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вчера, 14:58

Испанский футболист стал гражданином Индонезии.

Игрок родился в испанском Канет-де-Мар, но ещё в детстве его бабушка говорила ему, что он наследный принц. Футболист стал раджой, как и его прадед. Происхождение помогло Амату получить гражданство в ноябре. Жорди уже заигран за сборную Индонезии.

Игрок выступал за «Райо Вальекано», «Бетис», «Эспаньол», а также за бельгийский «Эйпен».

Раджа — титул государя, князя или царя.