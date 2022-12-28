В Госдуме пройдёт слушание по поводу возможного перехода РФС в АФК

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сегодня, 13:37

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту заявил, что в январе 2023 года инициирует общественное слушание о переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

Дам поручение, чтобы первое общественное слушание в январе было посвящено этой теме.