«Барселона» зимой никого не купит

«Барселона» не сможет никого приобрести этой зимой.
Причиной является правило финансового фэйр-плей. Несмотря на то, что команду покинули Жерар Пике и Мемфис Депай, каталонцы не смогут рассчитывать на усиление состава во время текущего трансферного окна. Клуб активно искал замену Депаю, но по вышеназванной причине это тщетно.
После ухода Пике и Депая в зарплатной ведомости клуба освободились 15-20 млн евро, но правила Ла Лиги все равно не позволят «сине-гранатовым» кого-либо подписать. «Барселона» может надеяться на изменения финансового регламента, но в ближайшее время это маловероятно.
Это будет отличным зимним ТО!
Никого не купим и сохраним возможность для летнего ТО,а пока все усилия направят на решение внутренних вопросов!
Это будет отличным зимним ТО!
Никого не купим и сохраним возможность для летнего ТО,а пока все усилия направят на решение внутренних вопросов!