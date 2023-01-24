Стала известна причина расставания Роналду с агентом Мендешем

Стала известна причина расставания нападающего Криштиану Роналду с агентом Жорже Мендешем.
Роналду просил Мендеша организовать трансфер в «Челси» или «Баварию» в нынешнее трансферное окно, когда этого сделать не удалось, Криштиану потерял веру в агента и перешёл к сотрудничеству с Рикардо Регуфе.
Именно Регуфе принял непосредственное участие в организации трансфера Роналду в «Аль-Наср».
Скажет Криш, оседлавший верблюда.
Я тебя никогда не увижу,
Я тебя никогда не забуду.🙋♂️
Скажет Криш, оседлавший верблюда.
Я тебя никогда не увижу,
Я тебя никогда не забуду.🙋♂️