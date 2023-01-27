Роналду был недоволен тем, что игрок соперника праздновал гол в стиле Месси

«Аль-Наср» проиграл в матче за Суперкубок Саудовской Аравии «Аль-Иттихаду» (1:3).
Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду провёл весь матч, не отметившись результативными действиями.
Один из голов в ворота команды португальца забил нападающий сборной Марокко Абдерразак Хамдалла. Футболист отпраздновал свой забитый мяч, подражая празднованию Лионеля Месси после забитого победного гола за «Барселону» в гостевом матче с «Реалом» несколько лет назад в Ла Лиге. Роналду выразил недовольство таким поведением игрока соперника, размахивая руками.
ОТКУДА уверенность, что именно из-за этого?)))))
Так то команда гол пропустила, нет?)
ОТКУДА уверенность, что именно из-за этого?)))))
Так то команда гол пропустила, нет?)
А если на лавочку посадят - туши свет, бросай гранату.
Кста, вполне возможно, что Хамдалла спецом спровоцировал дайвера...
А если на лавочку посадят - туши свет, бросай гранату.
Кста, вполне возможно, что Хамдалла спецом спровоцировал дайвера...
С другой стороны, многим тоже не нравятся его прыжки-празднования, они какие-то стрёмные, но все же молчат.
С другой стороны, многим тоже не нравятся его прыжки-празднования, они какие-то стрёмные, но все же молчат.