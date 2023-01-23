Многих возмутила зарплата новичка ЦСКА. Резервисты в РПЛ богаче мировых звёзд

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вчера, 15:38

Много платят не только Агапову.

В грандах РПЛ переплачивают почти всем

На разговор натолкнул комментарий читателя, который допустил, что Антон Миранчук получает в РПЛ больше, чем его брат Алексей в Серии А. Также бурно обсуждали оклад новичка ЦСКА Агапова, который недавно не прижился во второй команде «Спартака». Теперь его зарплата около 22 миллионов рублей в год, 300 000 евро. Неплохо, хотя по меркам «армейцев» — скромно.

Впрочем, это молодой резервист, не звезда основы. У Виллиана (оклад 1 млн евро в год), Дивеева (1.4 млн евро) и Зайнутдинова (1.3 млн) шансы играть выше. Разве что казаха вернут в центр поля или на левый фланг. Но ЦСКА в условиях, когда каждая копейка на счету и не будет щедрых премиальных УЕФА , которые оживляли бюджет москвичей, отдал 300 тысяч евро запасному.

Защитник, которому позавчера стукнуло 22 года, обошелся в 1.3 млн евро, финансовая помощь для «Пари НН». Хоть с трансфером всё нормально. Ведь помним, как Тикнизяна и Марадишвили «армейцы» отдали «Локомотиву» за 12 млн евро. Вот где неадекватная оценка футбольных возможностей. Это как требовать за Баринова 15 млн евро. Никто столько не заплатит, даже богатые турки.

Щенников заметно богаче, чем Гвардиол

Угадаете зарплату юного опорника Мухина, который у Федотова больше не в основе? Кто допускал, что Максиму выдали около 600 тысяч евро за год – попал в точку (напомним, это новичок за 170 тысяч евро). Переплачивают в РПЛ повсеместно. В Бундеслиге Гвардиол получал 600 тысяч евро по старому контракту. В два раза меньше, чем Щенников с его вечными травмами в РПЛ .

Причем на попытку ЦСКА отправить Георгия и Максима в аренду, или найти практику Карпову – Вадим скис в молодежке, получите отказ агентов игроков. Зачем уходить туда, где будут платить меньше? Вот Щенникову дарили 1.3 млн евро в год. Форвард Заболотный был богаче, чем какой-то Йошко. В «Зените» Антону тоже выдали 1 миллион евро в год, сам подтверждал:

Не футболисты виноваты, что им платят такие деньги. Это идет от структуры. И футболисту нечего стыдиться. В любом случае ты свое здоровье отдаешь, даже некоторые футболисты погибают.

Оказывается, футболист — крайне опасная профессия. Гибнут постоянно. То ли дело на сталелитейном заводе трудиться, всё здоровье сохраняешь. А с первой частью согласимся. Не футболисты виноваты, что за десятилетия никто из руководителей не поднял вопрос болезни системы, которая требует реформ. Например, учитывая налоги, у Набабкина зарплата годами была выше, чем у Гвардиола.

Понятно, что Йошко перейдет в гранд за 90 млн евро, его оклад будет заоблачным, как у Мудрика в «Челси». Но в топ-5 уловить логику проще, а недоплата встречается чаще. Например, Леау «чистыми» получает примерно как Чалов в ЦСКА . Но трансфер Федора не принесет «армейцам» около 100 млн евро, как уход Рафы итальянцам. А сколько вернет уход Гайча с зарплатой в 1.1 млн евро в год?

Алексею Миранчуку платят меньше, чем брату

Когда это запасной «Зенита» Бакаев стал игроком, достойным оклада Леау? Кстати, Алексей Миранчук получает в «Торино» меньше, чем Зелимхан. Зарплата хавбека, который приносит победы в Серии А, такая же, но налоги для богатых в Италии выше. И Антон Миранчук из аутсайдера сезона богаче, чем его родной брат.

Тема переплат важная, именно они сломали рынок. Россияне не хотят никуда уезжать, им не нужна конкуренция. Дайте контракт и место на лавке. Взгляните на зарплаты других игроков ЦСКА . Оклад Зделара не афишируют, но вряд ли хавбек согласился менее чем на 1 миллион евро в год. Мендесу, говорят, платят 500 тысяч евро. Неплохо, учитывая его возраст и пока невнятный футбол.

Понятно, почему Акинфееву платили 3 млн евро в год (сейчас, говорят, меньше). Но даже это – переплата, как и похожая зарплата Зобнина в «Спартаке». Тому же Де Хеа переплачивают в МЮ , но «дьяволы» реально зарабатывают. ЦСКА не зарабатывает, а тратит. Конечно, Акинфеев тут вне критики – символ ЦСКА . Но на одного Игоря сотни Иванов, которым дарят миллионы.

Сколько еще будет историй «подъемных» в размере годичной зарплаты? Сколько заключат бесполезных сделок, которые потопят провинциальные клубы, чтобы одумались? Наверное, пока вся система РПЛ не развалится в её нынешнем порочном виде, пересмотра расходов не будет. Причем развал всё вероятнее, ведь даже смягчение лимита не привело к нормализации рынка.

Просто теперь агенты требуют космическую зарплату не основным игрокам, вместо них можно взять восемь легионеров, а резервистам. Десять лет назад Гинер говорил, что самая большая зарплата в ЦСКА – два миллиона евро, столько платили Акинфееву. Но тогда 38-40 рублей значили один евро. Сейчас курс просел почти в два раза. Контракты игроков в валюте — расходы в рублях выше.

Помним истерику в «Спартаке», когда пытались зафиксировать курс. Принимается аргумент, что у многих старые контракты, еще до отстранения от еврокубков. Тогда Бабаев надеялся, что ЦСКА заскочит на второе место и пройдет в благодатную Лигу чемпионов, где четвертое место дает половину годового бюджета. Причем именно «армейцы» для такого разговора подходят идеально.