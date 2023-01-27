Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: события

Роналду был недоволен тем, что игрок соперника праздновал гол в стиле Месси

вчера, 11:19
Аль-ИттихадЛоготип футбольный клуб Аль-Иттихад (Джидда)3 : 1Логотип футбольный клуб Аль-Наср (Эр-Рияд)Аль-НасрМатч завершен

«Аль-Наср» проиграл в матче за Суперкубок Саудовской Аравии «Аль-Иттихаду» (1:3).

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду провёл весь матч, не отметившись результативными действиями.

Один из голов в ворота команды португальца забил нападающий сборной Марокко Абдерразак Хамдалла. Футболист отпраздновал свой забитый мяч, подражая празднованию Лионеля Месси после забитого победного гола за «Барселону» в гостевом матче с «Реалом» несколько лет назад в Ла Лиге. Роналду выразил недовольство таким поведением игрока соперника, размахивая руками.

Роналду был недоволен тем, что игрок соперника праздновал гол в стиле Месси

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиБританский миллиардер близок к покупке «Манчестер Юнайтед»
Вчера, 16:06
СлухиИспанский игрок «Реала» будет выступать за сборную Марокко
25 января
У Зинченко — самый большой процент побед в истории АПЛ
25 января
«Барса» и «Реал» хотят зарегистрировать бренд «Эль Класико». Ла Лига против
25 января
СлухиСтала известна причина расставания Роналду с агентом Мендешем
24 января
Болельщики «Депортиво» назвали украинского игрока соперника нацистом
22 января
Сортировать
Все комментарии
Agamaga........
Agamaga........ ответ lNGMAN (раскрыть)
сегодня в 12:03
Бывает. Не знаю.
lNGMAN
lNGMAN ответ Agamaga........ (раскрыть)
сегодня в 02:33
Случайно отправил жалобу как ее отменить?
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 17:17
В арабской лиге над ним решили постебаться 😂
НЕЭГО И СТ
НЕЭГО И СТ
вчера в 13:28
Ему вообще Месси не нравится...
Tirkesh Annamyradow
Tirkesh Annamyradow
вчера в 13:27
Если Роналду на следующей игре забьёт гол . То вы хейтеры! Начнете сказать вот он забивает простой лиге а если не забьёт то тогда у вас начинается бла..бла... А ещё до Роналду уже сколько лет Аль - Наср не выграл Аль- Иттихад
112910415
112910415
вчера в 13:23
в старости много некрасивого ... (
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 12:55
Криш сильно мнительный , ещё и звезду включил
Иван Стаканов
Иван Стаканов
вчера в 12:39
Роналду выразил недовольство таким поведением игрока соперника, размахивая руками.

ОТКУДА уверенность, что именно из-за этого?)))))
Так то команда гол пропустила, нет?)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 11:40
Это только начало. При своих неудачах он становится очень токсичным.
А если на лавочку посадят - туши свет, бросай гранату.
Кста, вполне возможно, что Хамдалла спецом спровоцировал дайвера...
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 11:30
Лучше бы он был недоволен собой, что не смог помочь клубу выиграть.
С другой стороны, многим тоже не нравятся его прыжки-празднования, они какие-то стрёмные, но все же молчат.
Colchoneros
Colchoneros
вчера в 11:27
Ну и бомбануло вашу принцессу!
Ziza Woor
Ziza Woor
вчера в 11:22
Это ради пиара, он такое делал в своей молодости. Пусть и другие делают.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 