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В Госдуме пройдёт слушание по поводу возможного перехода РФС в АФК

сегодня, 13:37

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв заявил, что в январе 2023 года инициирует общественное слушание о переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

Дам поручение, чтобы первое общественное слушание в январе было посвящено этой теме.

Вчера Российский футбольный союз объявил о переносе голосования за выход из УЕФА и вступление в АФК.

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Все комментарии
Байкал-38.
Байкал-38. ответ andromend (раскрыть)
сегодня в 16:23
Соглашусь с вами, что спорт это политика.
Кстати ФИФА уже заявило, что чинить препятствия России не будет и если потом они что то отчибучат, то им же это аукнется.
Для вступления в АФК голосов хватит, я вам скажу просто, наши тоже не дураки и просто так без консультаций с АФК не будут делать шагов.
Скорее всего там уже всё решено. Тем более они вряд ли откажутся от сборной с именем, да ещё есть взносы!!!
Да от тех же японцах, там столько тем для разговоров, что они даже возражать не будут. Точнее для проформы вякнут, но всё подпишут. Главное нормально с ними договориться.
Бонжорно
Бонжорно
сегодня в 16:16
думою нас ждет скоро мачт Россия - Мокао. и я бы непоспорил на то кто победить в этой мтаче
andromend
andromend ответ Байкал-38. (раскрыть)
сегодня в 16:16
Как бы нам не хотелось,но спорт это всегда была политика. Теперь о японах и АФК. Там кроме Японии еще куча стран нас не поддерживающих.Для вступления в АФК голосов может и хватит. Я еще раз Вам напоминаю,что все соревнования на Земле проводятся ФИФА. УЕФА или АФК это полностью зависимые отделения ФИФА.
lotsman
lotsman ответ youtomee (раскрыть)
сегодня в 16:11
Россию не допустят играть на ЧМ в США и Канаде, постараются не допустить на Олимпийские игры, на международные турниры по всем видам спорта, в любом случае, будет продолжение в*йны, не будет. Закончится в*йна в Украине, США замутят в Молдове, в Грузии.................... США и их союзники пытаются любыми путями уничтожение России, как государства.
альсато
альсато
сегодня в 16:05
пред нами стоит вопрос: "Быть или не быть"!...лично я за то, чтобы БЫТЬ!..а вот , что будет дальше..поглядим-да увидим! п.с. под лежачий камень-вода не течет!
Байкал-38.
Байкал-38. ответ andromend (раскрыть)
сегодня в 16:03
Не стоит путать поляков с японцами! Тему развивать не буду, но японцы не дураки, хоть и находятся под влиянием америкосов.
А вот тут то не факт, что АФК пойдёт у какой то сборной у поводу как это было с поляками и УЕФА. Тем более как бы не хотелось, но опять же здесь футбол на последнем месте, а на первом политика.
Байкал-38.
Байкал-38. ответ lotsman (раскрыть)
сегодня в 15:58
Вот вы кстати хорошо это подметили!!!
В статье чётко сказано, что председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв в январе 2023 года инициирует общественное слушание о переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).
То есть это слушание пройдёт только в следующем году и никак не может повлиять на решение РФС, которое произойдёт в 2022 году.
Собственно о чём я ранее и писал. У нас пользователи соккера порой не вникают в суть статьи, да и порой им это и не надо.
Тем более удивительно видеть в "лучших комментариях" к примеру "ANATOLY KANDAUROV" который рассказывает, что по регламентам ФИФА что то там государству нельзя куда то влезать.
А разве государство куда то здесь влезает? В данном случае надо лишить Аргентину звания чемпионов мира так как они представляют государство Аргентину получается! Да и Францию надо исключить из ФИФА, там президент Макрон был на финале и в открытую болел за Францию.
Собственно исключать надо всех.
andromend
andromend
сегодня в 15:54
Для Байкала 38.Разбирающегося в футболе.
Переходим в Азию.Попадаем в отборы.Хлоп,попадаем на японцев,даже в группе.Японы,накануне матча говорят,что с Россией ни за какие ковриги играть не будем.И тут наступает момент истины. Прецедент великое дело.Или можно подумать,что УЕФА,без консультаций с ФИФА принимало решение отстранить нас от матча с поляками?Надо помнить,все,что в мире связано с футболом,не важно на каком контененте,это все ФИФА.Идя навстречу японцам, нас опять убирают.И дальше что?!
Считаю,не следует сейчас дергаться.Такое ощущение,что нас спецом в ловушку гонят.На период отстранения надо заняться внутренними делами футбольными.Отменить всю дурь,что в последние годы напринимали, типа айди,Осень-весна и организовать,чтобы народ на футбол валом валил.
youtomee
youtomee ответ Байкал-38. (раскрыть)
сегодня в 15:54
"Не продайся врагу за колу", диссиденты-шуты". Какая-то агитка) Вам сколько лет, если не секрет?
Россия не будет играть на ЧМ 2026 в штатах и Канаде, если продолжит в*йны и сохранятся такие отношения "на грани", можно ее хоть в американскую или африканскую федерацию записать, легче от этого ей не станет.
lotsman
lotsman
сегодня в 15:41
Судя по комментариям многие не вникли в тему статьи. Там ясно сказано - инициируется ОБЩЕСТВЕННОЕ слушание.
Общественные слушания призваны обеспечить учет мнения населения Российской Федерации в решении жизненно важных вопросов. Общественные (публичные) слушания — это возможность граждан влиять на содержание принимаемых государственных правовых актов и является важным средством государственной демократии.
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 15:33, ред.
    andromend
    andromend
    сегодня в 15:32
    Спор ни о чем.При царе играли в футбол летом,в СССР тоже летом мяч гоняли.И никому даже мысль в голову не приходило,что можно в ноябре и декабре мяч в России пинать.Не буду впадать в крайности,но даже при - 2 на пластиковых сидениях как то неуютно малость 2 часа провести.Но приходит Фурсенко,который даже летом в виптрибуне и говорит нам,что это неправильно,надо бегать до декабря.Ибо тогда счастье для всех от непомерного количества нами завоеванных Кубков.Все дружно хором"Ура" закричали,правда кто то из толпы спросил"Зрители на стадионе как же в мороз".На что чиновники ответили,что как бы зрители это не про футбол и что денег у них и без зрителей завались.В итоге ни Кубков, ни зрителей. Причина всего этого одна,футбол из спортивного зрелища превратили в чистый бизнес. Посмотрите какие деньжищи вертятся в нашем футболе.И не надо говорить,что билеты и шарфы с футболками отбивают.Откуда и почему такие вливания.И не надо говорить о прибыли ведущих клубов,это фикция,так как в доход они зачисляют спонсорские деньги.Футбол в России,как игра для народа, пал ниже плинтуса,хотя можно сказать,что для основной части народа.Удостовирение болельщика из этой же серии.
    А теперь о желании идти в Азию.
    Трудно вертеть футболе огромными деньгами,если нет выхода на международную арену.Пофигу Европа или Азия ,но выход любой нужен,хоть Океания.А что потом будет с футболом у нас как с игрой,мало кого в руководстве РФС волнует,они то все себе место найдут.А где это наши Фурсенки,Мутко и пр. реформаторы? Правильно, в шоколаде.
    ПС.Пардон,что много букв.
    Futurista
    Futurista ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
    сегодня в 15:31, ред.
    ЧМ 2026 это который в сша и канаде?)...нам туда дорога всё равно закрыта...туда Лаврова в ООН не пускают, а нашим футболёрам просто визу не дадут и привет...
    zze8gjpcwm9c
    zze8gjpcwm9c
    сегодня в 15:13, ред.
    Разум похоже побеждает. Сдаётся мне, что перенос голосования и отправка вопроса не народным слугам, сделана специально чтобы слить повестку. Дескать, мы прогнулись, показали фигу Европе, теперь и от края пропасти надобно отойти. Сейчас в парламенте строго пошлют Европу в ...опу, примут решение, но так как срок подачи заявки вышел отодвинут исполнение на год-два. А там или ишак сдохнет или ...
    5Uralmash
    5Uralmash
    сегодня в 15:08
    Слов нет. Одни буквы...
    rhskmz
    rhskmz
    сегодня в 15:08
    Что бы не делать , лишь бы ничего не делать !
    dok66
    dok66
    сегодня в 14:44, ред.
    Дума, что касается футбола, это не общественное мнение. Одна Роднина чего стоит, скажет давайте закроем футбол, а для этого отправим в его в Азию .

