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Моуриньо: «Иногда команда, которая больше заслуживает победы, уступает»

вчера, 09:15
НаполиЛоготип футбольный клуб Наполи (Неаполь)2 : 1Логотип футбольный клуб Рома (Рим)РомаМатч завершен

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо высказался о поражении своей команды в матче Серии А против «Наполи» (1:2).

С самого начала мы показывали достойную игру. После гола Осимхена был отрезок в 10-15 минут, когда мы прочувствовали всю несправедливость счета 0:1. Мы владели игрой, высоко прессинговали, отбирали мяч и качественно оборонялись.

Бывают встречи, когда проигрываешь, но чувствуешь себя более уверенным, чем до игры, и это может казаться странным. Это был именно такой поединок. Мы однозначно доставили «Наполи» больше всех хлопот, мы их напугали, заставили чувствовать себя некомфортно.

Порой футбол несправедлив. Иногда команда, которая больше заслуживает победы, уступает.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex ответ drug01 (раскрыть)
вчера в 15:32
Однозначно.
протон
протон
вчера в 14:46
Все, кто здесь писал, что Моур играет только автобус, могли вчера увидеть, что это не так. Вторую часть первого тайма и большую часть второго, Рома атаковала Наполи большими силами, создавала давление и моменты.
В общем обе команды показали замечательный футбол, бились изо всех сил, особенно запомнился эпизод во втором тайме когда они сцепились за мяч — кучка на кучку— фантастика!!!! Ничья была бы справедливым исходом.
Оттого и матч получился интересным - были и красивые голы, и топ-гол Осименте, и напряженка долгого периода 1-1, и героические усилия Ромы в конце матча, когда пытались вырвать ничью, и много другого, чем прекрасен настоящий футбол.
John 5mith
John 5mith
вчера в 14:19
Жозе, Жозе... Раньше гордился победами, теперь уже тем что "мы проиграли, но доставили хлопоты".
SonicStar
SonicStar ответ Lilith (раскрыть)
вчера в 11:43
Рома в этом матче играла острее, чем Наполи. Рома в этом сезоне в Серии А на 1м месте по ожидаемым голам, но реализация кошмарная
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 11:32
Такое и раньше было, просто Жозе не замечал, он чаще был победителем
МASTER CHIEF
МASTER CHIEF
вчера в 10:57
Часто так бывает.Фарт никто не отменял.
Gahi
Gahi
вчера в 10:47
Перед этим матчем Жозе Моуриньо поздравил "Наполи" с чемпионством в Серии А, хотя только середина чемпионата. Может в этом и кроется основная причина поражения команды "Ромы" которая играла не плохо, но в силу того что тренер даёт понять бороться с хозяевами сегодня всё же безнадёжно. И тем самым такое настроение передалось футболистам команды. Можно много рассуждать кто сколько минут владел инициативой на поле и сколько моментов упустили игроки команд у ворот своих соперника. Но результат на табло который указывает что победа досталось команде "Наполи". Этот результат для подопечных тренера команды Лучано Спаллетти позволил увеличить гандикап на 13 очков от идущего на втором месте "Интера". А вот если бы не слова, а победа команды Жозе Моуриньо помогла бы им тогда набрать 40 очков и догнать "Интер" и разделить на время с ними второе место. А пока приходится команде Жозе Моуриньо довольствоваться шестым местом в турнирной таблице. Удачи в следующих матчах.
Lilith
Lilith
вчера в 10:45
Да иногда так, но не в этом матче.
drug01
drug01 ответ sir_Alex (раскрыть)
вчера в 10:41
А победитель бывает один!
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 10:38
Наполи забил 2 а Рома 1 - это главное.
Minamino
Minamino
вчера в 10:35
Наполи победил и заслужил больше этой победы
Longless
Longless
вчера в 10:33
Иногда тренеры не могут признать правду, Морур.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 10:20
Поле ровное, мяч круглый.
cska1948
cska1948
вчера в 10:17
"...Порой футбол несправедлив. Иногда команда, которая больше заслуживает победы, уступает."
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Порой несправедливы футбольные судьи. А вот футбол ВСЕГДА справедлив, в нём побеждает не тот кто "заслуживает" (интересно, у кого?), а тот кто больше забивает.
Сп62
Сп62
вчера в 09:38
Бывает.
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