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Глейзеры могут полностью продать «Манчестер Юнайтед»

вчера, 21:59

Семья Глейзеров может полностью продать «Манчестер Юнайтед».

В декабре нынешние владельцы МЮ наняли финансового консультанта The Rain Group для поиска покупателей. Сообщается, что поиски потенциальных инвесторов могут привести к полной продаже клуба, так как полное поглощение наиболее интересно тем, кто заявлял о своём намерении вложиться в «Юнайтед». При этом Глейзеры открыты для любых вариантов.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
сегодня в 04:40
Наверное не такое прибыльное это дело, раз Глейзеры хотят избавиться от клуба.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 23:36
Почему ?
Ливерпуль вон не жалуется..., да и чуть ли не половина СериАла под янками ходит и тоже не горюют.
Тут на кого нарвёшься. Вон шейхи в ПСЖ бестолковые, а в МС - с головой. Поэтому..., поэтому.
ЦСКА 06
ЦСКА 06
вчера в 23:02
Давно пора. Клуб с таким именем и 10 лет без чемпионства
Шуnя771
Шуnя771 ответ протон (раскрыть)
вчера в 23:00
А чайна?)
Ice van Reed
Ice van Reed ответ eech7uudv2d9 (раскрыть)
вчера в 22:53
Шейхи Аль Насра купили уже клуб Ньюкасл, и если Ньюкасл выйдет в ЛЧ они отдадут его в аренду Ньюкаслу
eech7uudv2d9
eech7uudv2d9
вчера в 22:49
😯
протон
протон ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 22:31
Смотря какие клубы. Мне не интересен волейбол, баскетбол. футбол - массовый спорт. Вам не кажется, что арабы только начинают захват Европы?
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:27
Ну и слава богу. От амеров хорошего не жди.
drug01
drug01 ответ rhskmz (раскрыть)
вчера в 22:17
Будут искать новых инвесторов
rhskmz
rhskmz
вчера в 22:11
Евреи бегут из футбола !
Elliada
Elliada ответ протон (раскрыть)
вчера в 22:10
Британцы и американцы тоже скупают клубы.
протон
протон
вчера в 22:02
Думаю АПЛ полностью будет арабским, и не только АПЛ.
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