Бэйл сыграет на турнире по гольфу PGA Tour

вчера, 10:34

Экс-футболист «Реала» и «Тоттенхэма» Гарет Бэйл сыграет на турнире по гольфу PGA Tour.

Соревнование состоится в начале февраля в Калифорнии. Бывший игрок «сливочных» примет участие в AT&T Pebble Beach Pro-Am с призовым фондом, составляющим 9 миллионов долларов. Со 2 по 5 февраля в турнире примут участие 156 профессиональных гольфистов, включая победителя US Open Мэтта Фицпатрика, Джордана Спита и Люка Дональда, а также 156 любителей. Это мероприятие входит в программу PGA Tour. Бэйл уже подтвердил участие на своей странице в одной из социальных сетей.

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Бэйл Гарет
Перевод с mirror.co.uk
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Все комментарии
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 13:41
Счастливый человек.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 12:36
Наконец-то забросил надоевший футбол и займётся любимым видом спорта 🤣😉😆
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 12:35
Он и во время футбольной карьеры играл в гольф.
Juventus CR7
Juventus CR7
вчера в 12:14
Что тут скажешь молодец. Карьеру футболиста закончил так сказать на мажорной ноте. Повесил бутсы в футболе красиво, так как понимал что уже походу своё отыграл. Ещё во времена футбольной карьеры часто писали что он очень любит гольф. Но тогда гольф для него было увлечение, футбол был на первом плане. А теперь гольф для него может стать работой, где он сможет также зарабатывать деньги. Одним словом удачи ему в начинающей ступени карьеры в гольфе.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 11:56
Человек хоть занялся своим любимым делом
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ нечитайло (раскрыть)
вчера в 11:39
Жизнь в удовольствие.
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:06
Нашёл себя в новой старой ипостаси.
нечитайло
нечитайло
вчера в 10:52
Скрытый талант или реклама
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