    Правда есть еще один момент, что РФС начал затягивать время по принятию этого решения, а самое милое дело - привлечь сюда Думу.
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев ответ Пирамида (раскрыть)
    сегодня в 14:41
    Привет из Москвы ! А у нас с футболом совсем Ж.....па ! Всё познаётся в сравнении . )))
    lotsman
    lotsman
    сегодня в 14:40, ред.
    Для знатока законов.
    КОМИТЕТ (не государственная власть) Госдумы по физической культуре и спорту в январе 2023 года инициирует ОБЩЕСТВЕННОЕ СЛУШАНИЕ........
    Какой закон тут нарушен?
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев
    сегодня в 14:38
    Ну всё , плакал ЧМ 2026 ! Всех поздравляю ! Заявку на ЧМ надо было подать до 1 января . Дюков , браво !!! ))
    Союзник противников
    Союзник противников
    сегодня в 14:22
    Начало слушаний в Госдуме-верный шаг к замусоливанию проблемы,которую должна решать общественная дорогостоящая организация с аббревиатурой кликухи-РФС.
    xajaks
    xajaks ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    сегодня в 14:17
    Откуда им это известно. Они сейчас проголосуют за азию, а потом нпчнут думать что с легионерами делать😁
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    сегодня в 14:06
    (не)Уважаемые депутаты Госдумы. А известно ли Вам, что по уставу ФИФА любое вмешательство власти в деятельность РФС ( а это общественная организация) категорически запрещено. И может привести к исключению из ФИФА.? Напомню, что незнание закона не освобождает от наказания за его нарушение.
    Пирамида
    Пирамида
    сегодня в 13:49
    17 ноября 2024 года.
    Отборочная Группа С ЧМ 2026.
    Стадион Лужники. 781 зрителей.
    Россия - Шри Ланка 7:0
    Следующий матч состоится с Йеменом в Кувейте, так как там идёт гражданская в*йна... Вам это надо?!
    АФК это болото. Денег нет. Низкий уровень судейство ... разные игры вне стадиона .... Привет из Ташкента!
    Tex
    Tex
    сегодня в 13:46
    Надо переходить!!! Какую проблему это решит пока не ясно, но действие ради действия - это то, к чему мы привыкли!!! Надо переходить!!!
    Варвар7
    Варвар7
    сегодня в 13:43
    Гость
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