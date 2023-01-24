УЕФА планирует ввести 5-летний лимит на платежи за трансферы игроков

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вчера, 10:45

УЕФА со следующего лета может ввести пятилетний лимит на срок выплат за трансфер футболистов. Сообщается, что организация пришла к такому решению из-за перехода полузащитника из «Шахтёра» в «Челси». Игрок заключил с «синими» соглашение до 2031 года.

При новом совладельце Тодде Боэли лондонцы стали предлагать футболистам длительные контракты, трансфер Мудрика обошелся в 80 миллионов фунтов стерлингов. «Челси» сможет платить в год около 9,4 млн фунтов стерлингов по программе УЕФА по финансовому фэйр-плей через амортизацию. Многие клубы озадачены этим, УЕФА заинтересовалась вопросом. По правилам ФИФА клубы могут подписывать с игроками соглашение сроком до пяти лет, если только в конкретной стране нет разрешения на превышение этого срока — в Великобритании такого ограничения нет.