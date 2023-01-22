«Челси» занял 2-е место по стоимости состава в мире .

Стоимость состава «Челси» превысила 1 млрд евро по версии Transfermarkt.
Первое место занял «Манчестер Сити». Тройку замкнула «Бавария».
Первая десятка рейтинга выглядит на данный момент следующим образом:
«Манчестер Сити» (1,11 млрд).
«Челси» (1,02 млрд).
«Бавария» (944,70 млн).
«Ливерпуль» (928 млн).
«Пари Сен-Жермен» (894,55 млн).
«Реал» (849 млн).
«Арсенал» (789 млн).
«Барселона» (777 млн).
«Манчестер Юнайтед» (742,10 млн).
«Тоттенхэм» (688,30 млн).
Ужасное несоответствие цены и качества ! Когда такие бешеные вложения даже не оправдывают себя даже в АПЛ, где команда находится на десятом месте и в двадцати матчах одержала всего восемь побед. Я даже не беру статистику, а какое место занял бы Челси сейчас среди клубов мирового футбола ⚽️ .
Тут даже страшно представить какое место занял бы Челси. Ну тут дело в том, что как само руководство так весь менеджерский состав Челси скорее всего занялись не своим делом. Они видимо совершенно далеки от самого футбола и внутри футбольной кухни. А иначе никак нельзя объяснить то что сейчас происходит с некогда великим клубом под управлением Абрамовича и лучшего футбольного менеджера Марины Грановской.
Одним словом, после покупки новых боссов Челси, произошёл и происходит полный развал клуба. Вот что значит когда люди не в теме и заняты не тем делом. Статистика команды и результаты, тому яркое подтверждение , - деградация !( Ну вот как-то так, если в кратце.
Ужасное несоответствие цены и качества ! Когда такие бешеные вложения даже не оправдывают себя даже в АПЛ, где команда находится на десятом месте и в двадцати матчах одержала всего восемь побед. Я даже не беру статистику, а какое место занял бы Челси сейчас среди клубов мирового футбола ⚽️ .
Тут даже страшно представить какое место занял бы Челси. Ну тут дело в том, что как само руководство так весь менеджерский состав Челси скорее всего занялись не своим делом. Они видимо совершенно далеки от самого футбола и внутри футбольной кухни. А иначе никак нельзя объяснить то что сейчас происходит с некогда великим клубом под управлением Абрамовича и лучшего футбольного менеджера Марины Грановской.
Одним словом, после покупки новых боссов Челси, произошёл и происходит полный развал клуба. Вот что значит когда люди не в теме и заняты не тем делом. Статистика команды и результаты, тому яркое подтверждение , - деградация !( Ну вот как-то так, если в кратце.
Набрали какой-то нелеквид в виде обомеянгов и стерлингов, а теперь продадут их, три крайних трансфера конечно жутко дорогие, но не провальные даже вполне перспектиные, команду собирают молодую, и нужно время.
Этот сезон всё для Челси, будем смореть что будет в следующем сезоне.
Набрали какой-то нелеквид в виде обомеянгов и стерлингов, а теперь продадут их, три крайних трансфера конечно жутко дорогие, но не провальные даже вполне перспектиные, команду собирают молодую, и нужно время.
Этот сезон всё для Челси, будем смореть что будет в следующем сезоне.