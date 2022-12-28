В Госдуме пройдёт слушание по поводу возможного перехода РФС в АФК

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв заявил, что в январе 2023 года инициирует общественное слушание о переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).
Дам поручение, чтобы первое общественное слушание в январе было посвящено этой теме.
Вчера Российский футбольный союз объявил о переносе голосования за выход из УЕФА и вступление в АФК.
Правда есть еще один момент, что РФС начал затягивать время по принятию этого решения, а самое милое дело - привлечь сюда Думу.
Правда есть еще один момент, что РФС начал затягивать время по принятию этого решения, а самое милое дело - привлечь сюда Думу.