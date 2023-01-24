«Барселона» зимой никого не купит

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вчера, 14:40

«Барселона» не сможет никого приобрести этой зимой.

Причиной является правило финансового фэйр-плей. Несмотря на то, что команду покинули и , каталонцы не смогут рассчитывать на усиление состава во время текущего трансферного окна. Клуб активно искал замену Депаю, но по вышеназванной причине это тщетно.

После ухода Пике и Депая в зарплатной ведомости клуба освободились 15-20 млн евро, но правила Ла Лиги все равно не позволят «сине-гранатовым» кого-либо подписать. «Барселона» может надеяться на изменения финансового регламента, но в ближайшее время это маловероятно.