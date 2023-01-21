Эти клубы умеют продавать. «Аякс» раскрутил МЮ, «Сити» раздал балласт, украинцы наварились на «Челси»

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вчера, 15:16

Топ по трансферной прибыли за сезон 2022/23.

«Аякс», 216 миллионов евро

Главным образом амстердамцы наварились на «Манчестер Юнайтед», который летом возглавил экс-наставник голландского гранда Эрик Тен Хаг. Специалист продавил кандидатуры сразу двух футболистов из своей бывшей команды. Основную часть прибыли «Аякс» получил от продажи вингера Антони.

Команда из Нидерландов делала все, чтобы сохранить игрока, на которого рассчитывал новый главный тренер. Но перейти в МЮ хотел и сам футболист, а препятствовать ему было бы чревато. Суммой сделки в 95+5 миллионов евро были шокированы и сами боссы – спортивный директор «Аякса» Джерри Хамстра отмечал:

Мы потеряли игроков стартового состава, хотя к лету подходили с совершенно иными ожиданиями. Пытались сохранить футболистов, чтобы хорошо выступить в Лиге чемпионов и продолжить добиваться успеха. Об этом говорили и с Алфредом. Конечно, мы знали, что потери будут. Но никто не представлял, что наших игроков купят за такие деньги.

Еще 57 млн амстердамцы получили от продажи Лисандро Мартинеса в «Юнайтед». Дортмундская «Боруссия» забрала Себастьена Аллера (31 млн евро). Из более скромных сделок — Райан Гравенберг перешел в «Баварию», Перр Шуурс в «Торино», Николас Тальяфико в «Лион».

Системообразующих игроков «Аякс» попросту распродал.

«Манчестер Сити», 159 миллионов

«Горожан» привычнее видеть в топе по тратам, но никак не по прибыли. Это скорее разовая акция – клуб избавился от игроков, которые были больше не нужны Пепу Гвардиоле. Об уходе Рахима Стерлинга говорили уже давно – сам футболист хотел попасть в команду, где получит постоянное место в старте, а «небесно-голубые» были готовы отдать англичанина. В итоге его за 56 млн евро забрал «Челси».

После того как «Сити» объявил о договоренности по подписанию Эрлинга Холанда, стало ясно, что Габриэл Жезус сядет на скамейку, если не найдет другой клуб. Спасением для него стал «Арсенал» Микеля Артеты – испанский наставник хорошо знал возможности бразильца по работе в МС . От «канониров» «Ман Сити» получил 52 млн.

По аналогичному маршруту последовал Александр Зинченко – украинец надежен и активно следует тренерским установкам, но ему не хватает исполнительского мастерства, которое от своих подопечных требует Гвардиола. В более скромной системе Артеты он нашел свое место. А «горожане» выручили от продажи 35 млн.

«Монако», 155 миллионов

Как и всегда «монегаски» хорошо зарабатывают на трансферах. Большую часть прибыли в этом сезоне они получили от перехода Орельена Тчуамени в «Реал».

Молодой француз быстро закрепился в основной обойме «Монако» и ушел на повышение уже после двух сезонов в качестве игрока основы.

Мадридцы же начали обновление линии полузащиты – и Тчуамени пришелся весьма кстати. Испанский гранд не побоялся выплатить «монегаскам» компенсацию в 80 млн евро – и сейчас можно сказать, что затраты окупаются.

Еще один молодой француз Софьян Диоп оказался в «Ницце» после результативного предыдущего чемпионата.

Очередная крупная сделка пришлась на зимнее трансферное окно – центрбек Бенуа Бадьяшиль отправился в «Челси» за 38 миллионов.

«Монако» упорно отказывается прогрессировать с имеющимися активами и выходить на один уровень с ПСЖ – продавать сверкнувших талантов, конечно, выгодно, но при таких действиях о статусе топ-клуба остается только мечтать. Стоит ли при такой политике удивляться, что «монегаски» могут лишь бороться за попадание в ЛЕ ?

«Бенфика», 138 миллионов

Еще один поставщик топ-трансфера минувшим летом – португальцы за пару сезонов вывели на топ-уровень Дарвина Нуньеса (26 голов в 28 матчах чемпионата-2021/22). Уругвайцем заинтересовался «Ливерпуль», который только недавно отпустил Садио Мане в «Баварию». «Мерсисайдцам» потребовалась замена для лидера группы атаки – «Бенфика» сыграла на этом и заработала 75+25 млн евро.

Еще несколько менее статусных трансферов (Яремчук в «Брюгге», Эвертон во «Фламенго») принесли португальскому коллективу 4-е место в этом топе.

«Спортинг», 119 миллионов

Второй клуб из Португалии в рейтинге. Топ-3 сделки, которые успели провернуть «зелено-белые» связаны с «Вулверхэмптоном», ПСЖ и «Фулхэмом».

«Волки» уже давно стали активными клиентами португальского рынка, а теперь забрали 23-летнего полузащитника Матеуша Нуньеса (45 млн евро). К тому моменту футболист успел провести в составе «Спортинга» 3 полноценных сезона и закрепиться в основе.

Парижане подписали Нуну Мендеша за 38 миллионов – до этого португалец играл за французский гранд на правах аренды.

«Дачникам» же достался Жоау Палинья, который лишь в последние сезоны добрался до основной обоймы португальского гранда.

Бонус – «Шахтер», 114 миллионов

«Горняки» не оказались бы в этом списке без самого громкого трансфера текущей зимы. Клуб упорно не хотел снижать требования по компенсации за вингера Михаила Мудрика – в успешном закрытии сделки сыграли несколько факторов. Во-первых, для изначально претендовавшего на украинца «Арсенала» футболист был приоритетной целью – они сконцентрировались на переговорах и постепенно увеличивали предложение. Во-вторых, в борьбу за Мудрика включился «Челси» — этот шаг скорее выглядел как желание ослабить ближайшего соседа.

В таких условиях «канониры» довели предложение до запрашиваемых 100 миллионов евро – но было уже поздно. «Шахтер» договорился с «синими» на отступные в размере 70+30 млн.

Сложно представить, что сейчас ждет дончан – со своим главным активом они расстались, в клубе больше нет топ-легионеров. Душу греет лишь одно – получилось дать дорогу воспитаннику в мировой гранд и хорошенько стрясти денег.