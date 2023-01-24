Владельцы ПСЖ могут купить «Манчестер Юнайтед».

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вчера, 13:45

Владельцы ПСЖ — инвестиционная группа Qatar Sports Investments (QSI), интересуются возможностью приобретения «Манчестер Юнайтед».

Вряд ли покупка произойдет в начале этого года — для этого QSI пришлось бы срочно продавать парижский клуб, такого намерения нет.

Но есть и другой вариант, при котором суверенный фонд Катара (Qatar Investment Authority) создает новую бизнес-структуру, отдельную от ПСЖ и ее владельцев. Однако это может грозить новыми проверками.

На данный момент владельцы клубов не встречались друг с другом. Есть вероятность того, что консорциум из Саудовской Аравии составит QSI конкуренцию. Стоит отметить, что суверенный фонд Саудовской Аравии владеет «Ньюкаслом».