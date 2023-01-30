Моуриньо: «Иногда команда, которая больше заслуживает победы, уступает»

Главный тренер «Ромы» высказался о поражении своей команды в матче Серии А против «Наполи» (1:2).

С самого начала мы показывали достойную игру. После гола Осимхена был отрезок в 10-15 минут, когда мы прочувствовали всю несправедливость счета 0:1. Мы владели игрой, высоко прессинговали, отбирали мяч и качественно оборонялись.

Бывают встречи, когда проигрываешь, но чувствуешь себя более уверенным, чем до игры, и это может казаться странным. Это был именно такой поединок. Мы однозначно доставили «Наполи» больше всех хлопот, мы их напугали, заставили чувствовать себя некомфортно.

Порой футбол несправедлив. Иногда команда, которая больше заслуживает победы, уступает.