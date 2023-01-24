Владельцы ПСЖ могут купить «Манчестер Юнайтед».

Владельцы ПСЖ — инвестиционная группа Qatar Sports Investments (QSI), интересуются возможностью приобретения «Манчестер Юнайтед».
Вряд ли покупка произойдет в начале этого года — для этого QSI пришлось бы срочно продавать парижский клуб, такого намерения нет.
Но есть и другой вариант, при котором суверенный фонд Катара (Qatar Investment Authority) создает новую бизнес-структуру, отдельную от ПСЖ и ее владельцев. Однако это может грозить новыми проверками.
На данный момент владельцы клубов не встречались друг с другом. Есть вероятность того, что консорциум из Саудовской Аравии составит QSI конкуренцию. Стоит отметить, что суверенный фонд Саудовской Аравии владеет «Ньюкаслом».
Интересное устройство взаимообмена...
Европейцы платят аравийцам за нефть деньги....за которые аравийцы скупают всё остальное что есть у европейцев...)))
Интересное устройство взаимообмена...
Европейцы платят аравийцам за нефть деньги....за которые аравийцы скупают всё остальное что есть у европейцев...)))
Интересный вброс . Оказывается никто не с кем не встречался , а сама инвестиционная компания QSI должна создать новую бизнес - структуру и это ещё создаст огромную головную боль с новыми проверками . И кто это такой гений безумного инсайда , который уже даже придумал какой-то консорциум из Саудовской Аравии, который должен ещё и составить конкуренцию QSI ?!!))
Приз в студию настоящему инсайдеру , за лихо закрученный сюжет !))
Интересный вброс . Оказывается никто не с кем не встречался , а сама инвестиционная компания QSI должна создать новую бизнес - структуру и это ещё создаст огромную головную боль с новыми проверками . И кто это такой гений безумного инсайда , который уже даже придумал какой-то консорциум из Саудовской Аравии, который должен ещё и составить конкуренцию QSI ?!!))
Приз в студию настоящему инсайдеру , за лихо закрученный сюжет !))