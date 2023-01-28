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Семак подтвердил интерес к Малкому со стороны ПСЖ

вчера, 14:14

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отреагировал на информацию о возможном переходе нападающего Малкома в ПСЖ.

Что касается предложения по Малкому, то официально оно не поступало, но интерес со стороны «Пари Сен-Жермен» есть, я разговаривал с Малкомом. Мы ждём официального предложения, и если оно последует, мы будем готовы его рассмотреть. Это хорошая команда, один из лидеров современного европейского футбола. Мы никогда никого не удерживали насильно, а сам Малком готов полностью выполнять все обязательства, которые взял на себя, подписав контракт с нашим клубом. На сегодняшний день он игрок нашей команды, официального предложения со стороны «Пари Сен-Жермен» не было, поэтому все разговоры на тему его перехода не имеют под собой никакого основания. Интерес есть, но дальше этого дело пока не зашло.

У Малкома хорошее настроение. И вчера, и сегодня. Ещё раз повторю: он полностью готов отдавать все свои силы для того, чтобы помогать нашей команде.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
вчера в 22:54
Интерес есть. Интересно, как этот интерес проявляется?
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 18:16
Такому повышению Малком будет рад.
dok66
dok66
вчера в 17:25
Если и будет предложение , оно Зенит не устроит , это точно . Разве что за 50 лямов , тогда устроит .
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 16:39, ред.
Пора бы затянуть карманы нашему проекту и отправить деньги на развитие.
Хотелось бы посмотреть на Малкома в Европе, Семак сделал из него игрока мирового уровня
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 15:49
Если бы Малком не хотел уйти, никто бы о ПСЖ и не вспоминал.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 15:40, ред.
Зенит - не звездатый клуб. Даже близко.
Нет и никогда не было у этого клуба мотива для ЦЕЛИ быть звездатым.
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:31
Семак подтвердил интерес к Малкому со стороны ПСЖ.
Я незнаю для какой цели вообще понадобился Малком в ПСЖ и кого из нынешних игроков французского клуба он должен будет заменить , Неймара, Месси , а может быть Мбаппе . При всём уважении к Малкому , но он точно не ровня в атакующем арсенале ПСЖ .
И самое главное, - "Что касается предложения по Малкому, то официально оно не поступало" !)
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ mtarasov_96 (раскрыть)
вчера в 15:17
Не думаю что место Малкома надолго опустеет...
Каждый звездатый клуб должен иметь фронтмена...звездатого игрока...
Был Халк...уехал шабашить - на его место привезли Малкома...уедет Малком по парижам гулять - привезут ещё кого нидь....
Evilhuman
Evilhuman
вчера в 15:16
Не знаю зачем он им, но конечно от такого перехода удерживать игрока не стоит, хоть и жаль, если уйдет
Malhira
Malhira
вчера в 15:12
На фига он им? Он же не потянет там.
mtarasov_96
mtarasov_96
вчера в 15:05
Грустно с точки зрения количества топ-игроков в РПЛ
Но так у нас хоть какой-то намек на конкуренцию будет
lotsman
lotsman
вчера в 15:01
Если продадут, то только за хорошую цену.
протон
протон
вчера в 14:46
А Вы говорите Семак плохой тренер, подготовил игрока для самого Парижа и поделился своим игровым опытом выступления за ПСЖ))
протон
протон
вчера в 14:41, ред.
Кандидатуру Малкома рассматривает Мбаппе. Если он даст своё согласие на приход Малкома в ПСЖ, то с "Зенитом" тут же свяжутся)
pomor45
pomor45
вчера в 14:36
Похоже обрабатывают бразильца, чтобы воспользовался разрешением УЕФА кинуть команду без спроса.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 14:31
ПСЖ один из немногих клубов...в которых его зарплата может быть похожа на нынешнюю....но не факт...
И главное.... этот хлеб ему придётся отрабатывать вдвойне...по сравнению с нынешней зоной комфорта...где просто "неотъезд" - стоит несколько млн евро...

По мне..так Малком в тройке лучших игроков Лиги...и его вояж в Париж не сулит ничего хорошего как команде так и лиге в целом...ибо не так много высокоуровневых игроков осталось...

Надо всё тщательно взвесить....раз 6...как Дзюба нижегородский медосмотр...)))
monah-10
monah-10
вчера в 14:30
Дым без огня не бывает. Значить всё в ажуре, если ПСЖ что-то хотят, они это получат.
Гость
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