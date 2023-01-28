Семак подтвердил интерес к Малкому со стороны ПСЖ.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отреагировал на информацию о возможном переходе нападающего Малкома в ПСЖ.
Что касается предложения по Малкому, то официально оно не поступало, но интерес со стороны «Пари Сен-Жермен» есть, я разговаривал с Малкомом. Мы ждём официального предложения, и если оно последует, мы будем готовы его рассмотреть. Это хорошая команда, один из лидеров современного европейского футбола. Мы никогда никого не удерживали насильно, а сам Малком готов полностью выполнять все обязательства, которые взял на себя, подписав контракт с нашим клубом. На сегодняшний день он игрок нашей команды, официального предложения со стороны «Пари Сен-Жермен» не было, поэтому все разговоры на тему его перехода не имеют под собой никакого основания. Интерес есть, но дальше этого дело пока не зашло.
У Малкома хорошее настроение. И вчера, и сегодня. Ещё раз повторю: он полностью готов отдавать все свои силы для того, чтобы помогать нашей команде.
И главное.... этот хлеб ему придётся отрабатывать вдвойне...по сравнению с нынешней зоной комфорта...где просто "неотъезд" - стоит несколько млн евро...
По мне..так Малком в тройке лучших игроков Лиги...и его вояж в Париж не сулит ничего хорошего как команде так и лиге в целом...ибо не так много высокоуровневых игроков осталось...
Надо всё тщательно взвесить....раз 6...как Дзюба нижегородский медосмотр...)))
И главное.... этот хлеб ему придётся отрабатывать вдвойне...по сравнению с нынешней зоной комфорта...где просто "неотъезд" - стоит несколько млн евро...
По мне..так Малком в тройке лучших игроков Лиги...и его вояж в Париж не сулит ничего хорошего как команде так и лиге в целом...ибо не так много высокоуровневых игроков осталось...
Надо всё тщательно взвесить....раз 6...как Дзюба нижегородский медосмотр...)))
Каждый звездатый клуб должен иметь фронтмена...звездатого игрока...
Был Халк...уехал шабашить - на его место привезли Малкома...уедет Малком по парижам гулять - привезут ещё кого нидь....
Каждый звездатый клуб должен иметь фронтмена...звездатого игрока...
Был Халк...уехал шабашить - на его место привезли Малкома...уедет Малком по парижам гулять - привезут ещё кого нидь....