Soccer.ru
ГлавнаяНовостиФинансыИспания. Примера 2022/2023

«Барселона» зимой никого не купит

вчера, 14:40

«Барселона» не сможет никого приобрести этой зимой.

Причиной является правило финансового фэйр-плей. Несмотря на то, что команду покинули Жерар Пике и Мемфис Депай, каталонцы не смогут рассчитывать на усиление состава во время текущего трансферного окна. Клуб активно искал замену Депаю, но по вышеназванной причине это тщетно.

После ухода Пике и Депая в зарплатной ведомости клуба освободились 15-20 млн евро, но правила Ла Лиги все равно не позволят «сине-гранатовым» кого-либо подписать. «Барселона» может надеяться на изменения финансового регламента, но в ближайшее время это маловероятно.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиГлейзеры могут полностью продать «Манчестер Юнайтед»
Вчера, 21:59
СлухиВладельцы ПСЖ могут купить «Манчестер Юнайтед»
Вчера, 13:45
СлухиУЕФА планирует ввести 5-летний лимит на платежи за трансферы игроков
Вчера, 10:45
Многих возмутила зарплата новичка ЦСКА. Резервисты в РПЛ богаче мировых звёзд
23 январяВадим Багров в блоге Футбол и деньгиКомментарии20
«Челси» занял 2-е место по стоимости состава в мире
22 января
Эти клубы умеют продавать. «Аякс» раскрутил МЮ, «Сити» раздал балласт, украинцы наварились на «Челси»
21 январяМаксим Тарасов в блоге Футбол и деньгиКомментарии6
Сортировать
Все комментарии
Cympak-05
Cympak-05
вчера в 18:15
Депай провёл всего 4 матча. О какой замене игрока, если 4 матча можно дать кому то из академии
протон
протон
вчера в 17:04
Алемани занимается продлением Гави,Бальде,Пеньи и Араухо,а это самое важное!
Это будет отличным зимним ТО!
Никого не купим и сохраним возможность для летнего ТО,а пока все усилия направят на решение внутренних вопросов!
Wolverine Beast
Wolverine Beast
вчера в 16:59
Зима уже почти прошла, летом наверняка купят футболистов.
rhskmz
rhskmz
вчера в 16:04
Чтобы купить что нибудь ненужное надо продать что нибудь ненужное !
mg78ezw7vzfr
mg78ezw7vzfr ответ ny5d9jbkt5nd (раскрыть)
вчера в 15:58
Пожалуй можно ждать только аренду
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:56
Это бабка на двое сказала !)
Elliada
Elliada
вчера в 15:38
Половина игроков, которых купила Барселона, просиживает лавку. Зачем еще???
НЕЭГО И СТ
НЕЭГО И СТ
вчера в 15:22
А как же "рычаги"?..
ny5d9jbkt5nd
ny5d9jbkt5nd
вчера в 15:15
Барса уже разместила объявление в газете: "Куплю-продажу не предлагать, только аренда".
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 