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УЕФА планирует ввести 5-летний лимит на платежи за трансферы игроков

вчера, 10:45

УЕФА со следующего лета может ввести пятилетний лимит на срок выплат за трансфер футболистов. Сообщается, что организация пришла к такому решению из-за перехода полузащитника Михаила Мудрика из «Шахтёра» в «Челси». Игрок заключил с «синими» соглашение до 2031 года.

При новом совладельце Тодде Боэли лондонцы стали предлагать футболистам длительные контракты, трансфер Мудрика обошелся в 80 миллионов фунтов стерлингов. «Челси» сможет платить в год около 9,4 млн фунтов стерлингов по программе УЕФА по финансовому фэйр-плей через амортизацию. Многие клубы озадачены этим, УЕФА заинтересовалась вопросом. По правилам ФИФА клубы могут подписывать с игроками соглашение сроком до пяти лет, если только в конкретной стране нет разрешения на превышение этого срока — в Великобритании такого ограничения нет.

Новый закон УЕФА не повлияет на текущие трансферы «Челси».

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Все комментарии
pomor45
pomor45
вчера в 20:31
Своим желанием повелевать УЕФА шаг за шагом прокладывает дорогу в Суперлигу.
dok66
dok66
вчера в 16:10
Контракт почти на 10 лет , это конечно круто , и амортизация размазана на 9 лет А что если не заиграет ? Или травма (не дай бог) . Наверно это правильное решение .
rhskmz
rhskmz
вчера в 12:45
Однако ... Деньги вперед !
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 12:39
У УЕФА проценты что ли от сделок ???
Бояться не успеть хапнуть во время отведённое им на посту ??
Так вроде у Чиферина всё устаканено таким образом что он единственный кандидат на свой пост....))
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 12:10
Всё что ни делается,делается во благо десяти пыльных мешков европейского футбольного пространства,якобы финансово преуспевающих,а на деле утопающих в кредитах банков.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 12:00
В Челси юристы молодцы - нашли лазейку.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 11:49
В общем УЕФА пытается сгладить финансовые риски и как бы поставить в равные финансовые условия клубы.
Тодде решил злоупотребить своим кошельком...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 11:18
Что-то сложное они напридумывали...
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