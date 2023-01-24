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Владельцы ПСЖ могут купить «Манчестер Юнайтед»

вчера, 13:45

Владельцы ПСЖ — инвестиционная группа Qatar Sports Investments (QSI), интересуются возможностью приобретения «Манчестер Юнайтед».

Вряд ли покупка произойдет в начале этого года — для этого QSI пришлось бы срочно продавать парижский клуб, такого намерения нет.

Но есть и другой вариант, при котором суверенный фонд Катара (Qatar Investment Authority) создает новую бизнес-структуру, отдельную от ПСЖ и ее владельцев. Однако это может грозить новыми проверками.

На данный момент владельцы клубов не встречались друг с другом. Есть вероятность того, что консорциум из Саудовской Аравии составит QSI конкуренцию. Стоит отметить, что суверенный фонд Саудовской Аравии владеет «Ньюкаслом».

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 20:56
...и ликвидировать это юридическое лицо.
112910415
112910415
вчера в 19:05
сложные процессы идут повсюду ...
Nazi
Nazi ответ 4ecTHbIu (раскрыть)
вчера в 18:51
Какими плюсами? :)
Абдурахман Джантемиров
Абдурахман Джантемиров ответ НЕЭГО И СТ (раскрыть)
вчера в 17:13
Да! Прям как Месси, единственное что они оставили Барселоне это сопли Лео на салфетке, а остальное всё выкупили
протон
протон
вчера в 17:01
Ну владельцы ПСЖ это неплохо. Они и в базу вложились и стадион ПСЖ хотят выкупить чтобы усовершенствовать его, плюс развивают коммерцию и в состав вкладываются и УЕФА морковку подкинули, когда Суперлига намечалась.
Арабы не дураки они понимают что нефть это не вечно, вот и вкладывают в европейскую систему
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 16:39
Утка 100%.
Igo0rek
Igo0rek ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 16:03
Молодцы, знают как делать дела.
Futurista
Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 15:55
Ничего удивительного...старая формула дедушки Маркса работает в обе стороны...
adekvat
adekvat
вчера в 15:24
Правильно что мелочиться, скупать футболистов, брать сразу командами.
НЕЭГО И СТ
НЕЭГО И СТ
вчера в 15:23
С потрохами?..
4ecTHbIu
4ecTHbIu ответ Juventus CR7 (раскрыть)
вчера в 15:22
Если шейхи могут купить Роналду и Месси, я думаю они в состоянии купить и комитет. Это капитализм, с его плюсами и минусами, а справедливости в этом мире искать не стоит, увы.
Juventus CR7
Juventus CR7
вчера в 15:09
Это уже и не смешно. Значит к примеру к Ювентусу начали обвинять в нарушениях фейр плей и т д. А чего не трогают тоже ПСЖ????? Они не то что полностью доход перекрывают с расходом, они на сезон на зарплаты команда не зарабатывает. А все перекрывают шейхи. Они в таком там минусе что много лет надо будет перекраивать его. С Юве и очки сняли, и грозятся с еврокубков на пару сезонов вытворять, и руководство дисквалифицируют. А такие команды как ПСЖ и другие такое впечатление никто не видит, или точнее будет сказать не хотят видеть. Мало того они ещё и команду хотят приобрести. Хотя все уже и привыкли к такой политики в футболе.
lotsman
lotsman
вчера в 15:06, ред.
А что нынешние владельцы М.Ю. думают?
rhskmz
rhskmz
вчера в 14:45
Аха , и оба клуба будут играть в чемпионате Франции !
YGGDRASILL911
YGGDRASILL911
вчера в 14:35
Нефть и АД не совместимы. МЮ нужен что-то другое.
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:20, ред.
Владельцы ПСЖ могут купить «Манчестер Юнайтед».

Интересный вброс . Оказывается никто не с кем не встречался , а сама инвестиционная компания QSI должна создать новую бизнес - структуру и это ещё создаст огромную головную боль с новыми проверками . И кто это такой гений безумного инсайда , который уже даже придумал какой-то консорциум из Саудовской Аравии, который должен ещё и составить конкуренцию QSI ?!!))
Приз в студию настоящему инсайдеру , за лихо закрученный сюжет !))
DXTK
DXTK
вчера в 14:06, ред.
Это будет плюсом для МЮ и АПЛ, сюда может тогда перейти Мбаппе и мы увидим дуэль лучших молодых форвардов в лучшей лиге мира с Холандом и против МС.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 14:03
Проще перечислить чего не могут купить владельцы ПСЖ....

Интересное устройство взаимообмена...

Европейцы платят аравийцам за нефть деньги....за которые аравийцы скупают всё остальное что есть у европейцев...)))
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 14:02
Скоро все топы будут под арабами
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