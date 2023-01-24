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Стала известна причина расставания Роналду с агентом Мендешем

вчера, 21:20

Стала известна причина расставания нападающего Криштиану Роналду с агентом Жорже Мендешем.

Роналду просил Мендеша организовать трансфер в «Челси» или «Баварию» в нынешнее трансферное окно, когда этого сделать не удалось, Криштиану потерял веру в агента и перешёл к сотрудничеству с Рикардо Регуфе.

Именно Регуфе принял непосредственное участие в организации трансфера Роналду в «Аль-Наср».

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 04:46
у сильного всегда бессильный виноват ))
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 04:41
Роналду поставил заведомо невыполнимую задачу.
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 22:38
Хорошо что Боели не настолько сумасшедший. НО всё равно за Тухеля ему долго надо будет оправдать свой поступок
g8mvp684vh79
g8mvp684vh79
вчера в 22:37
Мне теперь платят больше, чем Месси -
Скажет Криш, оседлавший верблюда.
Я тебя никогда не увижу,
Я тебя никогда не забуду.🙋‍♂️
Elliada
Elliada
вчера в 22:08
Проще встретить НЛО, чем пристроить балласта в топ-клуб. Роналду - Питер Пэн. До сих пор думает, что ему 25 лет и он в отличной форме.
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 21:28
Надо было снизить свою ЗП до 50 000 в неделю и тебя бы взяли. Все равно Роналду на рекламе много зарабатывает.
minai
minai
вчера в 21:28
Скорее всего, Криштиану узнал о планах Мендеша продать его в Зенит.
НЕЭГО И СТ
НЕЭГО И СТ
вчера в 21:23
Сумасшедший...
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