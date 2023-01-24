Стала известна причина расставания Роналду с агентом Мендешем

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вчера, 21:20

Стала известна причина расставания нападающего с агентом .

Роналду просил Мендеша организовать трансфер в «Челси» или «Баварию» в нынешнее трансферное окно, когда этого сделать не удалось, Криштиану потерял веру в агента и перешёл к сотрудничеству с Рикардо Регуфе.

Именно Регуфе принял непосредственное участие в организации трансфера Роналду в «Аль-Наср».