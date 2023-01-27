Роналду был недоволен тем, что игрок соперника праздновал гол в стиле Месси

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вчера, 11:19

«Аль-Наср» проиграл в матче за Суперкубок Саудовской Аравии «Аль-Иттихаду» (1:3).

Нападающий «Аль-Насра» провёл весь матч, не отметившись результативными действиями.

Один из голов в ворота команды португальца забил нападающий сборной Марокко . Футболист отпраздновал свой забитый мяч, подражая празднованию после забитого победного гола за «Барселону» в гостевом матче с «Реалом» несколько лет назад в Ла Лиге. Роналду выразил недовольство таким поведением игрока соперника, размахивая руками.