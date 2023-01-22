Soccer.ru
ГлавнаяНовостиФинансыАнглия. Премьер-Лига 2022/2023

«Челси» занял 2-е место по стоимости состава в мире

сегодня, 12:34

Стоимость состава «Челси» превысила 1 млрд евро по версии Transfermarkt.

Первое место занял «Манчестер Сити». Тройку замкнула «Бавария».

Первая десятка рейтинга выглядит на данный момент следующим образом:

«Манчестер Сити» (1,11 млрд).

«Челси» (1,02 млрд).

«Бавария» (944,70 млн).

«Ливерпуль» (928 млн).

«Пари Сен-Жермен» (894,55 млн).

«Реал» (849 млн).

«Арсенал» (789 млн).

«Барселона» (777 млн).

«Манчестер Юнайтед» (742,10 млн).

«Тоттенхэм» (688,30 млн).

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Эти клубы умеют продавать. «Аякс» раскрутил МЮ, «Сити» раздал балласт, украинцы наварились на «Челси»
Вчера, 15:16Максим Тарасов в блоге Футбол и деньгиКомментарии6
Главный инвестор «Химок» оценил слухи о прекращении финансирования клуба
20 января
Главный инвестор «Химок» может прекратить финансирование клуба
20 января
«Уфа» пока не получала от «Арсенала» денег за трансфер Зинченко
19 января
«Краснодар» продлил спонсорское соглашение с букмекерской компанией
19 января
«Томь» объявила о потере профессионального статуса
19 января
Сортировать
Все комментарии
3ton
3ton
сегодня в 14:46, ред.
ТТХ улыбнул в этом рейтинге и отсутствие Атлетико Мадрид в 10ке.
Даже у Лейпцига с Дортмундом составы дороже , чем у ТТХ
3ton
3ton ответ GOR TER-ARISTAKESSIAN (раскрыть)
сегодня в 14:45
Чемпионаты разного уровня.
Одно продавать и покупать игроков в дворовом чемпионате , другое , где команды на усиление тратят млрд.
GOR TER-ARISTAKESSIAN
GOR TER-ARISTAKESSIAN
сегодня в 14:39
Учитесь как Аякс строит свою команду без таких денег.
Dima salev
Dima salev
сегодня в 14:38
После ухода Абрамовича Челси стал английский Фулхем или Нюкасл. Больше Челси не считают за топ клуб. И матчи с участием Челси не интересно стал
dikalot
dikalot
сегодня в 14:36
Один Мудрик все поменял
7stars2
7stars2
сегодня в 14:32
Ни одного итальянского клуба в десятке.
zooveterinar
zooveterinar ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 14:30
В Зенит бы их,руководителей этих!!!
zooveterinar
zooveterinar
сегодня в 14:27
Не вылететь в чемпионшип может и помогут эти трансферы!!
Ironigor
Ironigor ответ Stalker-ato (раскрыть)
сегодня в 14:19
Не тот клуб выбрали для учебного процесса и экспериментов !(( С ФНЛ надо было начинать !))
Zhgoon
Zhgoon
сегодня в 14:18
«Арсенал» хорош в соотношении цена-качество.
DXTK
DXTK
сегодня в 14:17, ред.
Абрамович тратил но клуб находился в первой пятерке, Боэли тратит но клуб борется за 10 место. явно ценна не оправдывает качество. Ладно в АПЛ явно Челси в этом сезоне пролетает, посмотрим что будет у них в ЛЧ. Но опять же клуб накупил много игроков, и пока команда не слишком наверно сыгралась. По этому результат таков, плюс Поттер не привык, что вот так могут сразу накупить кучу игроков, а ты пойди подумай как их расположить. В Брайтоне, что у него было, наверно за весь сезон две три покупки от силы и спрос меньше.

PS Вот сейчас Челси можно назвать мешком, и будем правы. Покупают а результат не виден.
Stalker-ato
Stalker-ato ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 14:05, ред.
Согласен с вами,но....они учатся, учатся на своих ошибках.

Набрали какой-то нелеквид в виде обомеянгов и стерлингов, а теперь продадут их, три крайних трансфера конечно жутко дорогие, но не провальные даже вполне перспектиные, команду собирают молодую, и нужно время.

Этот сезон всё для Челси, будем смореть что будет в следующем сезоне.
adekvat
adekvat ответ shlomo (раскрыть)
сегодня в 13:51
Абрамовича возвращать, что ещё делать.
pomor45
pomor45
сегодня в 13:49
Сие обстоятельство указывает на то, что без всяких санкций в этом обществе нам места нет, кроме задворок.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 13:45, ред.
«Челси» занял 2-е место по стоимости состава в мире .

Ужасное несоответствие цены и качества ! Когда такие бешеные вложения даже не оправдывают себя даже в АПЛ, где команда находится на десятом месте и в двадцати матчах одержала всего восемь побед. Я даже не беру статистику, а какое место занял бы Челси сейчас среди клубов мирового футбола ⚽️ .

Тут даже страшно представить какое место занял бы Челси. Ну тут дело в том, что как само руководство так весь менеджерский состав Челси скорее всего занялись не своим делом. Они видимо совершенно далеки от самого футбола и внутри футбольной кухни. А иначе никак нельзя объяснить то что сейчас происходит с некогда великим клубом под управлением Абрамовича и лучшего футбольного менеджера Марины Грановской.

Одним словом, после покупки новых боссов Челси, произошёл и происходит полный развал клуба. Вот что значит когда люди не в теме и заняты не тем делом. Статистика команды и результаты, тому яркое подтверждение , - деградация !( Ну вот как-то так, если в кратце.
Juventus CR7
Juventus CR7
сегодня в 13:40
Челси последнее время слишком много тратит на трансферы. Новое руководство вложило уже больше 400 миллионов евро. От этого и стоимость команды резко выросла, в связи с чем они заняли 2 позицию. Теперь конечно правильно бы распорядиться всеми этими усилениями. Все пришедшие сильные игроки в индивидуальном плане. Посмотрим во что в итоге выльется весь этот финансовый бум в составе Синих!!!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 13:40
Странно видеть ПСЖ среди бедствующих попрошаек-голодранцев на 5-м месте...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ КЭТиК (раскрыть)
сегодня в 13:10, ред.
Это как посмотреть... Например задний ход у команды сейчас самый быстрый.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 12:55
КПД у игроков Челси самый низкий.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 12:41
Учитывая как они сейчас тратят деньги , налево и направо, скоро будут оскароносцами....)
shlomo
shlomo
сегодня в 12:39
Стоимость не соответствует качеству игры.... нужно что то срочно менять у Челси...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 