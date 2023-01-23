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Многих возмутила зарплата новичка ЦСКА. Резервисты в РПЛ богаче мировых звёзд

вчера, 15:38
Георгий Щенников

Много платят не только Агапову.

В грандах РПЛ переплачивают почти всем

На разговор натолкнул комментарий читателя, который допустил, что Антон Миранчук получает в РПЛ больше, чем его брат Алексей в Серии А. Также бурно обсуждали оклад новичка ЦСКА Агапова, который недавно не прижился во второй команде «Спартака». Теперь его зарплата около 22 миллионов рублей в год, 300 000 евро. Неплохо, хотя по меркам «армейцев» — скромно.

Впрочем, это молодой резервист, не звезда основы. У Виллиана (оклад 1 млн евро в год), Дивеева (1.4 млн евро) и Зайнутдинова (1.3 млн) шансы играть выше. Разве что казаха вернут в центр поля или на левый фланг. Но ЦСКА в условиях, когда каждая копейка на счету и не будет щедрых премиальных УЕФА, которые оживляли бюджет москвичей, отдал 300 тысяч евро запасному.

Защитник, которому позавчера стукнуло 22 года, обошелся в 1.3 млн евро, финансовая помощь для «Пари НН». Хоть с трансфером всё нормально. Ведь помним, как Тикнизяна и Марадишвили «армейцы» отдали «Локомотиву» за 12 млн евро. Вот где неадекватная оценка футбольных возможностей. Это как требовать за Баринова 15 млн евро. Никто столько не заплатит, даже богатые турки.

Щенников заметно богаче, чем Гвардиол

Угадаете зарплату юного опорника Мухина, который у Федотова больше не в основе? Кто допускал, что Максиму выдали около 600 тысяч евро за год – попал в точку (напомним, это новичок за 170 тысяч евро). Переплачивают в РПЛ повсеместно. В Бундеслиге Гвардиол получал 600 тысяч евро по старому контракту. В два раза меньше, чем Щенников с его вечными травмами в РПЛ.

Причем на попытку ЦСКА отправить Георгия и Максима в аренду, или найти практику Карпову – Вадим скис в молодежке, получите отказ агентов игроков. Зачем уходить туда, где будут платить меньше? Вот Щенникову дарили 1.3 млн евро в год. Форвард Заболотный был богаче, чем какой-то Йошко. В «Зените» Антону тоже выдали 1 миллион евро в год, сам подтверждал:

Не футболисты виноваты, что им платят такие деньги. Это идет от структуры. И футболисту нечего стыдиться. В любом случае ты свое здоровье отдаешь, даже некоторые футболисты погибают.

Оказывается, футболист — крайне опасная профессия. Гибнут постоянно. То ли дело на сталелитейном заводе трудиться, всё здоровье сохраняешь. А с первой частью согласимся. Не футболисты виноваты, что за десятилетия никто из руководителей не поднял вопрос болезни системы, которая требует реформ. Например, учитывая налоги, у Набабкина зарплата годами была выше, чем у Гвардиола.

Понятно, что Йошко перейдет в гранд за 90 млн евро, его оклад будет заоблачным, как у Мудрика в «Челси». Но в топ-5 уловить логику проще, а недоплата встречается чаще. Например, Леау «чистыми» получает примерно как Чалов в ЦСКА. Но трансфер Федора не принесет «армейцам» около 100 млн евро, как уход Рафы итальянцам. А сколько вернет уход Гайча с зарплатой в 1.1 млн евро в год?

Алексею Миранчуку платят меньше, чем брату

Когда это запасной «Зенита» Бакаев стал игроком, достойным оклада Леау? Кстати, Алексей Миранчук получает в «Торино» меньше, чем Зелимхан. Зарплата хавбека, который приносит победы в Серии А, такая же, но налоги для богатых в Италии выше. И Антон Миранчук из аутсайдера сезона богаче, чем его родной брат.

Тема переплат важная, именно они сломали рынок. Россияне не хотят никуда уезжать, им не нужна конкуренция. Дайте контракт и место на лавке. Взгляните на зарплаты других игроков ЦСКА. Оклад Зделара не афишируют, но вряд ли хавбек согласился менее чем на 1 миллион евро в год. Мендесу, говорят, платят 500 тысяч евро. Неплохо, учитывая его возраст и пока невнятный футбол.

Понятно, почему Акинфееву платили 3 млн евро в год (сейчас, говорят, меньше). Но даже это – переплата, как и похожая зарплата Зобнина в «Спартаке». Тому же Де Хеа переплачивают в МЮ, но «дьяволы» реально зарабатывают. ЦСКА не зарабатывает, а тратит. Конечно, Акинфеев тут вне критики – символ ЦСКА. Но на одного Игоря сотни Иванов, которым дарят миллионы.

Сколько еще будет историй «подъемных» в размере годичной зарплаты? Сколько заключат бесполезных сделок, которые потопят провинциальные клубы, чтобы одумались? Наверное, пока вся система РПЛ не развалится в её нынешнем порочном виде, пересмотра расходов не будет. Причем развал всё вероятнее, ведь даже смягчение лимита не привело к нормализации рынка.

Просто теперь агенты требуют космическую зарплату не основным игрокам, вместо них можно взять восемь легионеров, а резервистам. Десять лет назад Гинер говорил, что самая большая зарплата в ЦСКА – два миллиона евро, столько платили Акинфееву. Но тогда 38-40 рублей значили один евро. Сейчас курс просел почти в два раза. Контракты игроков в валюте — расходы в рублях выше.

Помним истерику в «Спартаке», когда пытались зафиксировать курс. Принимается аргумент, что у многих старые контракты, еще до отстранения от еврокубков. Тогда Бабаев надеялся, что ЦСКА заскочит на второе место и пройдет в благодатную Лигу чемпионов, где четвертое место дает половину годового бюджета. Причем именно «армейцы» для такого разговора подходят идеально.

