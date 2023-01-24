Глейзеры могут полностью продать «Манчестер Юнайтед»

Семья Глейзеров может полностью продать «Манчестер Юнайтед».
В декабре нынешние владельцы МЮ наняли финансового консультанта The Rain Group для поиска покупателей. Сообщается, что поиски потенциальных инвесторов могут привести к полной продаже клуба, так как полное поглощение наиболее интересно тем, кто заявлял о своём намерении вложиться в «Юнайтед». При этом Глейзеры открыты для любых вариантов.
Ливерпуль вон не жалуется..., да и чуть ли не половина СериАла под янками ходит и тоже не горюют.
Тут на кого нарвёшься. Вон шейхи в ПСЖ бестолковые, а в МС - с головой. Поэтому..., поэтому.
Ливерпуль вон не жалуется..., да и чуть ли не половина СериАла под янками ходит и тоже не горюют.
Тут на кого нарвёшься. Вон шейхи в ПСЖ бестолковые, а в МС - с головой. Поэтому..., поэтому.