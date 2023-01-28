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Испанский футболист стал раджой

вчера, 14:58

Испанский футболист Жорди Амат стал гражданином Индонезии.

Игрок родился в испанском Канет-де-Мар, но ещё в детстве его бабушка говорила ему, что он наследный принц. Футболист стал раджой, как и его прадед. Происхождение помогло Амату получить гражданство в ноябре. Жорди уже заигран за сборную Индонезии.

Игрок выступал за «Райо Вальекано», «Бетис», «Эспаньол», а также за бельгийский «Эйпен».

Раджа — титул государя, князя или царя.

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Все комментарии
Baggio R.
Baggio R.
вчера в 20:10
Наингголан тоже индонезиец и Раджа)
Ziza Woor
Ziza Woor
вчера в 17:26
А я т думал что это Пике)))
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 17:23
У раджей много жен это точно,повезло Амату
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 17:22
Кто-то раждам кто-то что-то другое, это не футбол
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 15:38
Подумаешь...
У нас 5 бразильцев продлили контракты...и тоже стали Раджами...
Сварожич
Сварожич
вчера в 15:08
Ну теперь будет развивать футбол в своей стране
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 15:04
Все в жизни случается и такое!!!
drug01
drug01
вчера в 15:01
Теперь усилит сборную страны
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