Принято считать, что у ЦСКА более-менее здоровые денежные отношения с игроками. Это не «Локомотив», «Спартак» и «Зенит», которые разбрасывались деньгами, а теперь не могут избавиться от дорогих игроков. Но если оклады в ЦСКА вызывают вопросы, что сказать о других? Чемпионами не были семь лет. Клуб принадлежит государственной корпорации. И тратит, словно частный.

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Все комментарии
9vkgg5ynv6zu
9vkgg5ynv6zu
вчера в 23:03
А что можем себе позволить! Народ живёт зажиточно! Всё есть и пусть нам завидуют заграничные нищеброды!!!!!))))
rubin kazzzan
rubin kazzzan ответ Zimka (раскрыть)
вчера в 22:56
Очень правильно подмечено! Недаром столько лайков
Союзник противников
Союзник противников ответ Мирон Витальевич (раскрыть)
вчера в 22:01
А вы в какой коррупционной цепи место занимаете? Низшей,высшей,или КАК ВСЕ???Вот мне как-то не удалось,но может чужой опыт поможет,и я тоже устроюсь!
gwynb1eidd
gwynb1eidd ответ Мирон Витальевич (раскрыть)
вчера в 21:33
с каких пор спартак стал частным? единственный частный клуб в РПЛ это Краснодар...
gwynb1eidd
gwynb1eidd ответ протон (раскрыть)
вчера в 21:32
это утопия...
gwynb1eidd
gwynb1eidd
вчера в 21:31, ред.
По поводу зарплат в РПЛ, это правда, что они не рыночные, но уж точно не на ЦСКА нужно делать акцент в статье про деньги, пусть даже сейчас и частично от гос компании...
Over 9000
Over 9000
вчера в 20:30
возмутила походу автора статьи только. считайте свиней и бомжей, а не клуб с самым низким бюджетом из топов
pomor45
pomor45
вчера в 20:17
Это аргументы в пользу полной ликвидации в России профессионального футбола. Нет у нас такого футбола, не должно быть и такой профессии. Более того, у нас нет и болельщика, соответствующего профессиональному футболу. Так что, любительского футбола будет достаточно с лихвой, а для этого ни ФИФА, ни УЕФА не нужны.
vova505
vova505 ответ Zimka (раскрыть)
вчера в 19:35
Было бы здорово
Но наврядли
Никого и ничего не приведет в чувства
Уверен в этом
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 18:27
Щенников в годы Гвардиола ничем ему не уступал, если что. Гвардиол пока что никто
Мирон Витальевич
Мирон Витальевич
вчера в 18:14
База:

1). В насквозь прогнившем коррупцией государстве, не может в его отдельных сферах быть всё бело, пушисто и прозрачно. Так не бывает, это фантастика.

2). Если клуб частный, то вопросы по зарплате снимаются автоматически. Но если на гос. бюджете (на балансе регионов или гос. корпораций), а это все клубы за исключением Спартака. То зарплата не должна быть выше чем в 2-3 раза от средней по региону.
112910415
112910415
вчера в 17:56
вечная проблема ...
или теперь что-то будет меняться ?!
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответ LOpp (раскрыть)
вчера в 17:50
Ну ЦСКА отличался тем что хотя бы пытаются не переплачивать футболистам и то не всегда получается. А в зените никто и не пытается экономить деньги. Статью можно назвать если в ЦСКА такие переплаты то что будет в других клубах особенно в зените?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Zimka (раскрыть)
вчера в 17:19, ред.
Более того, я знаю кого нужно приводить в чувство и многие это знают. Приводить в чувство надо тех чиновников (Миллер, Белозеров, Костин), которые вваливали и будут вваливать деньги в госклубы (Зенит, Локо, Динамо) ради удовлетворения собственных амбиций. Т.к. ни ЛЧ, ни ЛЕ , ни ЛК, ни ЧМ, ни ЧЕ нам не святят.
протон
протон
вчера в 16:59
Самая оптимальная зарплата футболиста для того, чтобы в футбол шли люди, действительно любящие футбол, а не ради денег - 300 тыс рублей в месяц. Игрокам сборной и кандидатам - 500-600. Хотите быть миллионерами - работайте, доказывайте в ЛЧ и за сборную, езжайте в АПЛ, Ла Лигу, Бундеслигу, Серию А - и становитесь миллионерами. Тогда наша футбольная тусовка сразу отсеется, и останутся люди, преданные игре, а не баблу.
Zimka
Zimka
вчера в 16:56
Возможно отстранение от Еврокубков поможет привести некоторых в чувства, пусть клубы РПЛ играют по средствам, а помощь государства это максимум академия + стадионы, "выхлоп" не соответствует вкладываемым средствам, лучше сейчас сделать шаг назад и перестраивать систему, чем ждать пока клубы будут сыпаться один за другим.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ LOpp (раскрыть)
вчера в 16:15
Это вопрос риторический. Кто платит деньги, то и содержание текстов определяет. Газпром - кормилец всех наших СМИ. Ну а если быть точным, то Зенит, Локо и Динамо - это 10% государственные клубы. А ЦСКА около 50% в частной собственности - 25% у Гинера и 25 % у корпорации недвижимости. А частных клубов всего 3 . Это Краснодар, Спартак и Сочи.
LOpp
LOpp
вчера в 15:49
странно, что не коснулись зарплат в Зените. Там зарплатная ведомость у бразильцев под 100 млн евро
YGGDRASILL911
YGGDRASILL911
вчера в 15:46
В РПЛ очень много платят некоторым футболистам, а они не вкалывают на поле.
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